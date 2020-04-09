Общество

ФедералПрессФедералПрессВ Сети раскрыли схему двойного обмана жертв кибермошенников

Киберпреступники взялись за людей, которые уже ранее попадались на их удочку. Они звонят уже ставшим жертвами интернет-мошенников и предлагают получить компенсацию за ущерб, выманивая у них персональную информацию, включая данные банковских карт. Об этой схеме рассказали в Group-IB.
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Эксперты Group-IB зафиксировали новую волну «двойного» интернет-мошенничества

Агентство Москвавчера в 17:00

Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благовидным предлогом

Lenta.ruвчера в 17:07

«Двойной обман». Пользователей предупредили о новой волне интернет-мошенничества

Life.ruвчера в 17:00

Эксперты предупредили о волне повторных атак на жертв кибермошенников

РБКвчера в 17:00

Мошенники обещают вернуть деньги пострадавшим от интернет-преступников

Вести.Ruвчера в 20:19

Жертвам кибермошенников предложили компенсации

Коммерсантъвчера в 17:00

В Group-IB предупредили о новом виде интернет-мошенничества

Известиявчера в 17:00
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Общество

Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе

По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Клопс 01:36
Политика

Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре

Разведка США предупреждала администрацию президента Дональда Трампа о последствиях коронавируса еще в ноябре 2019 года.
Lenta.ru вчера в 09:43
Общество

У пресс-секретаря челябинского губернатора подтверждён коронавирус

Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
REGNUM 02:13
Общество

Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей

Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
РБК вчера в 13:15
Здоровье

Ухудшилось состояние двух зараженных коронавирусом тюменцев

По словам замглавы, все остальные 12 человек с диагнозом коронавирус находятся в нормальном состоянии, троих из них планируется выписать до конца дня.
Moi-portal.ru 01:40
Общество

Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года

Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.
РИА Новости вчера в 10:55
Общество

Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке

Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости вчера в 15:35
Автоспорт

Росс Браун рассказал, когда начнется сезон в «Формуле-1»

Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун все еще надеется на то, что нынешний сезон будет полноценным.
Спорт день за днем 01:41
Происшествия

В Москве загорелся дом престарелых

В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Ведомости вчера в 15:27
Политика

Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство

Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Газета.Ru вчера в 09:15
Общество

ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией

"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Газета.Ru вчера в 14:33
Происшествия

С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей

Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
REGNUM 02:03
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 млн

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона, скончались почти 88 тысяч человек.
Вести ФМ 01:44
Общество

Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса

Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Российская газета вчера в 10:52
Наука

В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов

Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
РИА Новости вчера в 15:40
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости вчера в 03:00
Общество

В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России

В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
РИА Новости вчера в 16:21
Общество

В Омской области срочно введен режим ЧС

Как стало известно "СуперОмску", губернатор Омской области подписал указ о срочном введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
РИА СуперОмск 00:47
Здоровье

В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом

Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 02:19
Общество

В России разработали индекс «вирусного суверенитета» регионов

В российских регионах измерят индекс «вирусного суверенитета». Над данным проектом работал фонд «Петербургская политика».
Инвест-Форсайт вчера в 17:59
Политика

На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Газета.Ru 02:31
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

RT на русском 07 апреля в 01:57
Общество

Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти

Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
ТАСС вчера в 19:15
Происшествия

Пять новых больных коронавирусом выявили в Новосибирске

В Новосибирской области выявили еще пять заболевших коронавирусной инфекцией.
АиФ Новосибирск 00:27
Армия и оружие

В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии

"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
РИА Новости вчера в 20:36
Армия и оружие

На российской военной базе в Абхазии развернули полевой госпиталь

РИА Новости 02:53
Здоровье

В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса

Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Южный Федеральный вчера в 05:47
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«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области

Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Ведомости вчера в 12:21
Политика

Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы

Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Газета.Ru вчера в 09:20
Общество

Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения

Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.
RT на русском вчера в 07:31
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