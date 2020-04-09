Общество
ФедералПрессВ Сети раскрыли схему двойного обмана жертв кибермошенников
Киберпреступники взялись за людей, которые уже ранее попадались на их удочку. Они звонят уже ставшим жертвами интернет-мошенников и предлагают получить компенсацию за ущерб, выманивая у них персональную информацию, включая данные банковских карт. Об этой схеме рассказали в Group-IB.
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Эксперты Group-IB зафиксировали новую волну «двойного» интернет-мошенничества
Агентство Москвавчера в 17:00
Мошенники изобрели способ вдвойне обкрадывать россиян под благовидным предлогом
Lenta.ruвчера в 17:07
«Двойной обман». Пользователей предупредили о новой волне интернет-мошенничества
Life.ruвчера в 17:00
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Общество
Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе
По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.
Политика
Разведка США предсказала пандемию коронавируса еще в ноябре
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Общество
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Челябинск, 9 апреля 2020, 09:13 — REGNUM Пресс-секретарь челябинского губернатора Сергей Зюсь заражён коронавирусом.
Общество
Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей
Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.
Здоровье
Ухудшилось состояние двух зараженных коронавирусом тюменцев
По словам замглавы, все остальные 12 человек с диагнозом коронавирус находятся в нормальном состоянии, троих из них планируется выписать до конца дня.
Общество
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Общество
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Автоспорт
Росс Браун рассказал, когда начнется сезон в «Формуле-1»
Спортивный директор «Формулы-1» Росс Браун все еще надеется на то, что нынешний сезон будет полноценным.
Происшествия
В Москве загорелся дом престарелых
В Москве загорелся дом престарелых на 3-й Мякининской улице, сообщает ТАСС.
Политика
Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» за хулиганство
Заместитель главы Минпромторга Дмитрий Овсянников исключен из партии "Единая Россия" после скандала в аэропорту Ижевска.
Общество
ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией
"Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.
Происшествия
С Арашукова-старшего сняли обвинение в хищении газа на 32 млрд рублей
Москва, 9 апреля 2020, 09:03 — REGNUM Из уголовного дела советника главы «Газпром межрегионгаза» Рауля Арашукова исчезло обвинение в хищении газа у ПАО «Газпром» на сумму свыше 32 млрд рублей.
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 млн
Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 1,5 миллиона, скончались почти 88 тысяч человек.
Общество
Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса
Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.
Наука
В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов
Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.
Экономика
РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей
Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
Общество
В Минздраве объяснили рост числа зараженных коронавирусом в России
В России на сегодняшний день выявили 8672 случая заболевания COVID-19, при этом 580 человек уже выздоровели.
Общество
В Омской области срочно введен режим ЧС
Как стало известно "СуперОмску", губернатор Омской области подписал указ о срочном введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС).
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В Москве создали комитет по борьбе с коронавирусом
Главные врачи стационаров для лечения зараженных коронавирусом в Москве создали Клинический комитет по борьбе с коронавирусом.
Общество
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Политика
На Украине заявили о готовности к нулевому транзиту газа из России
Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что Украина готова к худшему сценарию развития событий с "Северным потоком – 2". Об этом пишет Liga.net.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Общество
Трамп заявил, что США вряд ли пойдут на сокращение добычи нефти
Соединенные Штаты едва ли пойдут на скоординированное с другими участниками мирового рынка сокращение объемов добычи нефти.
Происшествия
Пять новых больных коронавирусом выявили в Новосибирске
В Новосибирской области выявили еще пять заболевших коронавирусной инфекцией.
Армия и оружие
В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии
"Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.
Здоровье
В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса
Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.
Общество
«Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области
Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.
Политика
Путин попросил создать условия для возвращения обычного графика работы
Президент России Владимир Путин заявил, что необходимо создать условия, чтобы все компании, организации, бизнесмены возвращались к нормальному графику работы, передает пресс-служба Кремля.
Общество
Мишустин утвердил соглашение МВД и Москвы по протоколам за нарушения
Российский премьер Михаил Мишустин утвердил соглашение между МВД России и правительством Москвы по составлению протоколов за административные правонарушения, которое было подписано 4 апреля.