Киберпреступники взялись за людей, которые уже ранее попадались на их удочку. Они звонят уже ставшим жертвами интернет-мошенников и предлагают получить компенсацию за ущерб, выманивая у них персональную информацию, включая данные банковских карт. Об этой схеме рассказали в Group-IB.

Общество Названы профессии с самыми высокими зарплатами на удалённой работе По данным сервиса Работа.ру, на который ссылается агентство, в апреле одну из самых высоких зарплат предлагают специалисту по тендерам на научно-производственном предприятии — до 500 тысяч рублей в месяц.

Общество Собянин назвал Путину количество не прекративших поездки москвичей Собянин напомнил, что работать продолжают около 3 млн горожан, еще 2 млн перешли на дистанционный формат, столько же находятся в отпусках.

Здоровье Ухудшилось состояние двух зараженных коронавирусом тюменцев По словам замглавы, все остальные 12 человек с диагнозом коронавирус находятся в нормальном состоянии, троих из них планируется выписать до конца дня.

Общество Минпросвещения допустило досрочное завершение учебного года Российские школы могут досрочно завершить учебный год для первых — восьмых классов по итогам законченных четвертей и с учетом дистанционных всероссийских проверочных работ, сообщили в Минпросвещения.

Общество Петербуржца оштрафовали за прогулку с ребенком на детской площадке Мужчина в Петербурге, гулявший с ребенком на детской площадке несмотря на ограничения из-за коронавируса, оштрафован на 15 тысяч рублей, сообщает ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество ВТО обязала Киев исполнить решение по спору о пошлинах с Россией "Если Украина не исполнит решение ВТО в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров", - говорится в сообщении ведомства.

Общество Путин объявил о новых мерах поддержки граждан и бизнеса Медики получат дополнительные выплаты, массового ограничения работы предприятий не будет, а для бизнеса и граждан, прежде всего семей с детьми и временно потерявших работу, будут новые меры поддержки, объявил глава государства.

Наука В Австралии создали препарат, подавляющий коронавирус за 48 часов Антипаразитарный препарат ивермектин обладает противовирусным действием и способен подавлять размножение SARS-CoV-2 в клеточных культурах до 48 часов, выяснили ученые из австралийского Университета Монаша и Королевского госпиталя в Мельбурне.

Экономика РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.

Общество В Омской области срочно введен режим ЧС Как стало известно "СуперОмску", губернатор Омской области подписал указ о срочном введении на территории региона режима чрезвычайной ситуации (ЧС).

Армия и оружие В РВИО назвали потерю Кенигсберга национальной катастрофой Германии "Накануне штурма нацистский крайсляйтер Эрнст Вагнер заявил, что Кенигсберг — железная дверь Германии, которую Красная армия не сможет открыть минимум полугода, но эта крепость пала за все четверо суток", - напомнил эксперт РВИО.

Здоровье В Армянске закрыли больницу из-за коронавируса Во время заседания оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса чиновник заявил об угрозе нахождения на карантине всей больницы.

Общество «Проект» рассказал о «даче Медведева» в Астраханской области Резиденция сразу строилась под Медведева, рассказал "Проекту" строитель Константин Петрусенко, который, по его словам, работал на объекте с 2013 г. По словам мастера, различные документы по дому подписывала некая Светлана (так же зовут супругу Медведева), она же принимала некоторые решения по интерьеру, утверждала цветовую гамму.