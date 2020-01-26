Экономика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

1 фото
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать1
Экономика

Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен

Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Газета Малый бизнес вчера в 05:50
Армия и оружие

Американский генерал призвал брать пример с России в военной сфере

Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
Известия 15:17
Армия и оружие

Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии

Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
РИА Новости 13:08
Здоровье

Смертельный китайский вирус разрушил планы девушки из Владивостока

Смертельный китайский коронавирус, который стал причиной паники во всем мире, разрушил планы молодой девушки из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Primpress.ru вчера в 16:00
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Общество

В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом

Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.
РИА Новости 18:52
Экономика

ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Интерфакс 23 января в 23:36
Экономика

Катарская компания станет владельцем морского порта в Николаеве

Главной гаванью города является морской порт "Ольвия", которую хотят теперь отдать в иностранное владение.
ANNA-News 07:22
Политика

Скромный поступок Путина с фуражкой гвардейца восхитил Палестину

iReactor вчера в 08:41
Происшествия

Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест

Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Вести.Ru 10:14
Фигурное катание

Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию

В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Вести.Ru 16:30
Происшествия

Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР

Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости 17:02
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Самолет рухнул во время подготовки к авиашоу в Гватемале

REGNUM 14:54
Шоу-бизнес

О своей новой любви рассказала Лолита

Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Privet-Rostov.ru вчера в 09:09
Футбол

Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Евро-футбол.ру 13:25
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
ТАСС 00:55
Спорт

Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира

В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Вести.Ru 07:27
Армия и оружие

В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24

Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Красная весна 02:44
Технологии

Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность

The GEEK вчера в 06:26
Энергетика

Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых, сообщает БЕЛТА.
Lenta.ru вчера в 10:20
Экономика

Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд

Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
РБК 18:25
Политика

Помощник Путина Сурков подал в отставку

В Кремле термин «путинизм» не оценили, а также удивились понятию «политический лайфхак», но в целом подход Суркова одобрили: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эффект от работы Путина по «росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности» «трудно переоценить».
Lenta.ru 04:46
Армия и оружие

Эксперты оценили вероятность начала ядерной войны между Россией и США

Как отметил аналитик, вероятность обмена ядерными ударами между Россией и США невелика, опасность представляют другие члены ядерного клуба или страны, которые пытаются ими стать.
Что происходит вчера в 15:56
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»

Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
РБК 11:26
Спорт

Российские ватерполистки завоевали серебро чемпионата Европы

Сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале женского чемпионата Европы, завоевав серебро.
Коммерсантъ 14:09
Политика

Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам

Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
REGNUM 12:29
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском 17:30
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток 08:29
Общество

Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов

Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.
РБК вчера в 18:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное