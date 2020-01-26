Экономика
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Армия и оружие
Американский генерал призвал брать пример с России в военной сфере
Как пишет Business Insider 25 января, Фогго неоднократно выступал с предупреждениями о росте уровня совершенства российского оружия, в том числе подводных лодок, но в декабре призвал перенять тактику России.
Армия и оружие
Минобороны РФ оценило «перехват» США российской колонны в Сирии
Ранее спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри рассказал, что около года назад американские военные "перехватили" около Манбиджа некого российского генерала.
Здоровье
Смертельный китайский вирус разрушил планы девушки из Владивостока
Смертельный китайский коронавирус, который стал причиной паники во всем мире, разрушил планы молодой девушки из Владивостока, сообщает PRIMPRESS.
Шоу-бизнес
В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
Общество
В Канаде зафиксировали первый случай заражения новым коронавирусом
Первый "предполагаемый" случай заражения новым типом коронавируса зафиксирован в Канаде, сообщили представители минздрава провинции Онтарио в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал CBC.
Экономика
ЦБ РФ отозвал лицензию у Нижневолжского коммерческого банка
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Нижневолжского коммерческого банка, говорится в сообщении ЦБ.
Экономика
Катарская компания станет владельцем морского порта в Николаеве
Главной гаванью города является морской порт "Ольвия", которую хотят теперь отдать в иностранное владение.
Политика
Скромный поступок Путина с фуражкой гвардейца восхитил Палестину
Происшествия
Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест
Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Фигурное катание
Алена Косторная стала чемпионкой Европы по фигурному катанию
В австрийском Граце завершился очередной день чемпионата Европы по фигурному катанию.
Происшествия
Стало известно о состоянии госпитализированных в Москве граждан КНР
Семь граждан Китая, госпитализированных из гостиницы в Москве с признаками ОРВИ, в удовлетворительном состоянии, признаков пневмонии нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Шоу-бизнес
О своей новой любви рассказала Лолита
Лолита рассказала о своих новых чувствах, о новом возлюбленном.
Футбол
Моуринью обвинил «Интер» из-за ситуации с Эриксеном
Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью обвинил «Интер» в позднем оформлении трансфера полузащитника Кристиана Эриксена.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
Спорт
Лыжник Александр Большунов победил на этапе Кубка мира
В немецком Оберсдорфе стартовал восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. В субботу прошли соревнования в скиатлоне у мужчин и женщин.
Армия и оружие
В США на базе ВВС проводят учения, используя вертолеты Ми-24
Два советских вертолета Ми-24Д используются для подготовки 55-й спасательной эскадрильи ВВС США на авиабазе Дэвис-Монтан под Тусоном, штат Аризона, рассказал командир 55-й спасательной эскадрильи Курт Уоллин, 25 января сообщает интернет издание «Крылья — все об украинской авиации».
Технологии
Симулятор эпидемии Plague Inc. снова обрёл популярность
Энергетика
Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Россию в «кидке» по газу, а также заявил, что Москва хочет продавать свою нефть по ценам выше мировых, сообщает БЕЛТА.
Экономика
Состояние Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд
Состояние бизнесмена Илона Маска за неделю увеличилось на $1,7 млрд и достигло $32 млрд, пишет Forbes.
Политика
Помощник Путина Сурков подал в отставку
В Кремле термин «путинизм» не оценили, а также удивились понятию «политический лайфхак», но в целом подход Суркова одобрили: по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, эффект от работы Путина по «росту идей суверенитета, разрушению монополярности мира и поэтапному переходу в сторону многополярности» «трудно переоценить».
Армия и оружие
Эксперты оценили вероятность начала ядерной войны между Россией и США
Как отметил аналитик, вероятность обмена ядерными ударами между Россией и США невелика, опасность представляют другие члены ядерного клуба или страны, которые пытаются ими стать.
Музыка
Стали известны имена наставников нового сезона «Голос. Дети»
Представитель «Первого канала» отметил, что Баста и Валерий Меладзе ранее работали с юными участниками проекта, а для Гагариной, которая была наставником на взрослой версии проекта «Голос», это станет дебютом.
Спорт
Российские ватерполистки завоевали серебро чемпионата Европы
Сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале женского чемпионата Европы, завоевав серебро.
Политика
Симоньян предложила ветеранам войны написать письмо польским политикам
Главный редактор RT Маргарита Симоньян предложила ветеранам Великой Отечественной войны написать польским политикам, отрицающим вклад Красной армии в освобождении Польши, предложение прозвучало 25 января в эфире программы «Своя правда» на телеканале НТВ.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Здоровье
Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы
Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
Общество
Ротшильды подали в суд на власти Вены из-за отнятых нацистами домов
Наследники австрийской ветви семейства Ротшильдов подали в суд на власти Вены.