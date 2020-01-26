Общество
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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В честь Дня студентов специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов.
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Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек
Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
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Интернет
Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходные коды Windows 7
Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в Сети петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
Общество
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В ноябре вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) обратился к поклонникам продукции обеих компаний с вопросом, насколько им понравились первые умные часы Xiaomi Mi Watch и ожидают ли они выхода умных часов под брендом Redmi.
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