Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать377

Подробнее о событии

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

RT на русском02:09

Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке

Lenta.ruвчера в 19:42

В Сети сравнили цены на продукты в магазинах Донецка и Киева

Российская газета01:10

В Донбассе и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ruвчера в 22:11

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Известиявчера в 21:36

Видеоблогер сравнил цены на продукты в Киеве и Донецке

РБК02:07

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новостивчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество

Си Цзиньпин сообщил об ускорении распространения нового коронавируса

Распространение нового коронавируса в Китае ускоряется, сообщил председатель КНР Си Цзиньпин.
МИР 24 вчера в 12:10
Общество

Хуснуллин предложил начать реновацию жилья во всех городах России

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1» предложил провести всероссийскую программу реновации жилья.
Ведомости вчера в 06:29
Общество

В России могут запретить свободную продажу полицейской формы

Члены общественного движения "За безопасность" предложили ограничить в России свободную продажу формы сотрудников МВД.
Газета.Ru вчера в 23:21
Происшествия

Семь граждан Китая госпитализированы в Москве с высокой температурой

Из отеля в Войковском районе Москвы с высокой температурой госпитализированы семь граждан КНР.
Известия вчера в 14:34
Политика

Песков загадочно ответил про помилование Путиным Ходорковского

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал подтверждать информацию, будто российский олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский не просил помилования у президента Владимира Путина.
Московский Комсомолец 24 января в 05:18
Политика

AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины

На записи Трамп интересуется, как долго Украина сможет противостоять России без помощи США, а также призывает уволить Мари Йованович, которая на тот момент занимала должность американского посла в Киеве.
РИА Новости 02:15
Авто

Skoda показала новый кроссовер на видео

Новый кроссовер чешской компании был показан на видео. Компания Skoda представила тизерный ролик новой модели.
Тарантас Ньюс 23 января в 09:30
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

В честь Дня студентов специалисты Роскачества составили рейтинг бюджетных смартфонов.
МедиаПоток 23 января в 04:41
Армия и оружие

Стало известно о провокации США с авиабазой у границ России

США готовят очень серьёзную провокацию у границ России.
Avia.pro вчера в 20:18
Биатлон

На Кубке мира по биатлону в Поклюке состоятся две смешанных эстафеты

В рамках шестого этапа Кубка мира в словенской Поклюке сегодня, 25 января, пройдут две смешанных эстафеты: классический микст и сингл-микст.
Нева Спорт 24 января в 22:46
Здоровье

В Китае ученые приступили к разработке вакцины от нового коронавируса

"В настоящее время центр по профилактике и контролю заболеваний КНР уже приступил к исследованию и разработке вакцины против нового типа коронавируса", - пишет издание на ссылкой на главу института вирусологии центра Сюй Вэньбо.
РИА Новости вчера в 23:36
Политика

Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну

Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 17:30
Политика

Захарова дала ответ на попытки Киева переписать историю

Россия хочет вбить клин не между Киевом и Варшавой, а в преступное переписывание истории, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывание заместителя мининдел Украины Василия Боднара.
Российская газета вчера в 13:14
Здоровье

Врач рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы

Врач высшей категории, кандидат биологических наук Елена Чернышева рассказала об опасности блюд из сырого мяса и соленой рыбы.
МедиаПоток вчера в 08:29
Фигурное катание

Российские фигуристы заняли весь пьедестал на ЧЕ по фигурному катанию

Российские фигуристы заняли весь пьедестал в парном катании на чемпионате Европы, проходящем в эти дни в австрийском Граце.
ФАН 24 января в 18:48
Политика

Кравчук оценил шансы на возвращение Украине Крыма и Донбасса

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Донбасс самостоятельно вернется под контроль Киева, а для возвращения Украине Крыма требуется особая схема.
Газета.Ru вчера в 14:37
Происшествия

Самолет, летевший из Минска в Мюнхен, оставил в Гродно шесть человек

В белорусском Гродно сняли с борта самолета шестерых пассажиров, летевших по маршруту Минск — Мюнхен.
Вести.Ru вчера в 09:27
Общество

Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале

Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Газета.Ru вчера в 16:14
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 2 тыс. человек

Число официально подтвержденных в Китае случаев заражения коронавирусом 2019-nCoV, который является причиной развития тяжелой пневмонии, достигло 2002 человек, сообщает ТАСС в воскресенье, 26 января, со ссылкой на заявление комитета по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР.
Известия 00:20
Шоу-бизнес

У Оксаны Воеводиной диагностировали отек мозга

Экспресс газета вчера в 02:04
Шоу-бизнес

Блогер-фрик Саша Шпак поделился снимком в крошечном бикини

На фоне идеального морского горизонта Шпак позирует в крошечном бикини, разглядеть который удается далеко не с первого раза, ведь все тело Александра покрыто татуировками.
Wday.ru 24 января в 23:12
Общество

В США новый Boeing 777X совершил первый испытательный полет

Новый Boeing 777X в субботу успешно совершил первый испытательный полет, продолжительность которого составила почти четыре часа.
Российская газета вчера в 18:51
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости 24 января в 20:53
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Интернет

Фонд СПО призвал Microsoft открыть исходные коды Windows 7

Фонд свободного программного обеспечения (СПО) принял решение поддержать общественность и разместил в Сети петицию, призывающую Microsoft дать Windows 7 «новую жизнь».
ФАН 02:32
Общество

США эвакуируют своих граждан из Уханя из-за коронавируса

В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
Российская газета вчера в 23:20
Общество

СМИ сообщили об отмене запуска ракеты «Союз» с Плесецка

Известия 00:30
Музыка

Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»

Кресла наставников займут Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу канала.
Невские Новости вчера в 11:45
Гаджеты

Реального конкурента Xiaomi Mi Band выпустит Redmi

В ноябре вице-президент Xiaomi и глава бренда Redmi Лу Вейбинг (Lu Weibing) обратился к поклонникам продукции обеих компаний с вопросом, насколько им понравились первые умные часы Xiaomi Mi Watch и ожидают ли они выхода умных часов под брендом Redmi.
iXBT.com 01:57
Кино

Columbia Pictures готовит новую версию фильма «Анаконда»

Появилась информация, что в производстве находится новый фильм из серии "Анаконда".
Piter.tv вчера в 15:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное