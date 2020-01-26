Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
Читать в источнике
Комментировать531

Подробнее о событии

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

RT на русском02:09

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Известиявчера в 21:36

В Сети сравнили цены на продукты в магазинах Донецка и Киева

Российская газета01:10

В Донбассе и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ruвчера в 22:11

Видеоблогер сравнил цены на продукты в Киеве и Донецке

РБК02:07

Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке

Lenta.ruвчера в 19:42

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новостивчера в 18:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:16, Ашберн
Футбол

Сульшер: не боюсь за свое место в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал слухи о своем увольнении, передает Daily Mail.
Газета.Ru 03:59
Фигурное катание

Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы

Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Lenta.ru вчера в 16:32
Политика

В России отреагировали на слова Кравчука о возврате Донбасса

В России отреагировали на слова первого президента Украины Леонида Кравчука о возврате Донбасса под контроль Киева.
Lenta.ru вчера в 18:27
Политика

Появилась запись разговора Трампа о противостоянии РФ и Украины

Во время разговора президент Трамп спрашивает, как долго Украина в отсутствии помощи США может противостоять России и интересуется возможностью отзыва из Киева тогдашнего посла США на Украине Мари Йованович.
REGNUM вчера в 23:56
Общество

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости 24 января в 20:53
Единоборства

Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator

В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.
Чемпионат 00:54
Происшествия

В ДТП с автобусом в Пермском крае пострадали 15 человек

Пятнадцать человек пострадали в результате столкновения автобуса с двумя автомобилями в Пермском крае. Все пострадавшие госпитализированы.
Вести.Ru 01:28
Футбол

Роман Широков — о кричалках в адрес Дзюбы: Фанаты ничего просто так не начинают

Широков отметил, что просто так фанаты ничего не начинают.
Bookmaker-ratings.ru 03:26
Авто

Внешность Skoda Octavia RS и Octavia Scout раскрыта до премьеры

Чешский автопроизводитель анонсировал выход «заряженной» версии лифтбека Skoda Octavia нового поколения с гибридной силовой установкой.
SpeedMe 24 января в 07:19
Общество

Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет

Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Интерфакс вчера в 14:37
Финансы

Евро и доллар устремились к годовым минимумам

Специально для "Российской газеты" Михаил Коган, руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами", рассказал, что будет определять ситуацию на валютном рынке в конце января-начале февраля: - Если единая европейская валюта уже почти приблизилась к минимуму с начала года (68 рублям), то доллар в этом направлении только начинает набирать обороты.
Российская газета вчера в 23:00
Единоборства

Украинский боксер укусил соперника с криком «Майк Тайсон»

Взгляд.ру 03:16
Общество

Китайские власти оценили темпы распространения нового коронавируса

Новый тип коронавируса отличается от предыдущих, есть опасения, что его способность распространяться ускоряется, заявил на пресс-конференции глава Государственного комитета по делам здравоохранения Китая Ма Сяовэй.
РИА Новости 03:16
Армия и оружие

Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо

Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
REGNUM вчера в 17:18
Общество

Канделаки прокомментировала «шутку» главы Чувашии с пожарным

РИА Новости 24 января в 14:55
Общество

Белоруссия получила первую партию норвежской нефти

РИА Новости 03:41
Авто

Назвали автомобили, которые можно купить по льготным кредитам

В результате очередного ужесточения условий госпрограмм льготного автокредитования перечень подходящих машин в 2020 году стал еще короче, чем в прошлом.
Тарантас Ньюс 03:49
Происшествия

СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда

Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Коммерсантъ 04:05
Происшествия

Из-за шереметьевских грузчиков погибли два кота

На борту самолета авиакомпании "Аэрофлот", который летел из Нью-Йорка в Москву, погибли два кота.
Вести.Ru 24 января в 11:29
Экономика

Состояние Илона Маска выросло на два миллиарда долларов за неделю

РИА Новости 02:47
Общество

SoftBank ответил на сообщения о краже данных в интересах России

Бывший сотрудник SoftBank, которого задержали по подозрению в передаче информации сотрудникам российского торгпредства в Токио, не имел права доступа к конфиденциальным данным, отмечает компания.
РБК вчера в 23:54
Теннис

Джокович вышел в четвертьфинал Australian Open, где сыграет с Раоничем

Джокович является действующим чемпионом Открытого чемпионата Австралии.
Чемпионат 01:07
Армия и оружие

Американский адмирал призвал брать пример с России в военной сфере

РИА Новости вчера в 18:33
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило две тысячи

По данным комитетов по вопросам гигиены и здравоохранения регионов КНР, число подтвержденных случаев заболевания пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, достигло 2002 человек, передает ТАСС.
Аргументы и Факты 03:32
Шоу-бизнес

Анна Седокова рассказала о любви к утреннему сексу

Исполнительница и экс-участница группы «ВИА Гра» Анна Седокова на своей официальной странице в социальной сети Instagram опубликовала пост, посвященный рассуждениям на тему — «чем полезен и почему необходим утренний секс», отметив, что пора «поговорить о жарком».
NewInform вчера в 10:17
Происшествия

С оторвавшейся льдины на юге Сахалина сняли 217 рыбаков

Эвакуация всех рыбаков-любителей, оказавшихся в воскресенье на оторванной льдине на юге Сахалина, завершилась, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС России.
РИА Новости 03:50
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru 24 января в 06:00
Политика

Песков прокомментировал новость об отставке Суркова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью радиостанции "Эхо Москвы" рассказал, что указ об отставке Владислава Суркова с должности помощника президента РФ еще не подписан.
Вести.Ru вчера в 04:10
Наука

Ученые восстановили голос древнеегипетской мумии

Как стало известно rusfact.com, они восстановили голос древнего жреца Несьямуна, умершего в Египте.
Российская Действительность 24 января в 13:34
Происшествия

В Чечне задержали 25 человек из-за фотоколлажа с Кадыровым

В нескольких населенных пунктах Чечни задержали как минимум 25 человек, среди которых есть и несовершеннолетние, из-за распространения фотоколлажа, в котором глава республики Рамзан Кадыров изображен в одеянии православного священника.
Агентство Телеграф 03:55
Как работают Яндекс.Новости?
Главное