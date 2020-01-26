Общество
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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Финансы
Глава Сбербанка рассказал, в какой валюте хранит сбережения
Глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1" рассказал, что большую часть сбережений хранит в рублях.
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Ученые допустили возможность заразности рака и диабета
До сих пор считалось, что такие болезни, как рак, диабет, болезни сердца и ожирение, не передаются от человека к человеку.
Экономика
Законопроект о повсеместном приеме карт «Мир» заморожен
Фото: Global Look Press © Winfried Rothermel Законопроект об обязательном приеме карт национальной платежной системы заморожен на неопределенный срок, сообщают «Известия».
Происшествия
СКР прекратил уголовное дело против экс-главы «Роснано» Меламеда
Следственный комитет России (СКР) прекратил уголовное дело против бывшего гендиректора «Роснано» Леонида Меламеда и экс-финансового директора компании Святослава Понурова за истечением сроков давности «по нереабилитирующим основаниям», сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Здоровье
Новый коронавирус оказался заразным и во время инкубационного периода
Новый коронавирус (2019-nCoV) является инфекционным и во время инкубационного периода в своем носителе, сообщает The Guardian со ссылкой на главу Государственного управления здравоохранения КНР Ма Сяовэя.
Происшествия
В МВД назвали возможную причину ДТП с автобусом в Пермском крае
По данным дорожных инспекторов, в аварии с автобусом в Пермском крае, в которой пострадали 15 человек, может быть виновен водитель автобуса, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком.
Технологии
Разработчики призвали Microsoft открыть исходники Windows 7
FSF опубликовал открытое обращение к компании Microsoft, в котором призвал не заканчивать жизненный цикл операционной системы Windows 7. Для этого компании предлагается выпустить финальную версию системы в качестве свободного программного обеспечения, предоставив сообществу дальнейшую поддержку.
Происшествия
В США водитель ездил со скелетом, чтобы не платить штрафы
Житель штата Аризона придумал оригинальный способ ездить по выделенной полосе и при этом не быть оштрафованным: 62-летний мужчина замаскировал под живого человека искусственный скелет и посадил его на пассажирское сиденье, сообщает Би-би-си.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Общество
Жена главы Чувашии прокомментировала скандал вокруг «шутки» чиновника
Супруга главы Чувашии Михаила Игнатьева Лариса назвала ерундой скандальный инцидент с участием чиновника, который произошел во время передачи сотрудникам МЧС новой спасательной техники.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Общество
Новый лайнер Boeing 777X совершил первый полет
Самолет Boeing 777X впервые совершил взлет в рамках испытаний в аэропорту города Эверетт штата Вашингтон (США), следует из онлайн-трансляции на официальном сайте компании-производителя воздушного судна.
Экономика
На Западе заявили об обходе Ираном санкций США «тропой суверенного биткоина»
Экономические санкции США против Ирана оказались эффективными в краткосрочной перспективы, снизив ВВП этой страны на 10-20%, однако Иран обходит их «тропой суверенного биткоина», пишет Foreign Policy.
Здоровье
«Пляска смерти» — опубликованы жуткие кадры больного, поражённого коронавирусом
Опубликованы первые кадры симптомов коронавируса. Как можно увидеть на съемке, болезнь в некоторых случаях вызывает сильнейшие судороги.
Общество
В Белоруссию доставлена первая партия норвежской нефти
По сообщению пресс-службы концерна "Белнефтехим", состав с первой партией норвежской нефти прибыл на станцию "Новополоцк" утром в воскресенье, 26 января, и после оформления необходимых документов нефть начнет поступать на НПЗ.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Котову
25 января на официальном сайте президента РФ появилось указание проверить законность и обоснованность приговора Константину Котову, осужденному по «дадинской» статье о неоднократных нарушениях на митингах.
Происшествия
В Петербурге мужчина дал позвонить и остался без 50 тысяч рублей
Мужчина рассказал, что у метро к нему подошел незнакомец и попросил позвонить. Тот дал неизвестному мобильник.
Единоборства
Сайборг победила Бадд и стала чемпионкой Bellator
В главном событии вечера встретились бывшая чемпионка UFC канадка Крис Сайборг Жустину и действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе бразильянка Джулия Бадд.
Кино
Прототип героя «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Бывший биржевой брокер Джордан Белфорт, чьи мемуары вдохновили режиссера Мартина Скорсезе на создание фильма «Волк с Уолл-стрит», подал иск против продюсерской компании Red Granite Pictures.
Происшествия
Подозреваемая в убийстве двоих детей умерла в больнице в Пермском крае
Жительница города Кудымкар в Пермском крае, подозреваемая в убийстве двоих детей, умерла в больнице.
Авто
Rivian будет собирать электрические внедорожники для Ford и Lincoln
Политика
МИД Ирана: виновный в крушении украинского Boeing находится в тюрьме
Военнослужащий, который по ошибке сбил украинский Boieng 737, находится в тюрьме, сообщает агентство ISNA со ссылкой на главу МИД Ирана Джавада Зарифа.
Кино
Депутаты Госдумы посмотрели фильм о декабристах «Союз спасения»
Кинокартина «Союз спасения» вышла в прокат 26 декабря 2019 года, фильм уже посмотрели около 2,5 млн зрителей.
Хоккей
Тихоокеанский дивизион обыграл Атлантический в финале Матча всех звёзд
Команда Тихоокеанского дивизиона обыграла команду Атлантического в финальной встрече Матча всех звёзд североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Спорт
Большунов победил в скиатлоне на этапе Кубка мира в Оберстдорфе
Российский лыжник Александр Большунов победил в скиатлоне (15 километров классикой + 15 километров свободным стилем) на этапе Кубка мира в немецком Оберстдорфе.
Кино
Фильм «Плохие парни навсегда» возглавит российский бокс-офис
Космос
Уфолог Скотт Уоринг обнаружил на орбите Земли гигантский НЛО размером с Техас
Знаменитый тайванский уфолог Скотт Уоринг поделился с пользователями сети своей очередной находкой на орбите Земли.
Политика
Адвокаты Трампа начали его защиту на процессе по импичменту
Адвокаты президента США Дональда Трампа начали представление позиции защиты на процессе по делу об импичменту в сенате, передает РИА "Новости".