Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

RT на русском02:09

Видеоблогер сравнил цены на продукты в Киеве и Донецке

РБК02:07

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новостивчера в 18:12

В Донбассе и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ruвчера в 22:11

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Известиявчера в 21:36

Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке

Lenta.ruвчера в 19:42

В Сети сравнили цены на продукты в магазинах Донецка и Киева

Российская газета01:10
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Валовый региональный продукт Якутии вырос на 3,5% в 2019 году

Рост валового регионального продукта отмечен в республике в 2019 году.
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Китайские врачи назвали первые симптомы нового коронавируса

Китайские врачи назвали первые признаки заражения новым типом коронавируса, сообщает "Синьхуа".
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Ученые вывели математическую формулу идеального рецепта кофе, чтобы сохранить насыщенный вкус раз за разом.
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Три игрока команды "Машук-КМВ", выступавшей в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ), дисквалифицированы за ставки на матчи по решению комитета по этике Российского футбольного союза (РФС).
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