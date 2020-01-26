Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости18:12

Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке

Lenta.ru19:42

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

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Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Life.ru20:22

В Донбассе и на Украине сравнили цены на продукты

URA.Ru22:11

Видеоблогер сравнил цены на продукты в ДНР и Киеве

News.ru22:08

Блогер Золкин сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

ФАН20:25
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Поклонская высказалась о происхождении китайского коронавируса

Смертельный коронавирус может быть биологическим оружием, примененным против Китая.
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Зеленский рассказал о важности прямого диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что диалог с Россией идет, и речь не только о "нормандском" формате.
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