Общество
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Политика
Президент Эстонии призвала страну гордиться адмиралом Беллинсгаузеном
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее страна может гордиться российским адмиралом Фаддеем Беллинсгаузеном, родившимся на эстонском острове Сааремаа.
Хоккей
Невероятный камбэк «Йокерита» вывел «Ак Барс» в плей-офф
Общество
Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с жертвами землетрясения
Президент России Владимир Путин направил президенту Турции Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил искренние соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг.
Политика
Путин поручил проверить законность приговора Константину Котову
Президент Владимир Путин дал поручение Генпрокуратуре проверить законность и обоснованность приговора активисту Константину Котову, осужденному по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций.
Футбол
Семак: «„Зенит“ примет решение по Исламхану в ближайшее время»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения от «Зальцбурга» со счетом 3:6 на сборе в Катаре заявил, что петербургский клуб в ближайшее время примет решение по будущему казахстанского футболиста Бауржана Исламхана, проходящего просмотр в составе сине-бело-голубых.
Армия и оружие
Адмирал ВМС США призвал брать пример с России в военной сфере
Командующий ВМС США в Европе адмирал Джеймс Фогго выразил мнение, что союзникам Вашингтона, которые намерены укрепить обороноспособность при ограниченных ресурсах, необходимо учиться у России.
Политика
Почему Польша требует от России компенсацию за Вторую мировую войну
Лидер правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский полагает, что Германия и Россия должны заплатить Польше компенсацию за ущерб, нанесённый во время Второй мировой войны.
Политика
Журналист рассказал о выходках главы Чувашии после скандала с МЧС
Что касается скандала, связанного с тем, что Игнатьев заставил спасателя прыгать за ключами от новой служебной машины, то, по словам журналиста, неуважительное поведения главы региона его не удивило.
Футбол
Фанаты «Манчестер Юнайтед» готовят акцию протеста против боссов клуба
Фанатское движение готовит акцию протеста против руководства «Манчестер Юнайтед», сообщает британский таблоид Mirror.
Футбол
Зиньковский прокомментировал информацию об интересе со стороны «Лилля»
В декабре 2019-го появилась информация, что «Лилль» проявляет интерес к 23-летнему Зиньковскому.
Кино
Премию «Золотой орел» за лучший фильм года получил «Текст»
Премию за лучшую мужскую роль получил Александр Петров — он сыграл главного героя в фильме «Текст».
Политика
Захарова ответила на обвинения Киева в краже истории «Украины-Руси»
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала слова украинского замминистра иностранных дел Василия Боднара о том, что Москва пытается "украсть историю Украины-Руси".
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Хоккей
Сборная Тихоокеанского дивизиона вышла в финал Матча звезд НХЛ
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
Экономика
Власти Забайкалья отказались раскрыть премии чиновников за 2019 год
Деньги на премии Забайкалью и ещё 70 регионам по итогам достижения различных показателей распорядился выделить премьер-министр Дмитрий Медведев.
Политика
В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии
Как сообщало ИА REGNUM, 24 января МИД Болгарии объявил о выдворении двоих российских дипломатов.
Гаджеты
Характеристики Xiaomi Mi 10 SE раскрыты
Источником были опубликованы характеристики будущего устройства. Известно, что модель Xiaomi Mi 10 SE будет оснащена 5,8-дюймовым экраном.
Культура
Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир
Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Гаджеты
Роскачество назвало бюджетные аналоги дорогих смартфонов
Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
Наука
Канадские ученые допустили возможность заражения раком
В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
Культура
В музее Победы на Поклонной горе открылась выставка «Непокоренные»
В Музее Победы на Поклонной горе в Москве начала работу выставка «Непокоренные», которую организаторы посвятили Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщил 24 января сайт музея.
Футбол
Конте: «СМИ ведут себя так, будто мы подписали половину „Реала“»
Фигурное катание
Фигуристка Косторная выиграла чемпионат Европы
Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу в женском одиночном катании на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Армия и оружие
Российские военные доставили гуманитарную помощь в сирийский Алеппо
Здоровье
Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса
Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.