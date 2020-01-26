Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

РИА Новости18:12

Блогер сравнил стоимость продуктов в Киеве и Донецке

Lenta.ru19:42

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Известия21:36

Блогер сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

Life.ru20:22

Видеоблогер сравнил цены на продукты в ДНР и Киеве

News.ru22:08

Блогер Золкин сравнил цены на продукты в Донецке и Киеве

ФАН20:25

Украинский блогер сравнил цены в продуктовых магазинах Донецка и Киева

Слово и Дело21:11
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Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
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Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
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В МИД РФ отреагировали на высылку российских дипломатов из Болгарии

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16-ядерный российский процессор «Эльбрус-16С» выйдет в 2022 году

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Телешоу «Слабое звено» возвращается в эфир

Телевикторина «Слабое звено», получившая популярность в начале 00-х, вернется в эфир. Ведущей шоу останется Мария Киселева.
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Oppo Reno2 не уступает iPhone 8 Plus и Samsung Galaxy Note 8. OnePlus 7T обогнала по показателям процессора и камеры Samsung S9 и iPhone 11, а также более дорогую модель из той же линейки OnePlus 7T Pro, несмотря на более емкую батарею и качество дисплея последней, пишут «Известия».
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Канадские ученые допустили возможность заражения раком

В ВОЗ считают, что перечисленные заболевания могут передаваться генетически и из-за факторов окружающей среды, предположения о возможности заражения раком эксперты организации опровергают.
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В Музее Победы на Поклонной горе в Москве начала работу выставка «Непокоренные», которую организаторы посвятили Международному дню памяти жертв Холокоста, сообщил 24 января сайт музея.
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Конте: «СМИ ведут себя так, будто мы подписали половину „Реала“»

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Врач рассказал, что делать при обнаружении симптомов коронавируса

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владимир Жемчугов рассказал "Звезде", как вести себя при обнаружении симптомов коронавируса.
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