Общество
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
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Общество
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«Зенит» проиграл «Ред Булл Зальцбург» со счётом 3:6
Встреча прошла на стадионе «Аспир-Центр» в Дохе и завершилась со счётом 3:6. Матч прошёл в формате трёх таймов по 40 минут.
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Пушков прокомментировал слова Качиньского о компенсации Польше за ВОВ
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Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
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Стали известны имена наставников нового сезона шоу «Голос. Дети»
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Религия
В РПЦ объяснили надобность золотых куполов
Армия и оружие
Российских военных в Сирии снова завернули, но в этот раз всё всерьёз
Отсутствие какого-либо противодействия со стороны российского военного командования по отношению к американским военнослужащим, блокирующим передвижение по территории Сирии российских военных патрулей, привело к тому, что российская техника вновь оказалась заблокирована американскими военнослужащими в северо-восточной части арабской республики.
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Космонавты в рамках обследования российского сегмента МКС обнаружили 131 место, наиболее подверженное коррозии, среди них два места - в туалете.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
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Змеи признаны первоисточником коронавируса в Китае
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Общество
Сергей Собянин рассказал о важности строительства Юго-Восточной хорды
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Общество
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В Китае сотрудники американского консульства в городе Ухань (провинция Хубэй) и некоторые граждане Соединенных Штатов будут эвакуированы из-за вспышки нового типа коронавируса 2019-nCoV.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
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