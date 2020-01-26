Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.

В Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

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