Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке

Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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