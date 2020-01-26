Общество
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в Киеве и Донецке
Блогер Владимир Золкин сравнил цены на продукты питания в донецком супермаркете и ряде сетевых украинских магазинов, выяснив, что в целом в самопровозглашенной ДНР еда обходится дешевле. Соответствующий видеоролик опубликован на YouTube.
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В Москве простились с сыном Раисы Рязановой
Авто
Стартовал прием заказов на электрокроссовер Volvo XC40
На днях шведская компания Volvo объявила о старте приема заказов на электрическую модель XC40.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Экономика
«Известия» назвали источники 4,5 трлн рублей для реализации послания
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что для реализации послания президента дополнительно потребуется 4,5 трлн рублей до 2024 года.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции достигло 31
По последним данным, в результате землетрясения в турецкой провинции Элязыге погиб 31 человек, сообщает 26 января турецкая Gazete Duvar.
Киберспорт
Nigma покинула DreamLeague Leipzig Major
Nigma уступила beastcoast в матче нижней сетки DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. Коллектив Куро «KuroKy» Салехи Тахасоми проиграл со счетом 1:2 и покинул чемпионат.
Армия и оружие
Издание Military Watch сравнило российские фрегаты с кораблями ВМС США
Специалисты тематического издания Military Watch решили сравнить российские фрегаты со стоящими на вооружении США кораблями.
Происшествия
Семь китайцев госпитализированы в Москве с высокой температурой
Семь граждан Китая госпитализированы с высокой температурой из отеля в Войковском районе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Политика
Поклонская поздравила Зеленского с днем рождения
Армия и оружие
Войска США опробуют в Европе сценарий войны 2028 года
Согласно сценарию маневров, в 2028 году в Европе вспыхнет военный конфликт с «неназванным, но близким по силам НАТО противником».
Общество
Японский учёный предсказал России новые бесснежные зимы
Доцент университета Тохоку Сасаи Такахиро рассказал, что в России велика вероятность уменьшения количества выпадения снега.
Наука
Опубликована карта мозга в высоком разрешении
Политика
Кравчук назвал способы возвращения Крыма и Донбасса Украине
Первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Донбасс может вернуться под контроль Киева сам, а в ситуации с Крымом нужна "другая схема", поскольку он уже вошел "в систему российских отношений".
Общество
Число жертв коронавируса в Китае достигло 54
До 54 увеличилось в Китае число жертв нового коронавируса 2019-nCoV. В провинции Хубэй скончались еще 13 человек и 323 заразились.
Футбол
«Челси» обыграл «Халл Сити» и вышел в следующий раунд Кубка Англии
Лондонский «Челси» в гостях переиграл «Халл Сити» 25 января в матче 1/16 финала Кубка Англии по футболу.
Армия и оружие
Сирийская армия начала атаку по боевикам в Алеппо
Сообщается, что сильному обстрелу боевики подверглись на западе провинции Алеппо, кроме того, сирийская армия заняла деревню Мар-Шамшех на юге провинции Идлиб.
Общество
Работающим на митингах полицейским сделают надбавки
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал два постановления о ежемесячных надбавках к окладам полицейским, военнослужащим и сотрудникам Росгвардии в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
Происшествия
В Чите задержали отца четырех детей, найденных в заброшенном доме
Фигурное катание
Впервые за 14 лет сборная России выиграла все золото чемпионата Европы
Победителем неофициального командного зачета турнира стала сборная России, завоевавшая все золотые медали.
Хоккей
Гретцки хочет, чтобы Овечкин побил его рекорд
Общество
Boeing 777X совершил первый испытательный полёт
Ранее первый испытательный полёт нового лайнера Boeing 777X был перенесён на день из-за погодных условий.
Культура
Экс-солистка «Ленинграда» написала письмо Владимиру Зеленскому
Прекрасная певица из Шлиссельбурга — экс-солистка «Ленинграда» Василиса Старшова (та самая, которая исполнила хит про лабутены, после чего решила покинуть коллектив Сергея Шнуроува и отправилась в самостоятельное плавание) — только что совершенно феерично выступила в первом туре конкурса «Голос Украины».
Футбол
Комличенко стал игроком московского «Динамо»
Общество
Татьяна Голикова: Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
Как сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, это связано с внедрением цифровых сервисов.
Происшествия
Экс-главу «Метростроя» отпустили под домашний арест
Экс-глава "Метростроя" Николай Александров проведет время до суда под домашним арестом, сообщает пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.
Шоу-бизнес
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак станет дедушкой
В субботу, 25 января, стало известно, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак совсем скоро станет дедушкой.
Гаджеты
Xiaomi готовит Android 10 для хитового недорогого Redmi
Минувшей осенью компания Xiaomi выпустила глобальную версию фирменной оболочки MIUI 11 для смартфона Redmi 8A даже с опережением графика.