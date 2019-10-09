Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах. Съемки осуществлялись в течение недели в Саратове и Киеве в магазине "Ашан".

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

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