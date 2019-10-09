Экономика
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах. Съемки прошли в магазинах "Ашан" в Саратове и Киеве.
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с чего всё началось
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.РИА Новостивчера в 21:21
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Сбербанк продемонстрировал свои новые корпоративные цвета на проходящем в Сочи Форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS 2019, передает корреспондент РБК.
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Газета.Ru 05:09
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В Германии подтвердили информацию о крушении истребителя F-16 в районе Трир-Саарбург на юго-западе страны.
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Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
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Туалеты на железнодорожных вокзалах дальнего следования станут бесплатными с 2020 года, сообщает АГН Москва со ссылкой на пресс-службу дирекции ЖД вокзалов.
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АвтоВАЗ начал производство Lada Vesta с вариатором
«АвтоВАЗ» начал производство автомобилей LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco и 1,6-литровым 113-сильным двигателем HR16.
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Медведев особо отметил, что план не должен быть повторением национальных проектов и госпрограмм, "это должны быть меры по стимулированию экономического роста, а не просто констатация того, что давайте работать по национальным проектам и все будет хорошо".
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ФБР назвало самого активного серийного убийцу в истории США
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Умерла участница команды КВН «Сборная Снежногорска» Евгения Жарикова
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Иркутскую гимназию закрыли на карантин из-за вспышки пневмонии и ОРВИ
Гимназию № 3 в Иркутске в среду закрыли на карантин в связи с выявлением пневмонии у 12 учеников и повышенным уровнем заболеваемости ОРВИ.
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Во время своей передачи «О самом главном» Мясников назвал и необычные симптомы страшной болезни - зуд, сухость кожи по типу черного акантоза в области подмышек и под грудью, а также ихтиоз.
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Издание о технологиях Wired опубликовало официальный анонс игровой консоли следующего поколения от Sony — с лаконичным названием PlayStation 5. Информацию обнародовал исполнительный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
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Подпольный крематорий с человеческими останками нашли в центре Кургана
В центре Кургана обнаружили подпольный крематорий, где на протяжении нескольких лет сжигали человеческие останки, трупы животных и медицинские отходы, передает ChelTV.ru.
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Голованов рассказал, как родилась фраза «Боже мой» после ляпа Филимонова
Комментатор Андрей Голованов, который 20 лет назад в паре с Виктором Гусевым работал на отборочном матче Евро-2000 Россия — Украина (1:1), рассказал, как родилась легендарная фраза «Боже мой».
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В Москве сын не смог попрощаться с умирающей матерью-ветераном ВОВ
60-летний житель Москвы не смог попрощаться с умирающей матерью в одной из столичных больниц.
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