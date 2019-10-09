Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах. Съемки осуществлялись в течение недели в Саратове и Киеве в магазине "Ашан".

В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

Транспорт Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.

Экономика Автодилеры РФ просят Путина не повышать утильсбор Как пишет издание «Коммерсант», Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, в котором высказана просьба не повышать ставку утилизационного сбора.

Футбол Тедеско завершил переговоры со «Спартаком» Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.

Кино Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".

Космос Опубликованы фотографии обратной стороны Луны Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.

Космос «Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.

Общество Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".

Экономика В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Шоу-бизнес Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.

Общество Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота» Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».

Политика Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Общество Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Экономика Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.

Политика Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.

Хоккей Кузнецов забросил первую шайбу в НХЛ после дисквалификации за кокаин Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отличился в первом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после дисквалификации за употребление кокаина.

Армия и оружие Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.

Футбол Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.

Технологии Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».

Хоккей Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения «Каролина» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.