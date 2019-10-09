Экономика
РИА НовостиВ Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах. Съемки осуществлялись в течение недели в Саратове и Киеве в магазине "Ашан".
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Здоровье
В ЕАО зарегистрировали 10 очагов африканской чумы свиней
Российская газета вчера в 23:54
Транспорт
Запуск грузовых поездов по Крымскому мосту перенесли
По данным Минтранса, грузовое движение по мосту начнется в июне 2020 года.
Газета.Ru вчера в 14:55
Экономика
Автодилеры РФ просят Путина не повышать утильсбор
Как пишет издание «Коммерсант», Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) обратилась с письмом к Владимиру Путину, в котором высказана просьба не повышать ставку утилизационного сбора.
Тарантас Ньюс 08:09
Футбол
Тедеско завершил переговоры со «Спартаком»
Бывший главный тренер немецкого ФК «Шальке» Доменико Тедеско завершил переговоры с руководством столичного «Спартака» о его возможном назначении в российскую команду.
Известия вчера в 10:07
Кино
Вселенную «Матрицы» расширят двумя новыми фильмами
Компания Warner Bros. занимается разработкой двух новых фильмов по вселенной "Матрицы".
Газета Metro вчера в 05:11
Экономика
Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
Владимир Штыгашев жестко потребовал урегулировать вопрос с налоговыми платежами.
Республиканская Телевизионная Сеть вчера в 06:04
Космос
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны
Опубликованы фотографии обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад, сообщает РИА Новости.
Аргументы и Факты вчера в 05:51
Космос
«Роскосмос» запатентовал маскирующийся космический аппарат
Госкорпорация "Роскосмос" получила патент на космический аппарат, который при приближении иностранного спутника-шпиона способен маскироваться, изменяя свою форму.
Российская газета 22:41
Общество
Россиянам напомнили о длинных выходных в ноябре
Роструд напомнил россиянам, что в ноябре будут длинные выходные, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:17
Экономика
В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией
Как отметила Квривишвили, в первом полугодии доходы Грузии от туризма росли, и в Тбилиси, основываясь на этой динамике, ожидали в третьем квартале "беспрецедентно высоких цифр".
РИА Новости 18:40
Происшествия
Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.
Газета.Ru 08:39
Шоу-бизнес
Знакомые Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы
Родные и близкие актрисы Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из московской клиники.
Петербургский дневник 07:10
Общество
Бари Алибасов проиграл суд против производителя «Крота»
Советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов проиграл судебное дело, которое было заведено против производителя средства «Крот».
iReactor 11:57
Политика
Лукашенко назвал войну в Донбассе конфликтом России и Украины
С 2014 года в Донбассе идет конфликт между Россией и Украиной, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Lenta.ru 06:03
Общество
Медсестры рассказали о ситуации в онкоцентре Блохина
Медсестры НИИ детской гематологии и онкологии (ДГиО) онкоцентра имени Блохина планируют массово покинуть институт, поскольку уже несколько месяцев получают зарплаты, на которые невозможно прожить.
Газета.Ru 17:06
Политика
Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве
Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.
Газета.Ru 15:11
Музыка
Хаски выпустил клип на песню «Седьмое октября» в день рождения Путина
Что еще известно: Оригинальный трек «Седьмое октября» был опубликован в 2011 году.
Snob.ru 09:53
Экономика
Россия и Турция согласовали расчеты в нацвалютах
Министерство финансов России и Министерство казначейства и финансов Турции подписали соглашение о расчетах и платежах в национальных валютах, сообщается на сайте российского ведомства.
Lenta.ru 09:27
Политика
Пелоси прокомментировала отказ Белого дома давать показания конгрессу
Спикер палаты представителей конгресса США демократ Нэнси Пелоси предупредила Белый дом, что отказ от дачи показаний в рамках процедуры импичмента президента Дональда Трампа будет расцениваться как препятствование расследованию.
РИА Новости 21:31
Хоккей
Кузнецов забросил первую шайбу в НХЛ после дисквалификации за кокаин
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов отличился в первом матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после дисквалификации за употребление кокаина.
Известия 23:11
Армия и оружие
Главком ВКС попросил командиров убрать из кабинетов цветы и картины
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин распорядился убрать из кабинетов командиров соединений, воинских частей и подразделений цветы и картины.
News.ru 01:59
Футбол
Фото: памятник Златану Ибрагимовичу украсил шведский Мальме
В городе Мальме на юге Швеции установили памятник футболисту Златану Ибрагимовичу.
РЕН ТВ 12:53
Технологии
Роскомнадзор назвал срок блокировки Telegram
Глава Роскомнадзора отметил, что действующая сейчас в России система блокировки через IP доказала свою неэффективность, так как сервис «мотивирован на обход блокировки».
ФедералПресс 20:56
Шоу-бизнес
«Кати нет»: Гоген Солнцев приобрел гроб для престарелой жены
Актёр и эпатажный шоумен Гоген Солнцев не устаёт скандалить.
Bimru.ru 10:16
Хоккей
Гол Дадонова не спас «Флориду» от поражения
«Каролина» обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:3). Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя голевыми передачами.
Спорт-Экспресс 22:14
Общество
Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
РИА Новости вчера в 10:56
Политика
Нидерланды решили расследовать роль Украины в деле о крушении «Боинга»
Парламент Нидерландов поддержал проведение дополнительного расследования роли Украины в деле о крушении малайзийского «Боинга» MH17 над Донбассом летом 2014 года.
Lenta.ru 14:31