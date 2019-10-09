Экономика
ИзвестияВ Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине
Видео снималось в течение недели в Саратове и Киеве. Например, килограмм картофеля на Украине стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в России — от 12 рублей. Цена риса в Саратове начинается от 59 рублей за килограмм, а в Киеве – от 20,95 гривны (55,14 рубля).
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с чего всё началось
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.РИА Новостивчера в 21:21
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Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе
Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.
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Владимир Штыгашев жестко прошелся по «налоговому вопросу» в Хакасии
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Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова
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Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака
Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.
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Бывший начальник колонии Кокорина и Мамаева объявлен в розыск
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Опубликованы фото обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад
Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) показал одни из первых фотоснимков обратной стороны Луны, сделанные 60 лет назад.
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