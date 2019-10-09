Экономика

ИзвестияИзвестияВ Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Видео снималось в течение недели в Саратове и Киеве. Например, килограмм картофеля на Украине стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в России — от 12 рублей. Цена риса в Саратове начинается от 59 рублей за килограмм, а в Киеве – от 20,95 гривны (55,14 рубля).
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с чего всё началось
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, это следует из опубликованного в YouTube
 ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
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