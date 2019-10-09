с чего всё началось

Видео снималось в течение недели в Саратове и Киеве. Например, килограмм картофеля на Украине стоит от 14 гривен (почти 39 рублей), тогда как в России — от 12 рублей. Цена риса в Саратове начинается от 59 рублей за килограмм, а в Киеве – от 20,95 гривны (55,14 рубля).

В Сети сравнили стоимость продуктов в России и на Украине

Политика В Грузии оценили ущерб от запрета на авиасообщение с Россией Грузия в июле-августе текущего года потеряла в целом около 113 миллионов долларов от запрета авиарейсов из России, в сентябре российский турпоток сократился на 20%, заявила глава Национальной администрации туризма республики Мариам Квривишвили в интервью телекомпании "Имеди".

Происшествия Крестьяне наказали мэра города в Мексике Обиженные крестьяне привязали чиновника веревкой к пикапу и проволокли через улицы, пока не были остановлены полицейскими.

Общество Студия «Союзмультфильм» проведет ребрендинг Партнер «Союзмультфильма» – агентство ONY, которое проводило ребрендинг Новой Третьяковки. Сколько студия потратит, Слащева не уточнила.

Кино Киновселенную «Матрицы» расширят двумя новыми картинами Компания Warner Bros занимается разработкой двух фильмов по киновселенной «Матрицы». Об этом сценарист Зак Пенн написал в Twitter.

Происшествия Сестры Хачатурян показали, как убили отца-тирана Во время следственного эксперимента сестры Хачатурян продемонстрировали полицейским, как расправились с гнобившим их отцом.

Финансы Всемирный банк снизил прогноз по росту экономики России В июне Всемирный банк понизил прогноз по росту российской экономики на 2019 год с апрельских 1,4 процента до 1,2 процента.

Шоу-бизнес Друзья Анастасии Заворотнюк прокомментировали ее выписку из больницы Один из близких друзей Анастасии, пожелавший остаться безымянным сообщил, что ее выписка «вовсе не означает хороших новостей».

Политика СМИ узнали о новом месте работы чиновницы, оскорбившей жителей Тулуна Экс-чиновница, глава пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, оскорбившая пострадавших от паводка жителей Тулуна, нашла новую работу, сообщает "Пятый канал".

Общество Депутаты Государственной Думы решили понизить пенсионный возраст Напомним, пенсионная реформа предполагает постепенное увеличение возраста для выхода на пенсию: мужчинам до 65 лет, женщинам до 60 лет.

Кино Федор Бондарчук начал снимать сериал по сценарию Паулины Андреевой Режиссёр Фёдор Бондарчук начал снимать сериал «Псих» по сценарию, который написала его супруга Паулина Андреева.

Политика Совфед анализирует данные о подготовке беспорядков в Москве Совфед получил данные, указывающие на подготовку беспорядков в российской столице во время выборов в Мосгордуму и начал их анализировать.

Общество Тимати выиграл суд у рэпера L’One Суд в Москве отклонил первый иск Левана Горозии, известного как рэпер L'One, к музыкальному лейблу Black Star его совладельцу Тимати и гендиректору Павлу Курьянову, известному как Пашу, пишет РИА Новости.

Общество Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе Больше сотни номеров спецсвязи для высших чиновников и руководителей регионов оказались в открытом доступе на сайте госзакупок.

Общество Johnson & Johnson выплатит мужчине с грудью $8 млрд Суд присяжных в Филадельфии обязал выплатить 8 млрд долларов компанию Johnson & Johnson мужчине в качестве компенсации.

Политика Парламент Нидерландов поддержал идею изучить роль Украины в деле МН17 Парламент Нидерландов единогласно поддержал идею расследования роли Украины в деле о крушении в Донбассе в июле 2014 года малайзийского Boeing, следовавшего рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур.

Наука Красное и переработанное мясо не влияет на возникновение рака Ученые-медики из университетов и исследовательских институтов разных стран мира провели тщательное и масштабное исследование, в котором выясняли, имеется ли взаимосвязь между употреблением в пищу красного и переработанного мяса и возникновением в организме человека различных опасных заболеваний, в том числе и рака.

Общество ВЦИОМ: почти 10% россиян постоянно испытывают стресс Доля россиян, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% в 2010 году до 8% в 2019.

Шоу-бизнес Сергей Жуков опубликовал обнаженное фото своей жены в день ее рождения На снимке Регина Бурд стоит в полностью обнаженном виде, прикрывая все свои интимные места огромной шляпой.

Шоу-бизнес Сергей Семак женился на бывшей супруге в Италии Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сыграл свадьбу со своей экс-супругой Анной.

Происшествия Следственный комитет завершил расследование смерти Дмитрия Марьянова Следственный комитет России по Московской области передал в прокуратуру расследование дела о смерти актера Дмитрия Марьянова и назвал причину трагедии.

Общество Врач назвал признаки, сигнализирующие о развитии рака Врач Александр Мясников в эфире программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказал о симптомах, которые могут сигнализировать о развитии онкологических заболеваний.