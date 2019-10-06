Политика

Газета.RuГазета.RuВ Сети украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

Украинские военные устроили в Сети флешмоб в ответ на заявление депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой об ограничении выплаты льгот участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Украинские военные извинились, что «не сдохли»

Вести.Ru12:55

Украинские военные «извинились, что не сдохли» на Донбассе

Комсомольская правда12:18

Украинские военные запустили флешмоб «Извините, что не сдохли»

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Московский Комсомолец10:07

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Газета.Ru09:55

Украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

РИА Новости09:34
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Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 23:46, Ашберн
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В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке

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Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
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Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск

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Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

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Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.
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Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
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В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву

Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
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Армия и оружие

Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО

Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
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Соседи Натальи Бочкаревой рассказали об исчезновении актрисы

РЕН ТВ 21:21
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Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии

В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Lenta.ru 21:51
Армия и оружие

80 лет назад завершилась польская кампания вермахта

80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.
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Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье

Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Технологии

«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов

В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
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Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.
Газета.Ru 19:41
Политика

Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»

Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
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Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
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В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак

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В центре Читы нашли расчлененное тело девушки

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Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени

Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
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Слуцкий назвал себя нетипичным русским

Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
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Дани Алвес пострадал от пчел во время матча чемпионата Бразилии

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Средний чек на продажи в интернете в России составил 5,1 тыс. рублей.
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В черепах людей обнаружено золотое сечение

Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
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