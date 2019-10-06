Политика
Газета.RuВ Сети украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе
Украинские военные устроили в Сети флешмоб в ответ на заявление депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой об ограничении выплаты льгот участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Происшествия
В Красноярске учитель обратилась в полицию из-за злой шутки школьников
Известия 04 октября в 01:10
Футбол
Черчесов вызвал Соболева в сборную России
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.
Московский Комсомолец 09:38
Армия и оружие
Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году
Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.
SakhalinMedia.ru вчера в 09:30
Армия и оружие
США отказались поддержать турецкую операцию в Сирии
РИА Новости 23:33
Происшествия
В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке
В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.
РИА Новости 22:32
Политика
Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео
Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.
Lenta.ru 19:07
Политика
Бойцы полка «Азов» заняли село в Донбассе перед отводом войск
RT на русском 22:23
Происшествия
Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк
Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.
Вести.Ru 13:00
Футбол
Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия»
Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.
Ruposters.ru 05:12
Политика
В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву
Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.
Наша версия 15:55
Спорт
Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA
Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».
Аргументы и Факты 20:56
Армия и оружие
Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО
Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.
РБК 21:50
Экономика
Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии
В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).
Lenta.ru 21:51
Армия и оружие
80 лет назад завершилась польская кампания вермахта
80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.
Газета.Ru 11:30
Происшествия
Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье
Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.
РБК 22:45
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК 13:43
Политика
Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса
Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.
Газета.Ru 19:41
Политика
Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза»
Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.
Интерфакс 21:34
Шоу-бизнес
Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына
Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.
News.ru 01:09
Происшествия
В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка
В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.
Известия 21:57
Происшествия
В МЧС назвали способы отпугивания агрессивных собак
Известия 04 октября в 21:54
Происшествия
В центре Читы нашли расчлененное тело девушки
Российская газета 08:53
Здоровье
Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени
Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.
Российская газета 04 октября в 01:50
Футбол
Слуцкий назвал себя нетипичным русским
Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.
RT на русском вчера в 17:50
Общество
Определены самые продаваемые интернет-товары в России
Средний чек на продажи в интернете в России составил 5,1 тыс. рублей.
RT на русском 23:00
Наука
В черепах людей обнаружено золотое сечение
Учеными-нейрохирургами из Соединенных Штатов Америки выявлены в человеческом черепе признаки, укладывающиеся в соотношение золотого сечения, сообщается в статье, опубликованной изданием Journal of Craniofacial Surgery.
Ugpressa.ru 04 октября в 15:36
Здоровье
Названы способы снизить давление без лекарств
Вечерняя Москва вчера в 00:40