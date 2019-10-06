Украинские военные устроили в Сети флешмоб в ответ на заявление депутата Верховной рады от партии "Слуга народа" Галины Третьяковой об ограничении выплаты льгот участникам конфликта в Донбассе. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Сети украинские военные извинились, что «не сдохли» в Донбассе

Футбол Черчесов вызвал Соболева в сборную России Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вызвал нападающего самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева.

Армия и оружие Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году Потенциальная ядерная война, которая может разразиться в 2025 году, унесет жизни от 50 до 125 млн человек за неделю.

Происшествия В Польше двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке В польском городе Владыславово двух гастарбайтеров с Украины избили за речь на родном языке, об этом сообщает местное издание Dziennik Baltycki.

Политика Отдых Путина в сибирской тайге показали на видео Видео с отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге накануне дня рождения опубликовало РИА Новости.

Происшествия Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.

Шоу-бизнес Христов выступил с заявлением от имени семьи Заворотнюк Стас Христов, директор заслуженной артистки России Анастасии Заворотнюк, обратился к общественности с просьбой прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы и верить только официальной информации.

Футбол Нидерланды решили отказаться от названия «Голландия» Власти Нидерландов решили отказаться от распространенного названия "Голландия" в рамках обновления национального имиджа.

Политика В США задержали депутата Госдумы Ингу Юмашеву Депутат Госдумы Инга Юмашева, которая прилетела в США в качестве координатора парламентской группы по связям с Конгрессом США, оказалась задержана по прибытии в аэропорт Нью-Йорка.

Спорт Глава РУСАДА сообщил о возможных санкциях со стороны WADA Глава РУСАДА Юрий Ганус рассказал о возможных санкциях со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA), если 9 октября российское спортивное руководство не сможет объяснить WADA, откуда взялись изменения, найденные в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, пишет газета «Известия».

Армия и оружие Американские СМИ сравнили число танков у России и НАТО Россия владеет самым многочисленным в мире парком бронированных боевых машин, а количество российских танков в совокупности превосходит общее число танков, имеющихся в распоряжении стран-членов НАТО.

Экономика Россиянам захотели создать условия для накопления второй пенсии В первую очередь, новшество будет нацелено на то, чтобы мотивировать россиян копить на пенсию самостоятельно, а также создать условия для улучшения работы негосударственных пенсионных фондов (НПФ).

Армия и оружие 80 лет назад завершилась польская кампания вермахта 80 лет назад последние части польских войск завершили сопротивление немецкой агрессии и сложили оружие.

Происшествия Женщина погибла от нападения медведя в Забайкалье Женщина погибла после нападения медведя в лесу на территории Хилокского района Забайкальского края.

Технологии «Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.

Политика Спикер Рады обозначил «красные линии» для закона о статусе Донбасса Спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что речь идет о выборах в Донбассе по украинскому законодательству.

Политика Американские бизнесмены пытались сменить руководство «Нафтогаза» Уточняется, что, согласно плану бизнесменов, гендиректор "Нафтогаза" Андрей Коболев должен был быть заменен другим топ-менеджером компании Андреем Фаворовым.

Шоу-бизнес Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые показали сына Певец Влад Топалов и телеведущая Регина Тодоренко впервые показали сына. Фотографию ребёнка супруги выложили на своих страницах в Instagram.

Происшествия В Донецкой области гражданин Молдавии убил ребенка В Донецкой области гражданин Молдавии убил 14-летнюю девочку. Об этом 7 октября сообщил портал ТСН.

Здоровье Названы простые правила, которые помогут сохранить здоровье печени Хирург-гепатолог Медицинского центра хирургии имени Вишневского Юрий Коваленко заявил, что в последнее время специалисты фиксируют рост числа пациентов с первичным раком печени и жировой дистрофией печени.

Футбол Слуцкий назвал себя нетипичным русским Главный тренер голландского футбольного клуба «Витесс» россиянин Леонид Слуцкий дал необычное интервью после победы его команды над «Утрехтом» в матче девятого тура голландской Эредивизи.

Общество Определены самые продаваемые интернет-товары в России Средний чек на продажи в интернете в России составил 5,1 тыс. рублей.