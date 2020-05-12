Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов. Некоторые пользователи Twitter поддержали украинского посла.
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с чего всё началось
Ранее Сибига назвал
 провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов.
РИА Новости18:02

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Украина пригрозила Турции лишением туристов из-за «Катюши»

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"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"

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Автоматически обработано 7180 источников, обновлено в 22:33, Ашберн
Общество

В Приморье сообщили, когда могут принять решение о снятии ограничений

Решение о поэтапном снятии ограничений из-за коронавируса в Приморье может быть принято на следующей неделе, это зависит от соблюдения мер самими местными жителями, сообщает правительство региона.
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Кино

Певцов ответил критикам фильма «На Париж»

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Саратовскую чиновницу уволят из-за слов о «скулящих» рожающих

В городе Энгельсе Саратовской области уволят сотрудницу Центра молодежных инициатив Лидию Прозорову после комментария в соцсети о поддержке семей с детьми, сообщил портал "Регион 64" со ссылкой на главу муниципального района Андрея Стрельникова.
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Лидер Афганистана приказал силовикам перейти к борьбе с «Талибаном»

Президент Афганистана Ашраф Гани приказал силовым ведомствам страны перейти в режим наступательных действий против представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в России).
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Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу

Вице-премьер Татьяна Голикова отвергла обвинения в манипуляциях с данными по коронавирусу.
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Происшествия

В больницах столицы и Петербурга загорелись аппараты ИВЛ

Inc-news.ru 08:40
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Общество

Петербургским пенсионерам предоставят выплаты на покупку масок

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.
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В конгресс США внесли резолюцию о «нарушении прав человека в России»

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Определён самый популярный фильм на самоизоляции

Триллер "Заражение" режиссёра Стивена Содерберга стал самым популярным у людей, находящихся на самоизоляции.
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Общество

Татьяна Навка и Дмитрий Песков заразились коронавирусом

Глава департамента коммуникаций администрации президента Турции Фахреттин Алтун, в свою очередь, пожелал Пескову скорейшего выздоровления, отметив, что в Анкаре высоко ценят сотрудничество с Москвой по борьбе с COVID-19.
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Xiaomi презентует новый смартфон POCO F2 Pro

Крупнейший китайский производитель техники анонсировал выпуск новой модели смартфонов — POCO F2 Pro.
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ОАЭ объявили о новом сокращении нефтедобычи

Абу-Даби, 11 мая 2020, 19:02 — REGNUM Добыча нефти ОАЭ будет сокращена дополнительно в июне на 100 тысяч баррелей в сутки, сообщили 11 мая в минэнерго Эмиратов.
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Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ

Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Экономика

Алгоритм расчета страховых взносов от ФНС: разбираем детально

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12 млн просмотров за два дня набрал новый клип Little Big

Всего за два дня видеоролик набрал 12 миллионов просмотров. За три первых часа видео набрало миллион просмотров.
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BMW запустила в Калининграде производство новых BMW X6

Новый BMW X6 выпускается в Калининграде в семи комплектациях с тремя вариантами двигателей – xDrive 30d (249 л.с.), xDrive40d (340 л.с.) и xDrive40i (340 л.с.).
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Технологии

Windows 10 May 2020 Update вышла для ПК

Изначально выпустить Windows 10 May 2020 Update планировали для пользователей 12 мая, а для производителей и того раньше — 28 апреля.
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Заразившийся коронавирусом Леонид Федун рассказал о своем самочувствии

Владелец «Спартака» Леонид Федун, который попал в больницу с заражением коронавирусом, рассказал о своем состоянии.
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Происшествия

В Хакасии коронавирус выявлен ещё у 37 человек

Абакан, 12 мая 2020, 07:05 — REGNUM За сутки в Хакасии подтверждено 37 новых случаев заражения коронавирусом.
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Защита обжаловала арест красноярского бизнесмена Быкова

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17 новых случаев коронавируса подтвердилось в Амурской области

12 мая в Приамурье подтверждено 17 новых случаев коронавируса: девять - в Шимановске, по четыре - в Белогорске и Свободном.
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Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
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Глава «Роснефти» Игорь Сечин на встрече с президентом Владимиром Путиным назвал меры господдержки для сохранения оптимального объема инвестиций компании.
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На Украине пригрозили санкциями «дочке» Сбербанка

В НБУ считают, что, поскольку в результате этой продажи у украинской "дочки" Сбербанка сменился конечный владелец, это нарушает украинское законодательство.
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Общество

Названа дата окончания режима самоизоляции в Новосибирской области

Режим самоизоляции может быть завершен для Новосибирской области 31 мая.
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Футбол

Гиггз назвал футболистов «МЮ», на которых не кричал Фергюсон

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз вспомнил о выступлениях под руководством легендарного наставника манкунианцев Алекса Фергюсон.
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США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах

США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
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