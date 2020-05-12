Политика
РИА НовостиВ Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»
Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов. Некоторые пользователи Twitter поддержали украинского посла.
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с чего всё началось
Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов.РИА Новости18:02
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"Украинские туристы больше не нужны?": Посол Киева пригрозил Турции из-за песни "Катюша"
Комсомольская правда07:02
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Футбол
Чемпионат Португалии возобновится 4 июня
Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.
Soccer.ru 17:19
Общество
Губернатор рассказал о возможном смягчении ограничительных мер в Приморском крае
Во вторник, 12 мая, губернатор Олег Кожемяко дал разъяснения по поводу нерабочих дней и режима самоизоляции в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.
Primpress.ru 20:35
Экономика
Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ
Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).
Lenta.ru 09:23
Технологии
Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music
Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.
UfaTime.ru 16:19
Кино
Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов
В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.
Telesputnik.ru 04:51
Политика
Депутаты Госдумы работают в зале заседания в масках и перчатках
Москва, 12 мая 2020, 12:13 — REGNUM Совет Думы на фоне коронавируса принял решение о работе депутатов Госдумы в масках и в перчатках.
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Музыка
Little Big представит на «Евровидении» альтернативную версию песни Uno
Как ранее сообщали «Кубанские новости», российская группа Little Big представила песню Uno, с которой выступит на «Евровидении».
Кубанские новости 13:01
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
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Магомед Исмаилов: «Вопрос с Коляном из „Реальных пацанов“ решен»
Ранее между бойцом и актером возник конфликт в социальных сетях. Наумов назвал Исмаилова «шоуменом».
Sports.ru 12:28
Спорт
Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева
Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.
RuNews24.ru 14:04
Общество
Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето
Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Политическая Экспертиза 03:25
Наука
Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2
По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19.
ГЛАС.RU 07:31
Общество
108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за сутки
108 новых случаев коронавируса выявили в Свердловской области за прошедшие сутки, таковы данные оперштаба.
Время Пресс вчера в 03:49
Футбол
Рабьо не хочет возвращаться в «Ювентус» из-за снижения зарплат
Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо не хочет возвращаться в расположение клуба.
Metaratings 05:33
Политика
Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина
Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично».
Рамблер 13:52
Общество
Раскрыт срок создания реально действующего лекарства от коронавируса
"Думаю, скоро человечество получит реально действующее лекарство от COVID-19", - сказал вирусолог.
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Общество
Раскрыта опасность покупок через интернет
Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».
Lenta.ru 19:45
Происшествия
США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах
США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге.
Lenta.ru 20:14
Общество
Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС
Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра.
Газета.Ru 12:23
Политика
В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши
Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.
ИА Красная Весна 18:07
Технологии
Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt
Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt.
Российская газета вчера в 13:41
Политика
Дмитрий Песков заболел коронавирусом
Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Об этом сообщает издание "Тасс". Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил инфицирование COVID-19.
Открытый Нижний 08:42
Общество
Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей
Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района.
РБК 15:24
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Армия и оружие
Кинематографисты из Армении и Азербайджана сняли фильм о карабахском конфликте
Группа армянских и азербайджанских кинематографистов к 26-летней годовщине подписания документа о прекращении огня в Нагорном Карабахе подготовила фильм о конфликте.
Кавказский узел 15:00
Общество
Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них
Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.
РИА Новости 19:05
Происшествия
Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске
Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.
Вести.Ru 20:43
Киберспорт
Virtus.pro проиграла Team Liquid и вылетела с WePlay Pushka League
В полуфинале нижней сетки WePlay Pushka League команда Virtus.pro проиграла Team Liquid со счетом 0:2. На первой карте игроки российской команды смогли сделать всего 13 убийств, а на второй и вовсе только восемь.
Metaratings вчера в 13:19