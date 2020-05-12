с чего всё началось

Ранее Сибига назвал провокационной акцией исполнение песни "Катюша" в Аланье во время передвижного концерта по случаю Дня Победы, пригрозив бойкотом города со стороны украинских туристов. Некоторые пользователи Twitter поддержали украинского посла.

В Сети возмутились словам посла Украины в Турции о песне «Катюша»

Футбол Чемпионат Португалии возобновится 4 июня Недавно сообщалось, что чемпионат Дании возобновится в конце мая.

Общество Губернатор рассказал о возможном смягчении ограничительных мер в Приморском крае Во вторник, 12 мая, губернатор Олег Кожемяко дал разъяснения по поводу нерабочих дней и режима самоизоляции в Приморье, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу краевого правительства.

Экономика Россиян попробуют избавить от зарплат ниже МРОТ Минтруд России, профсоюзы и работодатели попробуют обсудить изменения в Трудовом кодексе, которые позволят избавить россиян от заработных плат ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). 49

Технологии Google закроет сервис Play Music в пользу YouTube Music Компания Google закроет свой сервис потоковой музыки Play Music в пользу YouTube Music.

Кино Premier Studios начнет производство документального кино и сериалов В 2019 году Premier Studios реализовала аналогичный проект в тестовом режиме для производства веб-сериалов и результат удовлетворил компанию, сказал продюсер и один из руководителей Premier Studios Валерий Федорович.

Спорт Сегодня празднует свой день рождения Алина Кабаева Кабаева не только пропала из поля зрения СМИ после того, как закончила спортивную карьеру, но даже не имеет официальных страниц в социальных сетях.

Общество Глава Гидрометцентра пообещал россиянам неоднородное лето Предстоящее лето будет неоднородным, с периодами похолодания и потепления, заявил главный научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. 418

Наука Найдено подтверждение естественного происхождения вируса SARS-CoV-2 По результатам исследования, опубликованным в журнале Current Biology, стало понятно, что геном вирусов рукокрылых содержит части коронавируса SARS-CoV-2, который и вызывает тот самый вирус COVID-19. 5

Политика Белый дом ответил на вопрос о здоровье Путина Советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен, отвечая на вопросы журналистов президентского пула Дональда Трампа о госпитализации пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, заявил, что со здоровьем Путина «все отлично». 7

Общество Раскрыта опасность покупок через интернет Партнер и директор компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов раскрыл россиянам опасность покупок через интернет в беседе с агентством «Прайм».

Происшествия США решат судьбу российских аппаратов ИВЛ после пожаров в больницах США пока не потребовались российские аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), которые, по предварительным данным, стали причиной пожаров в двух больницах — в Москве и Санкт-Петербурге. 24

Общество Москвичи снова могут оформить цифровой пропуск по СМС Москвичи снова могут оформить электронный пропуск для передвижения по городу, отправив СМС на номер 7377, пишет ТАСС со ссылкой на указ мэра. 245

Политика В Совете Федерации оценили новую стратегию безопасности Польши Ностальгической болью, вызванной Россией, является новая стратегия национальной безопасности Польши, заявил член Совфеда Владимир Джабаров 12 мая в интервью RT.

Технологии Миллионы компьютеров оказались под угрозой из-за разъема Thunderbolt Специалист в области информационной безопасности Бьорн Руйтенберг открыл новый способ получить данные с компьютеров на Windows, выпущенных до 2019 года и оснащенных разъемом Thunderbolt. 4

Политика Дмитрий Песков заболел коронавирусом Дмитрий Песков заболел коронавирусом. Об этом сообщает издание "Тасс". Пресс-секретарь Владимира Путина подтвердил инфицирование COVID-19.

Общество Саратовскую чиновницу отстранили после комментария о выплатах на детей Исполняющую обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидию Бузовчук отстранили от должности после публикации комментария в одной из групп во «ВКонтакте», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации района. 1,8K

Общество Толстой обнаружил парадокс в отношении россиян к мнению Запада о них Вице-спикер Госдумы Петр Толстой в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия-1" заявил о парадоксе, комментируя статью в американской газете о смертности от COVID-19 в России.

Происшествия Призывавший к совершению терактов иностранец задержан в Хабаровске Гражданина одной из стран Средней Азии, призывавший к финансированию терроризма и совершению терактов, задержан сотрудниками российских правоохранительных органов в Хабаровске.