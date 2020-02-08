Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах

Интернет-пользователи возмутились поведением жены футболиста "Ризеспора" и сборной Украины Николая Морозюк Ирины после публикации в Сети видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.
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Жена футболиста спела гимн Украины в трусах

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Жена футболиста с Украины спела гимн в белье и оказалась под угрозой тюрьмы

Lenta.ru06:15

Жена футболиста в нижнем белье надругалась над гимном Украины. Видео

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На Украине жену футболиста обвинили с оскорблении государственного гимна

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Жена украинского футболиста спела гимн, показав нижнее белье. Это сочли надругательством над государственным символом

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В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах

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Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 12:45, Ашберн
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Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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В результате крушения вертолета Bell-407 в Татарстане погиб депутат Государственной думы РФ Айрат Хайруллин.
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На Магнитогорском металлургическом комбинате произошёл пожар

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Сотрудник НИИ ядерной физики МГУ Александр Панов рассказал о перспективах поисков инопланетян.
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Ульяновский губернатор ответил на сообщения о взрыве атомного реактора

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Зеленский пригласил папу Римского на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Ватикане с папой Римским Франциском пригласил его в Киев.
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Эксперты рекомендуют пожилым россиянам снимать всю пенсию с карт

Эксперты предупредили, что оставляя деньги на «пластике», они буквально развязывают руки мошенникам, а приставы легко смогут арестовать средства, пишет Primpress.
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Huawei и Xiaomi разрабатывают собственную альтернативу Google Play

Китайские технологические компании Huawei, Oppo, Xiaomi и Vivo собираются разработать собственный электронный магазин приложений.
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Сирийская армия очистила от мин еще один город на юге Идлиба

Разминирование города Серакиб в провинции Идлиб завершили военнослужащие Сирийской арабской армии (САА), 8 февраля сообщает SANA.
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В Приморье учитель на примере мата объяснял правила русского языка

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Главный тренер сборной России и президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова рассказала о состоянии четырёхкратной чемпионки мира Александры Солдатовой.
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Спорт

Большунов финишировал третьим в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

В шведском Фалуне проходит девятый этап Кубка мира по лыжным гонкам.
Газета.Ru 11:17
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«Хетафе» разгромил «Валенсию» в домашней игре Примеры

"Хетафе" во втором тайме смял "Валенсию" в матче 23-го тура чемпионата Испании.
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Mazda запатентовала 6-цилиндровый мотор и 8-ступенчатую коробку

Ожидается, что новые моторы будут выдавать от 350-450 л. с. Их начнут использовать в новой платформе, которая к тому же рассчитана на установку гибридных силовых агрегатов.
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Мэрия украинского города Львова ответила отказом на просьбу передать останки легендарного советского разведчика Николая Кузнецова его родственникам для перезахоронения в России.
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В России упростят процедуру получения гражданства для иностранцев

Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT Sportsline провели интересный эксперимент, превратив серийный Volkswagen T6.1 в спортивный минивэн.
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Максим Фадеев презентовал песню «Гугуша» на русском языке

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Ниасс выступал за железнодорожников с 2014 по 2015 год. Он провел за команду 42 матча, забил 19 голов и сделал 14 результативных передач.
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РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

В 2010 году партнеры UFG договорились с Мишустиной о постепенной продаже ее траста, при этом по факту переход ее права собственности к компании был осуществлен сразу, подчеркнула партнер UFG.
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Происшествия

Замначальника Генштаба арестован по делу о мошенничестве

Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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Два экс-беркутовца после обмена пленными в Донбассе вернулись в Киев

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Три человека погибли и шесть пострадали в дорожно-транспортном происшествии с участием маршрутки на трассе "Дон" в Воронежской области.
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Украинский футболист
Украинский футболист, полузащитник клуба «Ризеспор» и национальной сборной Украины.
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