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РИА НовостиВ Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах
Интернет-пользователи возмутились поведением жены футболиста "Ризеспора" и сборной Украины Николая Морозюк Ирины после публикации в Сети видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.
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Как минимум 20 человек погибли при стрельбе в торговом центре города Накхонратчасима в Таиланде.
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Массовая драка в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана стала результатом бытового конфликта.
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Индийско-японская автомобильная марка Maruti Suzuki привезла на автосалон в Нью-Дели (Auto Expo-2020) ряд новых моделей, в числе которых оказался и футуристичный прототип первого купеобразного внедорожника бренда.
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Правительственные поправки планируется внести в закон «О гражданстве РФ».
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Замначальника Генштаба — начальник Главного управления связи вооруженных сил России Халил Арсланов арестован до 7 апреля по делу о хищении 6,7 млрд руб. Генерал-полковник Арсланов заявил в суде, что его дело сфабриковано.
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