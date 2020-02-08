Интернет-пользователи возмутились поведением жены футболиста "Ризеспора" и сборной Украины Николая Морозюк Ирины после публикации в Сети видео, где она поет украинский гимн в синей водолазке и желтых трусах.

В Сети возмутились женой украинского футболиста, спевшей гимн в трусах

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