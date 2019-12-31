Политика
Комсомольская правдаВ Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам
Два телеканала, «Пятый» и «Прямой», транслировали обращение экс-главы государства. Обе компании контролирует Петр Порошенко, причем его поздравление пустили в эфир раньше, чем включили запись с участием Владимира Зеленского.
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Здоровье
Врач рассказал о необходимых зимой витаминах
Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT, как получать все необходимые витамины в зимний период.
Общество
В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии
Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
Баскетбол
Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн
Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
Кино
На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»
«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
Политика
Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»
Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
Общество
Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей
Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
Общество
В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве
Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
Кино
Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года
Спорт
Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл
Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
Политика
Ватикан, Москва и Фанар выступили против закона о вере в Черногории
Против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» высказался также Святой престол, отмечает учрежденное митрополией Черногорско-Прибрежной «Радио Светигора».
Экономика
Названы самые обедневшие российские миллиардеры
Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Происшествия
Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии
На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Происшествия
В Астрахани произошел пожар в жилом доме
В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
Происшествия
В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину
Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Гаджеты
Xiaomi представила новые умные часы Watch Color
Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
Хоккей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Политика
Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского
Происшествия
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4
Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
Общество
Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане
Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
Гаджеты
Redmi K30 5G получил зарядку мощностью 30 Вт в комплекте
Если обычный Redmi K30 вовсю продается в Китае, что Redmi K30 5G задержался на месяц – его можно будет приобрести с 10 утра 7 января.
Музыка
Лещенко назвал Разина «поющим администратором»
Космос
Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей
По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Экономика
Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января
Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
Общество
В России изменились правила обращения с животными
В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
Наука
Земля на прослушке
На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
Происшествия
Россиянин пошел помогать другу и пропал
Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Кино
Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»
Общество
В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов
Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Общество
Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»
Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
Хоккей
«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января
Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».