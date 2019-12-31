Политика

Комсомольская правдаКомсомольская правдаВ Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Два телеканала, «Пятый» и «Прямой», транслировали обращение экс-главы государства. Обе компании контролирует Петр Порошенко, причем его поздравление пустили в эфир раньше, чем включили запись с участием Владимира Зеленского.
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Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

Известиявчера в 14:20

Пользователи Сети высмеяли Порошенко за новогоднее обращение

РИА Новостивчера в 08:21

В Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко к украинцам

Комсомольская правдавчера в 11:14

Блогеры высмеяли «новогоднее обращение» Порошенко

Взгляд.рувчера в 09:24

«Политический труп»: в Сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

РЕН ТВвчера в 08:55

В соцсетях высмеяли новогоднее обращение Порошенко

News.ruвчера в 08:38

В сети высмеяли новогоднее обращение Порошенко

Газета.Ruвчера в 11:50
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Здоровье

Врач рассказал о необходимых зимой витаминах

Эксперт ФНЦ пищевых систем имени В.М. Горбатова, доктор медицинских наук Валерий Сергеев рассказал RT, как получать все необходимые витамины в зимний период.
RT на русском 00:00
Общество

В Ливане отрицают причастность к побегу Гона из Японии

Власти Ливана сообщили, что не имеют отношения к прибытию в Бейрут из Японии бывшего главы автомобильного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлоса Гона, который находился в Токио под домашним арестом.
RT на русском вчера в 22:03
Баскетбол

Умер бывший комиссар НБА Дэвид Стерн

Бывший комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дэвид Стерн скончался на 78-м году жизни. Об этом сообщает пресс-служба НБА.
ТАСС Спорт вчера в 16:33
Кино

На большие экраны вышел новый блокбастер Бондарчука «Вторжение»

«Вторжение» Фёдора Бондарчука стало первым фильмом российского проката в 2020 году.
News.ru вчера в 15:03
Политика

Украинский телеведущий назвал Зеленского «отрыжкой советской эпохи»

Украинский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов назвал главу государства Владимира Зеленского "отрыжкой советской эпохи".
РИА Новости вчера в 17:44
Общество

Москвич выиграл в лотерею один миллиард рублей

Как сообщили в "Столото", первым лотерейным миллиардером в стране стал житель Москвы, купивший счастливый билет с номером 131626314944 всего за сто рублей.
РИА Новости вчера в 12:32
Общество

В России вступает в силу закон о любительском рыболовстве

Федеральный закон "О рыболовстве", определяющий правила любительского рыболовства на водоемах общего пользования, вступает в силу с 1 января 2020 года.
ТАСС 31.12.19 в 16:10
Кино

Сервис по продаже билетов назвал самые ожидаемые фильмы 2020 года

РИА Новости 31.12.19 в 08:43
Спорт

Легкоатлет отпраздновал победу за секунду до финиша и проиграл

Представлявший Уганду легкоатлет Джейкоб Киплимо проиграл из-за того, что начал радоваться победе перед самым финишем.
ТК Звезда вчера в 20:59
Политика

Ватикан, Москва и Фанар выступили против закона о вере в Черногории

Против законопроекта «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» высказался также Святой престол, отмечает учрежденное митрополией Черногорско-Прибрежной «Радио Светигора».
REGNUM вчера в 03:39
Экономика

Названы самые обедневшие российские миллиардеры

Среди самых разбогатевших бизнесменов Forbes называл одного из основных совладельцев «Норникеля» Владимира Потанина (23,6 миллиарда долларов), председателя правления «Новатэка» Леонида Михельсона (27 миллиардов долларов) и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова — его состояние за год выросло на 5,3 миллиарда долларов, до 23,9 миллиарда.
Lenta.ru 31.12.19 в 08:21
Происшествия

Три десятка животных сгорели в вольере зоопарка в Германии

На западе Германии в новогоднюю ночь с зоопарке Крефельда полностью сгорел вольер с обезьянами, все они погибли, сообщила пресс-служба учреждения.
Интерфакс вчера в 06:51
Происшествия

В Астрахани произошел пожар в жилом доме

В Кировском районе Астрахани произошел пожар в трехэтажном жилом доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.
РБК вчера в 23:23
Происшествия

В Саратове студент расстрелял не пропустившую его машину

Догнав автомобиль, в котором ехала семья с ребенком, мужчина открыл стекло и несколько раз выстрелил по машине, сообщает управление МВД по Саратовской области.
Вести.Ru вчера в 10:59
Гаджеты

Xiaomi представила новые умные часы Watch Color

Китайская компания Xiaomi презентовала умные часы Watch Color, которые поступят в продажу в январе.
iReactor 31.12.19 в 03:27
Хоккей

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

РИА Новости вчера в 01:12
Политика

Украинские каналы показали обращение Порошенко вместо Зеленского

Lenta.ru вчера в 06:56
Происшествия

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в четверг у берегов Камчатки, погибших и пострадавших нет, угроза цунами не объявлялась, сообщает ГУ МЧС по Камчатскому краю.
РИА Новости 00:37
Общество

Папа римский ударил по руке схватившую его женщину в Ватикане

Папа римский Франциск ударил по руке женщину, которая пыталась привлечь его внимание во время общения с верующими.
РБК вчера в 05:01
Гаджеты

Redmi K30 5G получил зарядку мощностью 30 Вт в комплекте

Если обычный Redmi K30 вовсю продается в Китае, что Redmi K30 5G задержался на месяц – его можно будет приобрести с 10 утра 7 января.
iXBT.com вчера в 23:14
Музыка

Лещенко назвал Разина «поющим администратором»

Газета.Ru 31.12.19 в 03:23
Космос

Учеными раскрыта правда о загадочном явлении рядом с Землей

По словам исследователей, открытый ореол раскрывает правду, касающуюся загадочного явления, имеющего вид участка антиматерии в пределах Солнечной системы.
Территория новостей 30.12.19 в 12:22
Экономика

Пенсионный фонд напомнил об индексации пенсий с 1 января

Средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году составит 16,5 тыс. руб. По предварительным данным, индексация пенсий коснется более 32 млн пенсионеров, говорится в сообщении на сайте Пенсионного фонда России (ПФР).
РБК вчера в 03:21
Общество

В России изменились правила обращения с животными

В России с 1 января вступили в силу правила государственного надзора в области обращения с животными. Об этом сообщается на сайте Госдумы.
РИА Новости вчера в 10:06
Наука

Земля на прослушке

На дне доисторических водоемов умершие во времена юрского и мелового периодов примитивные организмы со временем покрыл слой глинистого сланца, а химические реакции в этих пластах привели к образованию нефти.
N+1 26.12.19 в 19:01
Происшествия

Россиянин пошел помогать другу и пропал

Спасатели в Магаданской области провели поиск местного жителя, который ушел помогать другу и не вернулся.
Lenta.ru вчера в 23:28
Кино

Российский прокат в выходные возглавил фильм «Холоп»

Свободная Пресса 29.12.19 в 21:46
Общество

В Китае посадили в тюрьму ученого за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь приговорил китайского ученого Хэ Цзянькуя к трем годам тюрьмы и штрафу 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, сообщает The Guardian.
Газета.Ru 30.12.19 в 04:32
Общество

Нидерланды официально отказались от названия «Голландия»

Название "Голландия" с 1 января 2020 года официально перестало существовать в качестве обозначения государства Нидерланды, сообщает радиостанция NOS.
РИА Новости вчера в 21:41
Хоккей

«Нэшвилл» и «Даллас» встретятся в НХЛ в зимней классике 1 января

Хоккейные клубы североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» и «Даллас Старз» сыграют 1 января матч регулярного чемпионата лиги в рамках «зимней классики».
REGNUM вчера в 03:39
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Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был капитаном команды КВН «95-й квартал», а затем основателем и художественным руководителем студии «Квартал-95».
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