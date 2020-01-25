Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп. Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды.
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В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

РИА Новости01:41

Трамп представил эмблему Космических сил США

РБКвчера в 19:49

Трамп показал логотип Космических сил США

Lenta.ruвчера в 17:20

В Сети высмеяли новый логотип космических войск США

Известиявчера в 18:29

Трамп показал логотип Космических сил США с Землей и звездами

Газета.Ruвчера в 17:20

Трамп представил эмблему Космических сил США

ТАССвчера в 18:40

Трамп презентовал логотип Космических сил США

РЕН ТВвчера в 17:19
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Политика

Владислав Сурков ушел с должности помощника президента России

Помощник президента Российской Федерации Владислав Сурков уходит с государственной службы.
REGNUM 01:09
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронеже

Столкновение трех автомобилей в Воронеже стало причиной гибели четырех человек и ранения двух, сообщил ТАСС в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.
ТАСС вчера в 23:48
Здоровье

Глава Минздрава РТ попросил 50 миллионов на повышение рождаемости

Министр здравоохранения РТ Марат Садыков на коллегии ведомства попросил у премьер-министра РТ Алексея Песошина выделить 50 миллионов рублей на ЭКО, которые помогут родиться, как минимум, 350 детям.
Реальное время вчера в 23:18
Кино

Ричард Мэдден поднимается в воздух на новых кадрах со съемок «Вечных»

Киноафиша России вчера в 05:42
Общество

Житель Китая госпитализирован в Иркутске с подозрением на коронавирус

Вчера, 24 января, с подозрением на коронавирусную инфекцию в инфекционную больницу Иркутска был доставлен житель Китая, прилетевший в пятницу из Пекина, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.
Коммерсантъ 01:05
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре и гололедице

Столичный главк МЧС предупредил жителей города об усилении ветра и гололедице на дорогах до вечера 25 января.
РБК 01:59
Шоу-бизнес

В Москве простились с сыном Раисы Рязановой

Актер Данила Перов ушел из жизни в возрасте 51 года из-за оторвавшегося тромба. Сегодня сына Раисы Рязановой проводили в последний путь.
StarHit.ru вчера в 06:00
Хоккей

«Безумный буллит» в исполнении форварда «Ак Барса» показали на видео

Sputnik Литва вчера в 23:15
Общество

Российские студенты отмечают сегодня Татьянин день

С 2005 года день 25 января в нашей стране официально отмечается как "День российского студенчества".
Российская газета вчера в 23:05
Здоровье

В Китае вылечили первого человека, больного коронавирусом

В Шанхае вылечили первого пациента, заболевшего из-за коронавируса. Об этом сообщает газета Ведомости.
Пенза-взгляд вчера в 10:19
Политика

Помпео раскритиковал американскую ведущую после вопроса об Украине

Американский госсекретарь Майк Помпео раскритиковал ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она начала задавать ему вопросы о политике и об Украине, сообщает радиостанция NPR.
Газета.Ru вчера в 20:17
Кино

Актер Александр Петров получил премию «Золотой орел»

Петров стал лучшим актером 2019 года по версии национальной кинематографической премии. Награды актер был удостоен за роль в фильме «Текст».
iReactor вчера в 22:47
Политика

СМИ Израиля прокомментировали выступление Путина в Иерусалиме

Выступление президента РФ Владимира Путина в Иерусалиме в преддверии проведения Всемирного форума памяти Холокоста вызвало большой интерес в СМИ Израиля.
NewInform вчера в 13:25
Шоу-бизнес

Брэд Питт прокомментировал слухи о воссоединении с Дженнифер Энистон

Церемония награждения премии Гильдии киноактеров США, которая многим запомнилась дружеским общением Брэда Питта и Дженнифер Энистон, дала повод для обсуждения возможного воссоединения звездной пары.
Культуромания 23 января в 14:08
Гаджеты

В Роскачестве назвали лучшие бюджетные смартфоны

В Роскачестве отметили, что если нужна хорошая камера, то стоит остановить свой выбор на Galaxy S9, а если выбор в пользу производительности, то лучше приобрести Honor 20 Pro.
Astera 23 января в 06:30
Футбол

«Милан» выиграл 4 игры из 5 после возвращения Ибрагимовича

Златан в трёх матчах из пяти выходил в стартовом составе и отметился одним забитым мячом, в игре с «Кальяри» (2:0). «Милан» занимает шестое место в турнирной таблице итальянского первенства.
Чемпионат вчера в 18:14
Здоровье

Число больных пневмонией нового типа в Китае возросло до 887 человек

До 887 человек выросло число подтверждённых случаев заболевания пневмонией нового типа, которую вызывает коронавирус 2019-nCoV, в Китае.
REGNUM вчера в 06:25
Политика

Пушков отреагировал на публикацию ЦРУ архивных данных о Бандере

Ранее телеканал «Звезда» передавал, что ЦРУ выложило в открытый доступ материал «Степан Бандера и Украинское государство в 1941 году», в котором назвало Бандеру украинским фашистом и профессиональным агентом Гитлера.
RT на русском вчера в 23:54
Энергетика

Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией по газу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко одобрил внесение изменений в соглашение с Россией о порядке формирования цен при поставке газа.
РИА Новости вчера в 20:53
Теннис

Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
РИА Новости 02:20
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Происшествия

Банкиры Деда Хасана задержаны в Москве

Рамблер 23 января в 15:07
Шоу-бизнес

Наталья Рудова снялась обнаженной в бассейне для мужского журнала

36-летняя российская актриса Наталья Рудова приняла участие в горячей фотосесии для мужского журнала Maxim.
Shraibikus News 01:36
Происшествия

Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 21

По последним данным, 21 человек погиб и 1030 пострадали в результате сильного землетрясения на востоке Турции, сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациями и стихийным бедствиям (AFAD) страны.
РИА Новости 02:36
Наука

В Британии восстановили голос 3000-летней мумии

Историки и инженеры из Великобритании восстановили голос жившего три тысячи лет назад древнеегипетского жреца по имени Несьямун.
МедиаПоток вчера в 07:01
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Армия и оружие

В Пентагоне отрицают «перестрелку» военных США и России в Сирии

Официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман заявил, что американские и российские военные не вступали в "перестрелку" в Сирии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:53
Происшествия

«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов

Газета.Ru вчера в 09:39
Фигурное катание

Косторная, Щербакова и Трусова лидируют на ЧЕ по фигурному катанию

На чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце начались соревнования женщин.
RT на русском вчера в 13:23
Шоу-бизнес

Алена Шишкова показала, как увеличивает губы в клинике косметологии

Процедура, через которую прошла Алена Шишкова, помогает при помощи инъекций улучшить форму губ и увеличить объем.
Дни24 вчера в 12:49
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