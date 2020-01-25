Политика
РИА НовостиВ Сети высмеяли новый логотип Космических войск США
Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп. Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды.
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Общество
В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус
В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
Политика
Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова
Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Здоровье
В Китае впервые от коронавируса умер врач
В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Политика
МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме
"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Теннис
Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
Происшествия
Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20
Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
Экономика
Сигареты в России могут подорожать на четверть
Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Авто
Новый Toyota Harrier получит название Venza
Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Происшествия
Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета
Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным
«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Кино
Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма
Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
Происшествия
В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей
Происшествия
Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео
Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
Происшествия
Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве
20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Политика
Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине
После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
Космос
Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле
Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Энергетика
Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель
Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
Происшествия
СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе
Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Кино
Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде
Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
Армия и оружие
В США подтвердили захват российского генерала в Сирии
Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
Экономика
Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР
Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
Политика
Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны
Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
Политика
Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным
Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
Общество
Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов
Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Общество
Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января
Здоровье
Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной
Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной. Об этом сообщается в субботу, 25 января, на официальном сайте Роспотребнадзора.
Общество
Познер рассказал, как видит Россию со стороны
Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
Футбол
Виллаш-Боаш опасается потерять игроков из-за русских
Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш боится, что даже после закрытия трансферного окна в Европе французский клуб покинут игроки.
Хоккей
Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.