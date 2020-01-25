Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

Пользователи Twitter высмеяли логотип Космических войск США, который накануне представил американский президент Дональд Трамп. Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды.
Читать в источнике
Комментировать10

Подробнее о событии

В Сети высмеяли новый логотип Космических войск США

РИА Новости01:41

Трамп представил эмблему Космических сил США

РБКвчера в 19:49

В Сети высмеяли новый логотип космических войск США

Известиявчера в 18:29

Трамп представил эмблему Космических сил США

ТАССвчера в 18:40

Трамп показал логотип Космических сил США с Землей и звездами

Газета.Ruвчера в 17:20

Трамп показал логотип Космических сил США

Lenta.ruвчера в 17:20

Трамп презентовал логотип Космических сил США

РЕН ТВвчера в 17:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 04:23, Ашберн
Общество

В Иркутске госпитализирован гражданин КНР с подозрением на коронавирус

В Иркутске госпитализирован гражданин Китая с подозрением на коронавирусную инфекцию, с ним проведены все противоэпидемические мероприятия, сообщили журналистам в правительстве Иркутской области.
RT на русском 02:17
Политика

Песков заявил об отсутствии указа об отставке Суркова

Сурков занимает пост помощника президента России с 2013 года.
Известия 04:05
Здоровье

В Китае впервые от коронавируса умер врач

В Китае впервые от коронавируса умер врач одной из больниц. Об этом в субботу, 25 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Paper.
Lenta.ru 02:47
Политика

МИД Ирана: сбивший украинский самолет человек находится в тюрьме

"Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме", - сказал министр.
Газета.Ru 03:45
Теннис

Рублев победил Гоффена в третьем раунде Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, проходящего в Мельбурне.
РИА Новости 02:20
Происшествия

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 20

Не менее 20 человек погибли в результате землетрясения на востоке Турции, еще более 1 тыс. человек получили ранения.
ТАСС 00:55
Экономика

Сигареты в России могут подорожать на четверть

Стоимость табачных изделий и электронных сигарет в России в этом году может вырасти на 25 процентов из-за введения маркировки и повышения акцизов.
Российская газета 23 января в 00:28
Авто

Новый Toyota Harrier получит название Venza

Как стало известно порталу NJCAR.RU, после смены поколения Harrier станет "ближайшим родственником" паркетника RAV4 и будет продаваться за пределами Японии под названием Toyota Venza.
Новые автомобили 23 января в 03:06
Происшествия

Летевший из Новосибирска во Вьетнам самолет вернулся в аэропорт вылета

Самолет S7, выполнявший рейс Новосибирск — Камрань (Вьетнам), вернулся в аэропорт вылета из-за срабатывания датчиков технической неисправности, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
РБК 01:20
Политика

Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций

Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Вести.Ru вчера в 23:11
Политика

Главу Чувашии могут исключить из «Единой России» за шутку над пожарным

«Единая Россия» (ЕР) поставит вопрос об исключении главы Чувашии Михаила Игнатьева из партии и его соответствии занимаемой должности, приводит пресс-служба слова секретаря генерального совета партии Андрея Турчака.
Коммерсантъ вчера в 09:50
Кино

Прототип «Волка с Уолл-стрит» подал в суд на создателей фильма

Экс-брокер Джон Белфорт подал в суд на компанию Red Granite Pictures, спродюсировавшую фильм "Волк с Уолл-стрит" по его мемуарам.
РИА Новости 02:13
Происшествия

В Чите задержали отца найденных в заброшенном доме четырех детей

Известия вчера в 07:43
Происшествия

Момент смертельного ДТП в Москве с участием шести машин попал на видео

Столичная Госавтоинспекция опубликовала видео момента ДТП с участием шести машин, в результате которого погиб человек.
РИА Новости 01:45
Происшествия

Подруга сожженной блогерши рассказала о ее убийстве

20-летняя блогерша из Санкт-Петербурга Мишель Михаэлис, чье сожженное тело было найдено в лесу, умерла во время удушающего секса со своим партнером, 21-летним Алесем Завтраковым.
Lenta.ru вчера в 12:24
Политика

Госсекретарь США обругал журналистку, спросившую его об Украине

После эфира госсекретарь пригласил Келли к себе для разговора, в ходе которого несколько раз обругал журналистку, спросив действительно ли она считает, что американцам интересна Украина.
REGNUM 00:00
Космос

Потенциально опасный астероид диаметром до 1 км летит к Земле

Предполагается, что небесное тело приблизится к Земле на дистанцию, которая в 15 раз дальше расстояния планеты до Луны, уже 15 февраля 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:05
Энергетика

Газпром вдвое переплатил Украине за транзит газа — Оржель

Газпром заплатил за транспортировку вдвое большего объёма газа через территорию Украины, чем реально прокачал, заявил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель 24 января на своей странице в социальной сети Facebook.
REGNUM вчера в 14:07
Происшествия

СК начал проверку после обрушения кровли завода в Кузбассе

Причины частичного обрушения кровли одного из цехов Кузбасского вагоноремонтного предприятия "Новотранс" в Прокопьевске выясняют следователи.
Российская газета вчера в 09:13
Кино

Российский фильм «Холоп» начали показывать в США и Канаде

Как уточнил директор по развитию компании KiniFilm Corp, представитель дистрибьютеров Александр Беляков, показ картины будет идти в 37 кинотеатрах США и Канады с 25 января по 2 февраля.
RuNews24.ru 03:48
Армия и оружие

В США подтвердили захват российского генерала в Сирии

Захарова назвала механизм решения "проблемы Идлиба" Как рассказал спецпредставитель, проблемы с деконфликтацией в Сирии у сторон возникли на земле в районе Манбиджа примерно 14 месяцев назад, когда российские войска выдвинулись на юго-восток этого периметра.
SM News 23 января в 11:44
Экономика

Стали известны новые тарифы на электроэнергию в ДНР

Правительство ДНР устанавило новые тарифы на электроэнергию.
КП - Донецк вчера в 06:23
Политика

Качиньский высказался о компенсациях Польше за ущерб в годы войны

Лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский заявил, что Россия, как и Германия, обязана заплатить Польше компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.
РИА Новости 03:42
Политика

Зеленский оценил результаты прямого диалога с Путиным

Украинский президент Владимир Зеленский подчеркнул важность начатого прямого диалога с российским лидером Владимиром Путиным для состоявшегося обмена удерживаемыми лицами и выразил надежду на разрешение конфликта в Донбассе.
RT на русском вчера в 21:20
Общество

Губернатор Забайкальского края зачитал рэп и поздравил студентов

Глава Забайкальского края Александр Осипов решил необычным образом поздравить студентов с Татьяниным днем.
Газета.Ru 00:14
Общество

Что запрещено делать в Татьянин день, 25 января

Крестьянская жизнь 01:26
Здоровье

Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной

Смертельный китайский вирус обошел Россию стороной. Об этом сообщается в субботу, 25 января, на официальном сайте Роспотребнадзора.
Lenta.ru 03:10
Общество

Познер рассказал, как видит Россию со стороны

Журналист Владимир Познер считает, что в России есть "много уродливого". Его слова опубликованы на сайте Познер Online.
РИА Новости вчера в 21:04
Футбол

Виллаш-Боаш опасается потерять игроков из-за русских

Наставник «Марселя» Андре Виллаш-Боаш боится, что даже после закрытия трансферного окна в Европе французский клуб покинут игроки.
Нева Спорт 02:27
Хоккей

Тренер академии «Авангарда» бил ребенка клюшкой по голове

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен эпизод, как тренер академии «Авангарда» Игорь Николаев применяет жесткие способы воспитания детей.
ProstoProSport вчера в 14:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное