Армия и оружие

ИзвестияИзвестияВ Сети высмеяли поход украинских моряков

Саркастические комментарии в Сети вызвал учебный боевой поход ВМС Украины на поисково-спасательном судне «Донбасс». Как сообщала пресс-служба ВМС Украины, маневры осуществлялись в Азовском море.
Читать в источнике
Комментировать62

Подробнее о событии

В Сети высмеяли поход украинских моряков

Московский Комсомолец00:57

Поход украинских моряков высмеяли в Сети

News.ruвчера в 21:23

"Унитазы поставили?" В Сети высмеяли учения украинских моряков

Life.ruвчера в 23:33

В Сети высмеяли поход украинских моряков

Известиявчера в 22:49

«Русские, наверное, дрожат»: в Сети высмеяли поход украинских моряков

РЕН ТВвчера в 21:46

Учебный боевой поход украинских моряков высмеяли в Сети

ФАН00:02

«У Сомали лодки получше»: в Сети высмеяли поход украинских моряков

РИА Новостивчера в 20:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Армия и оружие

Представлен прототип нового легкого танка для Сухопутных сил США

Naked Science вчера в 05:02
Гаджеты

Текстовое сообщение может вывести из строя iPhone на iOS 13

В Сети выяснили, что операционная система iOS 13 оказалась уязвима перед одним-единственным сообщением.
ToDay News Ufa 24 апреля в 10:48
18
Общество

В России предложили ввести пропуска для пожилых людей и дачников

Напомним, накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова выступила против резкого снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом.
Комсомольская правда вчера в 01:41
2,4K
Экономика

Росстат сообщил о сокращении реальных доходов россиян на 0,2%

Реальные доходы россиян в первом квартале 2020 года снизились на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, сообщает Росстат (.doc).
Коммерсантъ вчера в 21:52
1,5K
Происшествия

Главврач красноярского госпиталя выпала с пятого этажа

Красноярск, 26 апреля 2020, 09:15 — REGNUM С пятого этажа упала исполняющая обязанности главного врача госпиталя для ветеранов войн в Красноярском крае, сообщает издание «ТВК Красноярск».
REGNUM 02:15
664
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 24 апреля в 05:51
3,8K
Общество

Роспотребнадзор подготовил правила работы парикмахерских и магазинов

В рекомендациях Роспотребнадзора говорится, что владельцам салонов красоты и парикмахерских, прачечных, химчисток и магазинов непродовольственных товаров придется соблюдать несколько правил.
НТВ 24 апреля в 11:03
273
Политика

Лавров заявил, что Киев срывает выполнение договоренностей по Донбассу

Москва, 25 апреля 2020, 16:45 — REGNUM Киев препятствует реализации политических пунктов договоренностей «Нормандской четверки», намеченных в Париже в декабре 2019 года, заявил 25 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров телеэфире Первого канала.
REGNUM вчера в 09:45
70
Религия

Православные верующие встречают Антипасху

Православные верующие 26 апреля встречают Фомино воскресенье.
Областная газета 01:52
6
Авто

Мы нашли подержанный автомобиль, который вообще не теряет в цене

Можно найти и автомобиль посвежее, например, поколения 964, которое ценится у тех, кто планирует в самом деле ездить на автомобиле, а не просто держать его в гараже.
НГС24 00:00
Шоу-бизнес

Тодоренко лишили титула «Женщина года» после слов о домашнем насилии

РБК вчера в 12:25
650
Происшествия

На Ямале жестко сел вертолет Ми-26, пострадал пилот

Вести.Ru вчера в 02:46
117
Общество

У оперировавшего Ким Чен Ына врача дрожали руки

MedikForum.ru вчера в 17:41
3
Наука

Найдена лучшая ткань для эффективной самодельной маски

Самодельные маски, состоящие из двух слоев тканей различного типа, гарантирует задержку 80-99% частиц аэрозолей.
ToDay News Ufa 24 апреля в 14:23
64
Здоровье

В Забайкалье за сутки 10 человек заразились коронавирусом

Количество случаев заражения коронавирусом в Забайкальском крае за сутки выросло с 73 до 83, сообщает пресс-служба регионального правительства.
РИА Новости 23 апреля в 23:11
22
Гаджеты

Уникальный экран получил Xiaomi Mi 10 Youth Edition

Новый смартфон имеет характеристики флагмана, что выделяет его среди конкурентов данной ценовой категории.
Evo-rus.com вчера в 07:09
12
Общество

Мишустин поручил разработать поэтапную отмену ограничений для бизнеса

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву разработать предложения по поэтапной отмене ограничений для предпринимателей, сообщается на сайте кабмина.
Газета.Ru вчера в 13:07
1,5K
Здоровье

Объяснены скачки в динамике заражения коронавирусом в России

Скачки числа новых случаев заражения коронавирусом в России могут свидетельствовать о выходе на плато по заболеваемости, заявил РБК глава Центра инфекционных болезней ЦКБ Управления делами президента Георгий Сапронов.
РИА Новости 24 апреля в 22:23
1,3K
Общество

В Москве умерли 38 больных коронавирусом

В Москве умерли 38 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус.
Коммерсантъ вчера в 16:31
5
Политика

Владимир Путин подписал указ о награждении медиков орденами и медалями

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении орденами и медалями медиков за их добросовестную работу, заслуги в сфере здравоохранения, а также о присвоении званий "заслуженный врач России".
Аргументы недели вчера в 13:00
9
Армия и оружие

Испытания «Ольхи-М» прошли в Одесской области

Украинское военное ведомство показало, как на полигоне в Одесской области проходит подготовка к испытанию ракеты "Ольха-М".
Народные новости вчера в 12:31
8
Общество

Министр здравоохранения Ростовской области попала в больницу

Известия вчера в 14:05
561
Происшествия

Власти Петербурга заявили о смерти четырех медсестер с коронавирусом

С начала апреля в Санкт-Петербурге умерли четыре медсестры с коронавирусной инфекцией COVID-19, передает "Интерфакс" со ссылкой на городской комитет по здравоохранению.
Газета.Ru 02:23
650
Единоборства

Абдулманап Нурмагомедов госпитализирован с пневмонией

Махачкалинские известия вчера в 13:41
17
Происшествия

В Коммунарке обновили данные по числу пациентов с коронавирусом

Накануне число пациентов на лечении в Коммунарке составляло 604 человека, коронавирус был выявлен у 408 из них.
Известия вчера в 03:20
219
Общество

Певца Максима Леонидова задержали в Санкт-Петербурге

"Полиция задержала в Шуваловском парке Максима Леонидова, который посмел отойти на 100 метров от дома", - сообщил Вишневский.
RuNews24.ru вчера в 07:07
1,2K
Общество

В Италии предупредили о закрытии границ для туристов до конца года

Италия до конца года не станет открывать границы для иностранных туристов.
Известия 02:08
54
Шоу-бизнес

50-летняя первая леди Америки любила Трампа и горячие фото

26 апреля отмечает юбилей американская фотомодель словенского происхождения, дизайнер наручных часов и ювелирных изделий, супруга 45-го президента США Мелания Трамп в девичестве носила фамилию Кнавс.
SM News вчера в 19:22
Общество

Матвиенко советует россиянам отказаться от выезда за рубеж в 2020 году

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала граждан России не планировать поездки за границу в 2020 году из-за пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 24 апреля в 07:16
411
Финансы

ЦБ снизил ключевую ставку до 5,5%

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.
Коммерсантъ 24 апреля в 06:31
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное