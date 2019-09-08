Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко. "Поздравляю семьи освобожденных парней!" — пишет Татьяна Гавриленко.

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

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