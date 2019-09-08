Политика

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

Значительное число пользователей выражает радость по поводу освобождения украинских заключенных и благодарят как нынешние украинские власти, так и Порошенко. "Поздравляю семьи освобожденных парней!" — пишет Татьяна Гавриленко.
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Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети

Известиявчера в 19:33

В Сети высмеяли слова Порошенко про обмен заключенными

РИА Новостивчера в 22:49

Порошенко опозорился после слов о причастности к обмену пленными

РЕН ТВвчера в 20:53

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

Lenta.ruвчера в 20:43

В Сети высмеяли слова Порошенко о причастности к обмену между РФ и Украиной

Газета.Ruвчера в 19:55

Пользователи посмеялись над словами Порошенко про обмен заключенными

Политическая Экспертизавчера в 23:28
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
Наука

Нейросеть теперь видит зеркала в кадре

Goroday.ru 06 сентября в 19:08
Общество

24 тыс. жителей Приморья остались без электричества из-за циклона

По данным пресс-службы энергетиков, без электричества остались около 24 тыс. человек. В крае ведутся аварийно-восстановительные работы.
Интерфакс вчера в 19:12
Футбол

Саутгейт восхитился 11-метровыми Кейна

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт раскрыл секрет исполнения 11-метровых ударов форвардом Гарри Кейном.
Евро-футбол.ру вчера в 17:38
Футбол

«Челси» уведомил ведущих агентов о возвращении клуба на трансферный рынок

Как сообщается, лондонцы уведомили ведущих агентов, что клуб вернется на трансферный рынок этой зимой.
Матч ТВ вчера в 21:23
Кино

Звезда Marvel сыграет в фильме «Миссия невыполнима 7»

Одна из ключевых ролей в долгожданном шпионском боевике «Миссия невыполнима 7» достанется американской актрисе Хейли Этвелл.
iReactor вчера в 04:54
Политика

Путин назвал Сталина «папашей», говоря о принадлежности Курил

Папаша (Иосиф Сталин — прим. ред.) все забрал — и все, и дело с концом.
URA.Ru 06 сентября в 13:46
Происшествия

В Китае произошло землетрясение

Один человек пострадал во время землетрясения в уезде Вэйюань (провинция Сычуань, Китай), сообщили 8 сентября в Китайском сейсмологическом центре.
REGNUM вчера в 20:43
Политика

Единый день голосования проходит в России

В России проходит единый день голосования - порядка 6 тыс. избирательных кампаний и референдумов разного уровня в 85 субъектах страны.
Интерфакс вчера в 17:05
Общество

В праздновании Дня города в Москве поучаствовали около 1,7 млн человек

В праздновании 872-летия Москвы к 17:00 мск приняли участие более 1,7 млн человек. Об этом говорится на сайте столичной мэрии.
Известия вчера в 13:46
Политика

Нидерланды обратились к России из-за свидетеля по делу о крушении MH17

Генеральная прокуратура Нидерландов обратилась к России с запросом по поводу экстрадиции Владимира Цемаха, свидетеля по делу о крушении летевшего рейсом МН17 самолёта Boeing 777 в июле 2014 года.
RT на русском вчера в 19:17
Единоборства

Макгрегор попросил устроить ему бой с Нурмагомедовым в Москве

"Устройте мой реванш в Москве", - написал ирландец после боя Нурмагомедова с американцем Дастином Порье, победу в котором одержал российский боец.
Московский Комсомолец вчера в 23:16
Шоу-бизнес

Экс-король Малайзии жалеет о браке с Оксаной Воеводиной

Ранее Оксана Воеводина в своем посте в Instagram написала, что, возможно, если она расскажет правду о том, что произошло, ей станет лучше Бывший король Малайзии Мухаммад V заявил, что сожалеет о браке с "Мисс Москва - 2015" Оксаной Воеводиной, сообщает New Straits Times.
Аргументы и Факты 06 сентября в 16:18
Политика

Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»

Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК вчера в 14:18
Политика

В Европарламенте предложили отменить антироссийские санкции

Депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани предложил отменить санкции против России.
Lenta.ru вчера в 19:55
Здоровье

Названы лечебные свойства водки

Врачи обратили внимание на лечебные свойства водки при остеохондрозе. Об этом пишет портал «Медикфорум».
Lenta.ru вчера в 20:51
Политика

Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор 7 сентября.
RT на русском вчера в 15:48
Происшествия

Аэропорт в Омске лишился электричества из-за аварии электросетей

Часть Омска, включая аэропорт Омск-Центральный и ряд социальных объектов города, осталась без электричества из-за аварии в сетях компании «Омскэлектро».
RT на русском вчера в 13:14
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье

Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов победил американского спортсмена Дастина Порье и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
BFM.ru вчера в 17:25
Происшествия

Участницы Pussy Riot сообщили о своем задержании в Москве

Полиция задержала 15 участников Pussy Riot и сообщества художников «Культраб», в том числе Надежду Толоконникову, Веронику Никульшину и Александра Софеева.
Ведомости вчера в 12:59
Политика

Освобожденных украинских моряков наградили

На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru вчера в 10:54
Транспорт

МВД предложило поменять правила получения водительских прав

МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Единоборства

Глава UFC Дана Уайт не знает, кто такой Рамзан Кадыров

Красная весна вчера в 22:53
Политика

Завершилась историческая акция по обмену заключенными России и Украины

ФедералПресс вчера в 07:00
Политика

Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»

России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском вчера в 10:38
Общество

Павел-рябинник, Наталья-овсянница: что категорически запрещено делать 8 сентября

Категорически запрещалось 8 сентября ходить босиком — полагалось, что в этот день нечистая сила может ухватиться за голую ногу живого человека и утащить его в свой мир.
Пятый канал вчера в 18:29
Происшествия

На Сахалине загорелось здание с избирательным участком

Российская газета вчера в 22:52
Политика

Непогода повлияла на явку избирателей в Биробиджане

Набат вчера в 20:45
Армия и оружие

Минобороны объединило в единую систему более 70 органов власти

НЦУО РФ, который заступил на боевое дежурство 1 декабря 2014 года, за время своей работы смог наладить координацию более 70 органов власти федерального уровня.
ТК Звезда вчера в 09:37
Политика

В Польше призвали к диалогу с Россией

Польский журналист Лукаш Гадзала считает, что Польше крайне необходимо налаживать отношения с Россией, так как Москва теряет от отсутствия диалога намного меньше Варшавы.
RT на русском вчера в 22:04
Космос

Вторая индийская лунная миссия «Чандраян-2» закончилась неудачей

Военное обозрение вчера в 07:45
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