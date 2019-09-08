В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом. Комментарии пользователи оставили под постом бывшего украинского лидера в Facebook.

Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети

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