Политика
Lenta.ruСлова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в сети
В сети отреагировали на заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко о его причастности к обмену заключенными между Москвой и Киевом. Комментарии пользователи оставили под постом бывшего украинского лидера в Facebook.
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Происшествия
На западе Москвы горит бассейн Училища олимпийского резерва
Горит бассейн Училища олимпийского резерва.
ТАСС 01:50
Политика
Явка на выборах губернатора Оренбуржья к 10 утра составила 5,16%
Явка избирателей на выборах губернатора Оренбургской области в первые часы голосования составила 5,16%, сообщили РИА Новости в избирательной комиссии региона.
РИА Новости 02:48
Происшествия
Подозреваемого в нападении на Памфилову задержали
Известия вчера в 08:51
Киберспорт
9 минут геймплея PlanetSide Arena: джетпаки, квадроциклы и танковые бои
Игромания.ру вчера в 13:10
Единоборства
Нурмагомедов победил Пуарье и защитил титул чемпиона UFC
Боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов уверенно победил американца Дастина Пуарье и защитил пояс чемпиона UFC в легком весе.
РИА Новости вчера в 19:04
Общество
Медики назвали лечебные свойства водки
Специалисты считают, что водка помогает избавиться от остеохондроза, пишет «МедикФорум».
RT на русском 02:26
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК вчера в 21:44
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
Lenta.ru 03:29
Армия и оружие
В США подсчитали общее количество боевой авиации в мире
Военное обозрение вчера в 09:03
Происшествия
Участниц Pussy Riot задержали в Москве
В Москве задержали бывшую участницу группы Pussy Riot Надежду Толоконникову, а также 15 ее знакомых.
Газета.Ru вчера в 13:15
Политика
США отказались покупать гиперзвуковые ракеты у России
Gazeta.SPb вчера в 07:07
Происшествия
«День тишины» в Москве прошел без серьезных нарушений
В Мосгоризбиркоме рассказали, что день перед выборами в Мосгордуму прошел спокойно и без серьезных нарушений.
Российская газета 04:11
Теннис
Бьянка Андрееску обыграла Серену Уильямс в финале US Open
По итогам турнира Бьянка получила 2000 рейтинговых очков и три миллиона 850 тысяч долларов в качестве призовых.
Вести.Ru вчера в 18:30
Гаджеты
Новые характеристики смартфона Samsung Galaxy M30s появились в Сети
Актуальные Новости 00:57
Космос
Специалисты считают, что Солнце заморозит жизнь на Земле
Международные специалисты считают, что в далёком будущем Солнце станет объектом, похожим на Луну, что приведёт к тому, что небесное тело заморозит жизнь на планете Земля.
Актуальные Новости вчера в 10:56
Общество
Подтопленцы в Хабаровском крае едут голосовать на спецтехнике
Жителям подтопленных районов Хабаровского края добираться до избирательных участков помогают спасатели МЧС.
Аргументы недели 04:07
Происшествия
Автомобиль упал с моста в Новокузнецке
В результате аварии погиб один человек, еще двое пострадали. Как сообщили в полиции, за рулем была 19-летняя девушка.
РЕН ТВ 04:17
Кино
Главный приз Венецианского кинофестиваля получил фильм «Джокер»
Главную награду Венецианского кинофестиваля — «Золотого льва» — получил фильм «Джокер» Тодда Филлипса, сообщает РИА Новости.
Новая газета вчера в 14:52
Наука
Анализ древней ДНК помог раскрыть тайну Хараппской цивилизации
Последовательности генов исследователи получили, проведя анализ образцов костной ткани умершего почти 5000 лет назад человека, погребение которого нашли на древнем кладбище близ Рахигархи, Индия.
МедиаПоток вчера в 09:26
Здоровье
Заболевший раком рассказал о состоянии до внезапного появления опухоли
Российская газета 01:18
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать Цемаха
Нидерланды потребовали от России выдать им свидетеля по делу о крушении Боинга MH17 Владимира Цемаха.
ИА Новороссия вчера в 15:46
Общество
Более 300 тысяч канадцев остались без света из-за урагана «Дориан»
На юге-востоке Канады отключили электричество сразу 300 тыс. жителям из-за урагана "Дориан", сообщает Global News.
Газета.Ru вчера в 21:53
Политика
КПРФ обвинили в скупке голосов в Бурятии
В Улан-Удэ представители КПРФ пытаются скупать голоса избирателей, прикрываясь сбором подписей за Байкал, сообщают гражданские корреспонденты «Ридуса».
Ридус 02:00
Общество
В Японии отменили более 20 авиарейсов из-за тайфуна «Факсай»
РИА Новости 01:47
Происшествия
Полиция начала проверку нападения на автобус с наблюдателями в Туве
Полиция начала провекру из-за нападения на автобус, перевозивший журналистов и наблюдателей на границе Тувы и Красноярского края, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 03:45
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости 06 сентября в 15:19
Общество
В праздновании Дня города в Москве приняли участие 1,7 млн человек
В праздничных мероприятиях по случаю 872-летия столицы к 17:00 приняли участие порядка 1,7 млн человек, сообщил сайт мэрии Москвы.
Интерфакс вчера в 12:15
Футбол
Акинфеев назвал сборную России возрождающейся командой
Игрок ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал выступление сборной России в отборочном турнире к чемпионату Европы 2020 года, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 13:51