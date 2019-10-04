Армия и оружие
Газета.RuВ Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
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В Одессу на испытания прибыл седьмой бронекатер проекта "Гюрза-М", построенный в Киеве для ВМС Украины. Малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу своим ходом.Российская газетавчера в 03:18
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Космос
«Роскосмос» не планирует третий полет «Союза МС» в 2020 году
"Роскосмос" не планирует третий запуск пилотируемого корабля "Союз МС" в 2020 году, заявил исполнительный директор корпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
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Политика
Медведев оценил возможность импичмента Трампа
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 5 октября в интервью программе "Вести в субботу" прокомментировал возможный импичмент президента США Дональда Трампа.
МонаВиста 11:30
Политика
Медведев исключил оказание безвозвратной помощи Кубе
Советского Союза больше нет, Куба меняется, ни о какой просто безвозвратной помощи, которую бы потом приходилось списывать, сейчас речи не идёт и идти не может.
РИА Новости 09:33
Культура
Хидео Кодзима пообещал Урганту поработать с Михалковым и Ярмольником
Телепрограмма вчера в 06:36
Происшествия
Сбербанк выявил мошенника, пытавшегося похитить клиентскую информацию
Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов, сообщает в субботу пресс-служба банка.
РИА Новости 12:25
Здоровье
Названы способы борьбы с высоким давлением
Известия вчера в 23:20
Происшествия
Пять слонов погибли в Таиланде при попытке спасти тонувшего сородича
В результате, помимо детеныша, погибли еще пять слонов. Еще двоих слонов удалось спасти.
Интерфакс 11:30
Здоровье
Главврач саратовской больницы уволен за перевозку пациентов с овощами
Российская газета 01:55
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Автомобилист» в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Динамо" переиграли екатеринбургский "Автомобилист" в матче регулярного чемпионата КХЛ и прервали серию из трех поражений.
РИА Новости 10:51
Политика
Венгрия начала массово отбирать выданные украинцам паспорта
Власти Венгрии вынуждены забирать обратно паспорта, выданные жителям Закарпатья, поскольку их часто получали не этнические венгры, а украинцы с поддельными документами.
Известия 06:04
Космос
Космический стартап Relativity привлек $140 млн на строительство завода по печати ракет на 3D-принтере
Фото: iStock Стартап Relativity Space привлек $140 млн от инвесторов из Кремниевой долины и Голливуда.
Inc. Russia 02 октября в 07:25
Происшествия
В Якутске прошел пикет в поддержку Александра Габышева
5 октября в Якутске прошел пикет в поддержку Александра ГАБЫШЕВА, которого называют воином-шаманом.
SakhaLife.ru вчера в 23:15
Экономика
Индекс PMI в российской сфере услуг в сентябре вырос до 53,6 пункта
Индекс деловой активности (PMI) в российской сфере услуг в сентябре 2019 года вырос до отметки в 53,6 пункта с 52,1 пункта в августе, сообщается в исследовании аналитического агентства IHS Markit.
ТАСС 03 октября в 02:25
Армия и оружие
Построенный военными мост через реку Осетр открыли в Тульской области
«Все мостовые сооружения построены с опережением графика строительства, и сейчас мы торжественно открываем один из них в Веневском районе области через реку Осетр», — отметил Булгаков.
ФАН 08:02
Шоу-бизнес
Элтон Джон рассказал о нахождении на грани смерти
Британский певец Элтон Джон рассказал, что находился «в 24 часах от смерти» из-за попавшей в организм инфекции.
Lenta.ru 09:15
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Армия и оружие
Появилось видео боевых стрельб Ка-52 «Аллигатор»
В Сети опубликована видеозапись боевых стрельб ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор».
Московский Комсомолец 04:56
Кино
Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром»
Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.
КиноПоиск 09:09
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Происшествия
На Кубани ребенка заперли в камере хранения в ТЦ
В Горячем Ключе ребенка закрыли в камере хранения в торговом центре "Пятая авеню", сообщает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:28
Недвижимость
Ежемесячно платить ипотеку в России могут лишь 35% семей
35,4% российских семей могут позволить себе ипотеку при покупке квартир из расчета 18 кв. м жилой площади на человека, следует из доклада Банка России (ЦБ) ( .pdf ).
Коммерсантъ 09:12
Общество
В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку
Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .
Коммерсантъ 11:27
Политика
Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.
Вести.Ru 06:59
Футбол
Гризманн может покинуть «Барселону» из-за конфликта с Месси
Боссы клуба из столицы Каталонии дают Гризманну срок до конца сезона, чтобы тот наладил свои отношения с аргентинским нападающим "Барселоны", сообщает Спортс.Ru.
Вести.Ru вчера в 16:55