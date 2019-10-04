В Одессу на испытания прибыл седьмой бронекатер проекта "Гюрза-М", построенный в Киеве для ВМС Украины. Малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу своим ходом.

с чего всё началось

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В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

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