Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
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Украина построила бронекатер

В Одессу на испытания прибыл седьмой бронекатер проекта "Гюрза-М", построенный в Киеве для ВМС Украины. Малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу своим ходом.
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