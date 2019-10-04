В Одессу на испытания прибыл седьмой бронекатер проекта "Гюрза-М", построенный в Киеве для ВМС Украины. Малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу своим ходом.

с чего всё началось

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".

В Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Политика В КНДР заявили о провале рабочих переговоров с США Посол по особым поручениям МИД КНДР Ким Мён Гиль заявил о провале рабочих переговоров с США, которые проходили в Швеции.

Происшествия Появилось видео с места убийства студентки в Домодедово Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео из Домодедово в Московской области, которое снято на месте, где нашли мертвой 17-летнюю студентку московского вуза.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Происшествия Сбербанк нашел сотрудника, причастного к утечке данных клиентов Кредитная организация отмечает, что угроза утечки клиентских данных (помимо данных о кредитных картах 200 клиентов банка) отсутствует.

Кино Объявлен актерский состав экранизации комикса «Майор Гром» Bubble Studios объявила на фестивале Comic Con Russia 2019 актерский состав фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» — адаптации одноименного российского комикса.

Единоборства Опубликовано видео драки Александра Емельяненко и Михаила Кокляева Российский пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовал в социальных сетях видео потасовки с бойцом смешанных единоборств (MMA) Александром Емельяненко.

Экономика Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.

Шоу-бизнес Пугачеву с детьми засняли на видео в московском планетарии Артистку заснял на видео мальчик, который тоже пришел в музей, чтобы познакомиться с экспонатами.

Политика Российский телеведущий объяснил необходимость обсуждать Украину Ведущий телепрограммы «60 минут» на канале «Россия» Евгений Попов заявил, что Украину необходимо обсуждать, иначе «за нас её обсудят солдаты НАТО».

Политика Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.

Общество В Санкт-Петербурге сотрудники Ozon устроили забастовку Сотрудники службы доставки Ozon в Санкт-Петербурге отказались выходить на работу утром 5 октября, сообщает «Фонтанка» .

Политика Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина Шведская школьница и эко-активистка Грета Тунберг поменяла описание в своем профиле в Twitter после того, как российский президент Владимир Путин прокомментировал ее выступление в ООН.

Политика Лукашенко попросил Киев помочь Белоруссии в ракетостроении Минск заинтересован в сотрудничестве с Украиной в сфере ракетостроения.

Футбол Гаттузо: больше всего из российских игроков нравился Карпин Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо рассказал, что из российских игроков в бытность, когда он сам был футболистом, ему нравился нынешний наставник «Ростова» Валерий Карпин.

Энергетика Новак считает нерентабельными нефтегазовые проекты в Арктике Развитие нефтегазовых проектов в Арктике в действующем налоговом режиме и при текущих ценах на нефть пока остаётся нерентабельным.

Транспорт Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".

Футбол Гол Милнера на 95-й минуте принес «Ливерпулю» победу над «Лестером» Встреча шла к ничьей, однако на 95-й минуте арбитр указал на точку. Пенальти реализовал Джеймс Милнер и принес своей команде победу.

Политика Госдеп ответил Конгрессу на запрос документов для импичмента Трампа В американский конгресс передан ответ на запрос, в котором требовались документы, касающиеся «июльского разговора» Трампа и Зеленского.