Армия и оружие
Газета.RuВ Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»
Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
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с чего всё началось
В Одессу на испытания прибыл седьмой бронекатер проекта "Гюрза-М", построенный в Киеве для ВМС Украины. Малый бронированный артиллерийский катер прибыл в Одессу своим ходом.Российская газетавчера в 03:18
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