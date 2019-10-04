Армия и оружие

Газета.RuГазета.RuВ Сети высмеяли созданную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Пользователи социальных сетей оценили созданный для ВМС Украины новый бронекатер проекта "Гюрза-М". Об этом сообщает "Российская газета".
Читать в источнике
Комментировать34
с чего всё началось

Украина построила бронекатер

Во время испытания будет проверена работа всех систем и механизмов, скорость хода, маневренность, поведение корабля в шторм, рассказали в Минобороны Украины. Речной катер типа "Гюрза" разработан судостроительным заводом в Николаеве на деньги США для пограничной службы Узбекистана.
Российская газетавчера в 03:18

Подробнее о событии

На Украине построенный на деньги США корабль окрестили «бронешлюпкой»

URA.Ru15:04

Созданная на деньги США украинская «Бронешлюпка» стала объектом насмешек

Московский Комсомолец13:06

Скоро США подарят пароход: в Сети высмеяли новую украинскую «бронешлюпку»

РИА Новости09:03

Новый украинский бронекатер подняли на смех в Сети

News.ru10:02

В Сети высмеяли построенную на деньги США украинскую «бронешлюпку»

Известия11:41

Украина начала испытывать новый бронекатер

Взгляд.рувчера в 03:53

Украина построила бронекатер

Российская газетавчера в 03:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:42, Ашберн
Происшествия

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов.
РИА Новости 12:25
Политика

В Польше украинца заставили съесть бандеровский флаг

«Дождались, когда хозяин машины подойдет к ней, окружили его, заставили открыть двери, сказали водителю вытащить черно-красный флажок, взять в руки, поставили водителя на колени и заставили его съесть этот флажок», — сказал живущий в Польше украинец.
Известия 10:09
Футбол

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» благодаря дублю Соболева

«Крылья Советов» обыграли «Сочи» в выездном матче 12-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0.
Sport24.ru 13:55
Общество

Несколько тысяч человек вышли на акцию в защиту русских школ в Латвии

РИА Новости 14:03
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства студентки в Домодедово

РИА Новости 11:44
Политика

Грета Тунберг поместила слова президента Путина в свой Twitter

Ридус 03 октября в 20:49
Происшествия

В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки

Российская газета 00:50
Шоу-бизнес

Элтон Джон рассказал о своей борьбе с раком

ТАСС 12:57
Хоккей

«Виннипег» обыграл «Нью-Джерси», Гусев и Куликов забили по голу

Sportbox.RU вчера в 21:50
Экономика

Минфин спрогнозировал рост реальных доходов россиян

Рост реальных доходов россиян по итогам 2019 года составит 0,1%, прогнозируют в Минфине.
Газета.Ru 11:08
Спорт

Клишина пропустит зимний сезон

Спорт-Экспресс 11:56
Происшествия

Пять слонов сорвались с водопада в Таиланде, пытаясь спасти слоненка

В Таиланде на водопаде, известном как Падение Ада, пять взрослых слонов погибли, пытаясь спасти сорвавшегося вниз слоненка, сообщает "Би-би-си".
Газета.Ru 14:29
Армия и оружие

Обнародован сценарий ядерной войны в 2025 году

В своем прогнозе коллектив ученых из разных стран при университете Колорадо в Боулдере и университете штата Колорадо смоделировали вероятную войну двух держав, исходя из того, что у них к 2025 году будет порядка 400-500 единиц ядерных вооружений мощностью от 12 ("Малыш", сброшенный на Хиросиму, имел мощность 13-18 килотонн) до нескольких сотен килотонн на каждую боеголовку.
Газета.Ru 14:37
Армия и оружие

В ВКС России оценили сроки принятия решения об ответном ядерном ударе

Для принятия времени об ответном ядерном ударе «времени очень достаточно», сказал высокопоставленный военнослужащий.
Известия 15:35
Политика

Лукашевич оценил перспективы проведения саммита в нормандском формате

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании постоянного совета организации в Вене оценил условия для подготовки к проведению саммита в нормандском формате.
RT на русском 09:24
Шоу-бизнес

Энрике Иглесиас показал фото сына от Анны Курниковой

Испанский певец Энрике Иглесиас показал на своей странице в Instagram фотографию своего сына Николаса.
Культуромания вчера в 12:30
Шоу-бизнес

Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане

Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.
REGNUM 01:21
Происшествия

При аварийной посадке Ан-12 возле Львова погибли люди

По состоянию на 09:00 по московскому времени установлено, что при аварийной посадке три человека погибли, ещё трое ранены.
ИнфоСМИ вчера в 03:43
Политика

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в столице Ирана

VSE42.RU вчера в 05:33
Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк прервала долгое молчание в социальных сетях

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время порадовала своих подписчиков новым постом на своей официальной странице в социальных сетях.
News.ru 10:22
Экология

Зима в России стала короче, заявили в Гидрометцентре

Зимний период в средней полосе России постепенно сокращается, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд "Российской газете".
РИА Новости 05:26
Футбол

В России открылась первая академия ПСЖ

RT на русском вчера в 11:15
Политика

Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским

РИА Новости вчера в 21:35
Экономика

Новак оценил ситуацию с разрешением Дании по «Северному потоку — 2»

Министр энергетики России Александр Новак в интервью радиостанции Business FM заявил, что шансы на получение разрешения Дании на прокладку участка газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах государства сохраняются.
RT на русском вчера в 09:46
Шоу-бизнес

Певица Сиа сообщила о своем заболевании

Газета.Ru 03:06
Фигурное катание

Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии

15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Транспорт

Электросамокаты и гироскутеры могут вписать в ПДД

Электросамокаты и гироскутеры могут появиться в правилах дорожного движения как "средства индивидуальной мобильности".
Газета.Ru 06:21
Гаджеты

Очередное обновление Windows 10 сломало «Пуск»

На днях Microsoft выпустила обновление для всех версий Windows 10, целью которого было исправление проблемы с печатью на принтерах.
Ferra 12:41
Здоровье

Названы способы борьбы с высоким давлением

Известия вчера в 23:20
Футбол

Гол Милнера с пенальти принес «Ливерпулю» победу над «Лестером»

Встреча, прошедшая в Ливерпуле, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Садио Мане и Джеймс Милнер.
Газета.Ru 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
Главное