Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады. Накануне украинский нардеп Александр Онищенко опубликовал в Facebook видео, на котором Порошенко выглядит спящим.

В Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко

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