Политика
ИзвестияВ Сети высмеяли уснувшего на заседании рады Порошенко
Пользователи социальных сетей посмеялись над экс-президентом Украины Петром Порошенко, который, предположительно, уснул на заседании Верховной рады. Накануне украинский нардеп Александр Онищенко опубликовал в Facebook видео, на котором Порошенко выглядит спящим.
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В нирване. «Утомлённый» Порошенко на заседании Рады взорвал соцсети. Видео
Национальная служба новостей01:06
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Футбол
Мелкадзе назвал причину неудач в «Спартаке»
Нападающий "Тамбова" Георгий Мелкадзе рассказал о причинах неудач в московском "Спартаке", который обладает правами на футболиста.
Газета.Ru вчера в 22:32
Общество
В Саратов прибыл заместитель генпрокурора Сергей Зайцев
Сегодня в Саратов прилетел заместитель генерального прокурора РФ Сергей Зайцев.
Взгляд-инфо вчера в 11:19
Политика
ФСБ и МВД выявили террористические ячейки в 17 регионах России
Сотрудники ФСБ и МВД России в 2019 году выявили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны.
Известия 02:33
Футбол
Кокорин и Мамаев вышли на свободу
В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
РИА Новости 02:26
Политика
Украина попыталась лишить голоса представителя Крыма на встрече ОБСЕ
Член украинской делегации предпринял попытку лишить слова представителя Крыма на совещании ОБСЕ по правам человека.
Известия вчера в 12:26
Общество
Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Газета.Ru 01:56
Экономика
Акции АФК «Система» выросли на 7% после запуска программы buy-back
Акции АФК «Система» выросли, после того как она объявила о запуске программы выкупа акций объемом 3 млрд руб. дочерней компанией.
РБК 03:50
Происшествия
Женщина сбросила детей с моста в Москве
Следователи возбудили уголовное дело о покушении на убийство двух малолетних детей в отношении сбросившей их с моста женщины.
Lenta.ru 04:02
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев обратился к семье Анастасии Заворотнюк
В эфире телешоу «Пусть говорят» Дмитрий Шепелев призвал семью актрисы публично заявить о ее текущем состоянии.
OAnews 02:23
Шоу-бизнес
На «Первый канал» могут подать в суд из-за эфира про Заворотнюк
Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин пообещал подать в суд на «Первый канал» и ведущего программы «Пусть говорят» Дмитрия Борисова из-за передачи про актрису Анастасию Заворотнюк.
REGNUM 01:48
Политика
Путин предложил Саудовской Аравии после атаки дронов купить С-400
Путин напомнил также, что Иран уже купил у России комплексы С-300, а Турция — С-400.
РБК вчера в 14:04
Происшествия
В новосибирском центре вирусологии «Вектор» произошел взрыв
Российская газета вчера в 08:06
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости вчера в 10:18
Происшествия
Насильник четыре дня держал взаперти школьницу в квартире в Москве
Мужчина удерживал 13-летнюю девочку четыре дня в квартире на востоке Москвы.
Газета.Ru вчера в 04:53
Шоу-бизнес
Анастасии Заворотнюк сделали трепанацию черепа в Германии
Немецкие специалисты сделали актрисе трепанацию черепа. Врачам пришлось пойти на этот шаг, чтобы добраться до раковой опухоли и удалить ее.
Bimru.ru 02:20
Политика
Первая встреча Путина и Зеленского может пройти в октябре
Возможно, уже в октябре этого года президент России Владимир Путин встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Новостной фронт 01:46
Гаджеты
В России цены на iPhone 11 Pro Max стали самыми высокими в мире
В России отмечены самые высокие цены на iPhone 11.
ToDay News Ufa вчера в 15:02
Политика
Сноуден посоветовал чиновникам не пользоваться WhatsApp и Telegram
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден назвал использование мессенджеров WhatsApp и Telegram небезопасным.
РБК вчера в 08:06
Политика
Глава МИД Украины рассказал о «формуле Зеленского» по войне в Донбассе
Глава МИД Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV заявил о существовании "формулы Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе.
РИА Новости вчера в 22:21
Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru вчера в 10:23
Политика
Повторные парламентские выборы начались в Израиле
В Израиле начались повторные парламентские выборы, по итогам которых станет известен новый состав Кнессета 22-го созыва.
Газета.Ru 00:59
Происшествия
Устинов получил 3,5 года колонии за нападение на омоновца 3 августа
RT на русском вчера в 06:11
Политика
Кальюлайд заявила, что Эстония должна говорить с РФ самостоятельно
По словам президента прибалтийской республики, Эстонии необходимо оставаться в списке государств, которые сами говорят с Россией и с которыми другие единомышленники и партнеры обсуждают вопросы взаимодействия с россиянами.
ФАН 02:20
Общество
Названы города, в которые хочет переехать молодежь
РИА Новости 00:31
Футбол
«Локомотив» опубликовал заявку на матч с «Байером»
На официальном сайте «Локомотива» опубликовали заявку команды на матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера».
Спорт-Экспресс вчера в 16:35
Экономика
Вексельберг из-за санкций не смог получить деньги от британского банка
Британский Cynergy Bank Limited (CBL) не нарушал своих обязательств и не допустил дефолта по долгу, отказавшись выплачивать проценты по займам кипрской компании Lamesa Investments Limited (LIL), подконтрольной российскому бизнесмену Виктору Вексельбергу, постановил английский суд по итогам разбирательств, инициированных LIL.
РБК 00:00
Футбол
Клопп может покинуть «Ливерпуль» из-за плохой погоды в Англии
Тренеру «Ливерпуля» надоел климат. Английский «Ливерпуль» уверенно начал свой пятый сезон под руководством Юргена Клоппа.
Чемпионат вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Армен Джигарханян воссоединился с бывшей женой
Напомним, в браке с Власовой Армен Джигарханян прожил почти 50 лет, но накануне "золотой свадьбы" ушел от нее к молодой пианистке Виталине Цымбалюк-Романовской.
МонаВиста вчера в 01:48