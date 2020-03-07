В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Биатлон Биатлонисты сборной России стали четвертыми в эстафете на этапе КМ Сборная России по биатлону заняла четвертое место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место.

Энергетика ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.

Общество Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.

Политика Кадыров прокомментировал слежку США за ним на Ближнем Востоке Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его не волнует переписка американских конгрессменов и сотрудников Госдепартамента США о его делах на Ближнем Востоке.

Происшествия В Новой Москве локализовали пожар на складе с радиоэлектроникой Крупный пожар в металлическом ангаре с радиоэлектроникой в новой Москве удалось локализовать, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Политика Турецкий телеканал неверно передал слова Лаврова о галстуке Эрдогана МИД России поправил турецкий телеканал, который неправильно интерпретировал слова главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова в ходе переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Политика Путин внес в Думу проект о наказании за повреждение памятников воинам Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или посвященных дням воинской славы России, следует и электронной базы данных нижней палаты парламента.

Общество Правительство выделило 18,3 млрд рублей на увеличение зарплат медиков Правительство распределило регионам 18,3 миллиарда рублей из Федерального фонда обязательного медицинского страхования для софинансирования расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Политика Путин поручил провести в России миграционную реформу Президент Владимир Путин дал своей администрации и правительству ряд поручений по реформированию миграционных режимов и институтов гражданства России, сообщается на сайте Кремля.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Фигурное катание Фигуристка Валиева выиграла юниорский чемпионат мира Российская фигуристка Камила Валиева завоевала золотую медаль чемпионата мира среди юниоров, который в эти дни проходит в Таллине.