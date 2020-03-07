Армия и оружие
РИА НовостиВ Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Читать в источнике
Оценить148
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Здоровье
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов
Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов, который врач-диетолог Лидия Ионова составила для телеканала НТВ.
Космос
Выращенный на МКС салат не уступил в пользе земному
Салат латук, который вырастили на борту МКС, не уступает по количеству полезных элементов выращенному на Земле.
Политика
Британия возмутилась методами борьбы с коронавирусом в Москве
Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.
Политика
Путин поручил провести работу по реформам института гражданства
Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
Происшествия
Трех членов саудовской королевской семьи арестовали
В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Общество
Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
Шоу-бизнес
Иван Телегин после развода с Пелагеей перестал скрывать новый роман
Нападающий клуба КХЛ ЦСКА и игрок сборной РФ Иван Телегин перестал скрывать отношения с бизнесвумен Марией Гончар.
Происшествия
Пожар тушат на полигоне ТБО в Чите
Дым, о котором вечером 7 марта сообщил «МК в Чите» очевидец, идет от пожара на читинском полигоне ТБО в Черновском районе.
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Общество
Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов
Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Общество
Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына
На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Общество
Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом
После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Общество
Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Армия и оружие
Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС
Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
Политика
В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем
Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Политика
CNN: Пентагон планирует поставить Украине военную помощь на $125 млн
Минобороны США может передать Украине половину нового транша военной помощи на $125 млн.
Происшествия
Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении
Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
Транспорт
Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу
С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Футбол
Динамо — Тамбов 1:0 (2-й тайм)
«Динамо» (24 очка после 20 матчей) идёт на 10-й позиции в турнирной таблице.
Шоу-бизнес
Жесткая секс-сцена из «Триггера» с Матвеевым и Масловой попала в Сеть
В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
Происшествия
В Китае обрушилось здание отеля
В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
Шоу-бизнес