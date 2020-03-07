Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Читать в источнике
Комментировать104

Подробнее о событии

Ролик о боевой мощи украинской армии высмеян в сети интернет

Красная весна06:09

В Сети нашли смешным видео с демонстрацией «боевой мощи» Украины

РЕН ТВ07:01

В Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУ

Взгляд.ру06:19

Украинский боевой «бомжатник» не впечатлил Сеть

Вести.Ru08:03

Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»

Life.ru05:54

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

РИА Новости03:55

Украина показала мощь армии

Lenta.ru02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 10:05, Ашберн
Спорт

Фрида Карлссон победила в масс-старте на этапе Кубка мира в Осло

РИА Новости 07:42
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Здоровье

Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов

Йогурт возглавил рейтинг самых полезных молочных продуктов, который врач-диетолог Лидия Ионова составила для телеканала НТВ.
Народные новости 09:24
Космос

Выращенный на МКС салат не уступил в пользе земному

Салат латук, который вырастили на борту МКС, не уступает по количеству полезных элементов выращенному на Земле.
N+1 03:22
Политика

Британия возмутилась методами борьбы с коронавирусом в Москве

Напомним, 5 марта власти Москвы ввели режим повышенной готовности с целью предотвратить распространение коронавирусной инфекции нового типа.
Красная весна 08:47
Политика

Путин поручил провести работу по реформам института гражданства

Российский лидер Владимир Путин поручил администрации президента организовать работу по реформированию миграционных режимов и института гражданства России.
REGNUM 09:18
Происшествия

Трех членов саудовской королевской семьи арестовали

В Саудовской Аравии арестовали трех членов королевской семьи. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 17:24
Общество

Пьяного актера Михаила Ефремова не пустили на самолет в Петербурге

Политика Сегодня вчера в 08:16
Общество

Сделавшая предложение Путину жительница Иваново рассказала о себе

РИА Новости 00:07
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Шоу-бизнес

Иван Телегин после развода с Пелагеей перестал скрывать новый роман

Нападающий клуба КХЛ ЦСКА и игрок сборной РФ Иван Телегин перестал скрывать отношения с бизнесвумен Марией Гончар.
РЕН ТВ 05:46
Происшествия

Пожар тушат на полигоне ТБО в Чите

Дым, о котором вечером 7 марта сообщил «МК в Чите» очевидец, идет от пожара на читинском полигоне ТБО в Черновском районе.
Московский Комсомолец Чита 05:25
Общество

В России «Красу полиции» затравили за внешность

В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Lenta.ru вчера в 15:28
Общество

Альфа-банк разблокировал ранее заблокированные карты клиентов

Альфа-банк разблокировал карты клиентов, которые ранее были заблокированы из-за подозрений в компрометации номеров, сообщил «Ведомостям» представитель кредитной организации.
Ведомости 09:06
Общество

Меган Маркл рассказала о характере 10-месячного сына

На мероприятии герцогиня рассказала о характере маленького сына.
Аргументы недели 02:32
Общество

Три жителя Липецкой области заразились коронавирусом

После регистрации на территории Липецкой области трех случаев заражения новой коронавирусной инфекцией 2019-nCoV власти не планируют отменять массовые мероприятия.
Обозреватель Врн 08:17
Общество

Температура в Москве побила абсолютный рекорд тепла

РИА Новости 06:29
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Армия и оружие

Украина просит у США списанные корабли для своих ВМС

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ВМС Украины уже получила от США списанные корабли.
REGNUM 03:36
Политика

В Крыму заседание Совбеза ООН сравнили с шабашем

Заседание Совбеза ООН, созванное по крымскому вопросу западными странами, напоминало пропагандистский шабаш, заявил глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте России Александр Молохов.
Газета.Ru 01:34
Политика

CNN: Пентагон планирует поставить Украине военную помощь на $125 млн

Минобороны США может передать Украине половину нового транша военной помощи на $125 млн.
Мой Брянск 03:16
Происшествия

Вывезшую дочь из Финляндии россиянку обвинили в похищении

Мать вывезла из Финляндии в Россию четырёхлетнюю девочку с российским и финским гражданством, отец пытается вернуть дочь, финская полиция завела дело о похищении, сообщает в пятницу газета IltaLehti.
РИА Новости вчера в 12:10
Биатлон

Российские биатлонистки стали пятыми в эстафете на этапе КМ в Чехии

Газета.Ru 09:26
Транспорт

Первый пригородный поезд выехал из Керчи в Анапу

С железнодорожного вокзала Керчи торжественно отправился в первый рейс рельсовый автобус до Анапы, который откроет регулярное пригородное железнодорожное сообщение между двумя субъектами федерации.
Российская газета 06:38
Футбол

Динамо — Тамбов 1:0 (2-й тайм)

«Динамо» (24 очка после 20 матчей) идёт на 10-й позиции в турнирной таблице.
Metaratings 09:25
Шоу-бизнес

Жесткая секс-сцена из «Триггера» с Матвеевым и Масловой попала в Сеть

В Сеть попало видео жесткой секс-сцены сериала «Триггер» с участием актрисы и Максима Матвеева.
7Дней.ру вчера в 03:42
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда

Ореанда-Новости 02:05
Происшествия

В Китае обрушилось здание отеля

В восточной китайской провинции Фуцзянь обрушилось здание отеля Xinjia Express, сообщает агентство Синьхуа.
РИА Новости 08:23
Армия и оружие

В Сирии погиб высокопоставленный иранский командир КСИР

Pravda.Ru 07:41
Шоу-бизнес

Симон Осиашвили рассказал о самоубийстве жены

Bimru.ru вчера в 04:38
Как работают Яндекс.Новости?
Главное