В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Общество Отмирающие в России профессии назвал Силуанов По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.

Армия и оружие Россия и Турция зафиксировали 20 фактов нарушения перемирия в Сирии Как говорится в информационном бюллетене ведомства, "российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - три, Латакия - семь, Алеппо - девять".

Политика Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным 10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.

Общество Минфин предложил конфисковывать незаконно полученную валюту Министерство финансов России предложило конфисковывать валюту, операции с которой проводятся с нарушением действующего законодательства.

Политика Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Общество Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.

Политика В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.

Политика Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.