Армия и оружие
РИА НовостиВ Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта
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В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
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Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
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Отмирающие в России профессии назвал Силуанов
По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.
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Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
Хоккей
Салават Юлаев — Авангард 1:5 (3-й период)
Сегодня ХК «Салават Юлаев» поборется с омским «Авангардом» в рамках 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.
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Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями
Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Происшествия
Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице
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«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича
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Россия и Турция зафиксировали 20 фактов нарушения перемирия в Сирии
Как говорится в информационном бюллетене ведомства, "российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - три, Латакия - семь, Алеппо - девять".
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Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным
10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
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Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом
Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
Общество
Минфин предложил конфисковывать незаконно полученную валюту
Министерство финансов России предложило конфисковывать валюту, операции с которой проводятся с нарушением действующего законодательства.
Политика
Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу
Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
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Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Здоровье
Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда
Общество
Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Происшествия
Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек
В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание отеля.
Политика
В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж
Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
Армия и оружие
Сирия сбила редчайший и самый дорогой турецкий беспилотник, существовавший в единственном экземляре
Армия и оружие
МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий
Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
Политика
Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой
Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Общество
Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова
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На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019
На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
Общество
Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту
Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
Общество
Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов
Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.