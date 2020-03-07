Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
Читать в источнике
Комментировать47

Подробнее о событии

Украинский боевой «бомжатник» не впечатлил Сеть

Вести.Ru08:03

В Сети нашли смешным видео с демонстрацией «боевой мощи» Украины

РЕН ТВ07:01

В Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»

РИА Новости03:55

Ролик о боевой мощи украинской армии высмеян в сети интернет

Красная весна06:09

Пользователи Сети высмеяли ролик с «украинской боевой мощью»

Life.ru05:54

В Сети высмеяли «боевую мощь» ВСУ

Взгляд.ру06:19

Украина показала мощь армии

Lenta.ru02:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 08:33, Ашберн
Единоборства

Нурмагомедов объяснил свое поведение перед боем с Фергюсоном

Известия 08:01
Общество

В Москве установлен абсолютный температурный рекорд для 7 марта

RT на русском 07:59
Общество

В России выявили четыре новых случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Коммерсантъ 07:03
Шоу-бизнес

Дочь Валерии сменила имя и показала паспорт

Дочь певицы Валерии официально сменила имя. Анна Шульгина в качестве доказательств показала паспорт, вызвав небывалый ажиотаж поклонников.
Комсомольская правда вчера в 16:05
Общество

«Буду бороться за жизнь»: Олег Тиньков рассказал, что болен лейкемией

Олег Тиньков сообщил о тяжелом заболевании — у бизнесмена диагностировали острую форму лейкемии.
Salt Mag вчера в 10:12
Общество

Отмирающие в России профессии назвал Силуанов

По мнению руководителя Министерства финансов РФ Антона Силуанова, бухгалтера и охранники относятся к "отмирающим" в нашей стране профессиям.
Molnet.ru вчера в 01:05
Политика

Немецкие экологи решили добиться остановки «Северного потока – 2»

Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало остановить строительство газопровода "Северный поток — 2", сообщает WirtschaftsWoche.
РИА Новости 07:46
Хоккей

Салават Юлаев — Авангард 1:5 (3-й период)

Сегодня ХК «Салават Юлаев» поборется с омским «Авангардом» в рамках 1/4 финала плей-офф Восточной конференции КХЛ.
UfacityNews.ru 05:22
Шоу-бизнес

Елена Ильиных и Сергей Полунин впервые стали родителями

Елена Ильиных и Сергей Полунин рассказали поклонникам, что впервые стали родителями.
Актуальные Новости 04:11
Происшествия

Украинка внезапно умерла в Италии после ссоры с мужем и погрома в больнице

Lenta.ru 08:26
Футбол

«Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича

"Оренбург" одолел тульский "Арсенал" в 21-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ).
Газета.Ru 08:05
Армия и оружие

Россия и Турция зафиксировали 20 фактов нарушения перемирия в Сирии

Как говорится в информационном бюллетене ведомства, "российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 19 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб - три, Латакия - семь, Алеппо - девять".
Интерфакс 03:40
Политика

Парламентарии ДНР назначили русский язык государственным

10 статья Конституции ДНР теперь предполагает, что русский язык теперь будет статус единственного государственного.
NewInform вчера в 07:48
Единоборства

Боец Расул Мирзаев проиграл второй бой подряд нокаутом

Бой завершился в первом раунде победой казахстанского спортсмена нокаутом. Для 33-летнего Мирзаева поражение стало вторым подряд.
РБК вчера в 13:28
Армия и оружие

В Сеть выложили видео уничтожения сотен протурецких боевиков

ГЛАС.RU 03:28
Общество

Минфин предложил конфисковывать незаконно полученную валюту

Министерство финансов России предложило конфисковывать валюту, операции с которой проводятся с нарушением действующего законодательства.
Труд вчера в 13:40
Политика

Москва ответила на угрозы Зеленского прекратить диалог по Донбассу

Угроза президента Украины Владимира Зеленского выйти из "нормандского" формата, если боевые действия в Донбассе не прекратятся через год, выглядит странно, поскольку Киев сам не выполняет условия по деэскалации, указал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Газета.Ru 02:15
Футбол

Президент «Урала» прокомментировал ситуацию с местом проведения игры «Зенита» и «Спартака»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации с местом проведения полуфинального матча Кубка России «Зенит» — «Спартак».
Чемпионат 07:13
Здоровье

Врачи рассказали, сколько яиц можно съедать в день без вреда

Ореанда-Новости 02:05
Общество

Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей медикам

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на софинансирование расходов медицинских организаций на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала.
Газета.Ru 05:32
Происшествия

Здание отеля обрушилось на востоке Китая: спасены 16 человек

В провинции Фуцзянь на востоке Китая обрушилось здание отеля.
Российская газета 08:20
Политика

В Иванове девушка попросила Путина взять ее замуж

Президент России Владимир Путин пообщался с жителями Иванова, собравшимися у входа в детскую поликлинику №6, которую глава государства посетил в пятницу, 6 марта.
YA62.ru вчера в 09:14
Армия и оружие

Сирия сбила редчайший и самый дорогой турецкий беспилотник, существовавший в единственном экземляре

Avia.pro вчера в 08:56
Армия и оружие

МИД России призвал НАТО задуматься о последствиях агрессивных действий

Агрессивные действия НАТО по сбору «ударного кулака» и проведению учений у российских границ усиливают международную напряжённость.
RT на русском 07:25
Политика

Зеленский сравнил вступление Украины в ЕС с вечеринкой

Президент Украины Владимир Зеленский в опубликованном в субботу, 7 марта, интервью британской газете The Guardian заявил, что вступление страны в ЕС, которое ожидает Киев, сравнимо с вечеринкой, которая уже закончилась.
Известия 05:59
Общество

Скорая отказалась ехать на вызов к дочке Пескова

Красная весна вчера в 15:45
Здоровье

На Украине девять человек проверяют на коронавирус COVID-2019

На Украине зафиксированы девять подозрений на заражение коронавирусом COVID-2019, сообщили 6 марта в пресс-службе министерства здравоохранения Украины.
REGNUM вчера в 05:31
Музыка

В Сети появился отрывок возможной песни Little Big для Евровидения

РИА Новости 04:15
Общество

Жена Ефремова прокомментировала инцидент с актером в аэропорту

Жена Михаила Ефремова Софья Кругликова прокомментировала сообщения о том, что актера не пустили в самолет, летевший в Ригу.
РИА Новости вчера в 09:37
Общество

Альфа-банк объяснил массовую блокировку карт клиентов

Массовая блокировка карт Альфа-банка связана с тем, что их номера ранее были скомпрометированы, объяснил газете «Ведомости» представитель кредитной организации.
Lenta.ru 06:14
Как работают Яндекс.Новости?
Главное