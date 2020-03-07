Армия и оружие
РИА НовостиВ Сети высмеяли видео с демонстрацией «украинской боевой мощи»
Пользователи Сети высмеяли ролик контрольного практического занятия 54-й механизированной бригады ВСУ, создатели которого стремились показать "боевую мощь" украинской армии.
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Происшествия
Жители сел Липецкого района заразились коронавирусом
Всего инфекцию выявили у 3 человек. Все они находятся под наблюдением в обсервационных отделениях.
Политика
Власти Крыма заявили, что не намерены прикасаться к воде с Украины
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что Крыму не нужна днепровская вода, пока власти Украины не оставят свои претензии на российский полуостров и не гарантируют безопасность поставок, передает РИА "Новости".
Происшествия
В Петербурге готовят штурм квартиры с вооруженным мужчиной
Силовики готовятся к штурму квартиры в Колпинском районе Петербурга, где, предварительно, находится вооруженный мужчина.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП в Коми
Биатлон
Стал известен состав россиянок на масс-старт Кубка мира в Чехии
Россиянки Светлана Миронова, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт выступят в женском масс-старте на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия), сообщает официальный сайт IBU.
Общество
Требования для возбуждения дела за сбыт наркотиков могут ужесточить
"В законопроекте предлагается дополнить статью 146 УПК частью шестой, согласно которой уголовные дела о преступлениях, предусмотренных статьями 2281 и 2284 УК РФ, по факту незаконного сбыта наркотиков, не могут быть возбуждены при отсутствии данных о виде, массе и наименовании наркотиков, а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам", - говорится в документе.
Энергетика
ОПЕК и Россия не договорились о сокращении добычи нефти
Министры стран-членов ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене в пятницу, 6 марта, не смогли договориться о продлении ограничений на добычу нефти, сообщили ТАСС два источника.
Космос
Особенности астероида Бенну получили официальные названия
Принятые названия были предложены членами команды NASA OSIRIS-REx, которые изучали астероид в течение последнего года.«С момента прибытия на астероид команда OSIRIS-REx успела ознакомиться со всеми геологическими особенностями Бенну», — сказал Данте Лоретта, главный исследователь OSIRIS-REx в Университете Аризоны.
Общество
Власти Москвы уточнили список неблагополучных по коронавирусу стран
Управление Роспотребнадзора по Москве утвердило список стран, прибывающим из которых нужно самоизолироваться на две недели, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент здравоохранения города.
Общество
Немецкие экологи выступили против строительства «Северного потока-2»
Немецкое общество защиты окружающей среды потребовало проверить разрешение на строительство газопровода «Северный поток-2» с точки зрения его воздействия на окружающую среду.
Футбол
Моуринью про 1:1 с «Бернли»: «Кое-кому надо понять, что это АПЛ, и играть намного лучше»
Общество
В ПФР рассказали о россиянке с пенсией в 52 тысячи рублей
Общество
В России «Красу полиции» затравили за внешность
В России «Красу полиции» затравили за внешность.
Космос
В Воронеже появится технопарк космической промышленности
Воронежские ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ» планируют создать технопарк.
Общество
Китай выделит ВОЗ 20 миллионов долларов на борьбу с коронавирусом
Китай выделит 20 млн долларов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на борьбу с коронавирусом.
Кино
Умер звезда фильма «Няньки» Дэвид Пол
Американский актер и культурист Дэвид Пол, известный по фильму «Няньки», скончался, не дожив два дня до своего 63-летия.
Футбол
Роналдиньо арестовали в Парагвае
6 марта правоохранительные органы Парагвая по требованию прокуратуры вновь задержали экс-нападающего "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо и поместили его под административный арест.
Авто
В Европе новые автомобили выбрасывают все больше CO2
По данным аналитиков, средневзвешенный объем выброса углекислого газа на автомобиль в 2019 году составил 121,8 г/км, что на 1,8 г/км больше, чем в 2018-м.
Армия и оружие
National Interest назвал ракеты «Циркон» кошмаром для ВМС США
Каждый российский надводный корабль, вооруженный гиперзвуковыми противокорабельными ракетами «Циркон», является настоящим кошмаром, воплощение которого командование военно-морских сил США даже представить не может.
Общество
Власти Италии подготовили новый пакет мер против коронавируса
Итальянские власти на фоне резкого роста числа зараженных подготовили новый пакет мер против коронавируса, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на черновой вариант документа.
Здоровье
Власти рассказали о состоянии заболевшей коронавирусом нижегородки
Жительница Нижнего Новгорода, у которой был обнаружен коронавирус, находится в удовлетворительном состоянии.
Политика
В МИД РФ поправили турецкий телеканал за неверный перевод слов Лаврова
Министерство иностранных дел России поправил турецкий телеканал YolTV, который неправильно перевел слова главы ведомства Сергея Лаврова, обращенные к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Армия и оружие
В ДНР сообщили об обстрелах украинскими силовиками Горловки и Донецка
В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в субботу, 7 марта, сообщили о обстрелах украинскими силовиками поселка Зайцево на окраине подконтрольной ДНР Горловки.
Общество
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России заподозрили в наркоторговле
16-летнюю дочь бывшего вратаря сборной России Вячеслава Малафеева Ксению заподозрили в наркоторговле.
Общество
В ВОЗ не надеются на исчезновение коронавируса к лету
Исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что исчезновение коронавируса COVID-19 летом можно будет считать подарком судьбы.