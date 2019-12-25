Транспорт
REGNUMВ Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поезд проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма.
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Политика
Лукашенко назвал НАТО защитником суверенитета Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил о том, что мировое сообщество отреагирует в случае, если Россия попробует нарушить суверенитет республики.
Транспорт
На «фиолетовой» ветке московского метро пассажир упал на пути
На Таганско-Краснопресненской линии не ходят поезда от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути.
Политика
Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет
Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
Происшествия
Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
Общество
Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь
Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
Шоу-бизнес
Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать
Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
Происшествия
Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову
Политика
Захарова: Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польская элита избрала порочный подход к формированию взаимоотношений с Россией, предполагающий зависимость от интерпретации исторических событий, сообщает 24 декабря телеканал «Россия-24».
Финансы
Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей
Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Общество
В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Космос
Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура
Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
Спорт
WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
Шоу-бизнес
Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах
Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Общество
Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
Общество
Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным
Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева чуть не развелась с мужем из-за ревности
Друг семьи рассказывает, что Гузеева ревнует всегда и по любому поводу, не давая несчастному мужу продохнуть.
Происшествия
В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы
В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
Общество
В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды
Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
Общество
Аэропорт «Пулково» прорубил окно в европейское небо
Режим «открытого неба» будет введен в петербургском аэропорту «Пулково» с 1 января 2020 года сроком на пять лет, сообщает ТАСС.
Общество
Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники
Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
Экономика
Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
Транспорт
Из Москвы в Крым отправился первый пассажирский поезд
Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым, сообщает РБК. Поезд «Таврия» отправился с Казанского вокзала.
Общество
Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Общество
Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР
Россия приняла решение о выделении $4,8 млн на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в КНДР.
Наука
В Канаде нашли самый древний пример заботы о потомстве
Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша.
Гаджеты
Десять главных гаджетов прошедшего десятилетия по версии TIME
От смартфонов и квадрокоптеров до игровых консолей и автомобилей — в прошедшее десятилетие появилось много гаджетов, изменивших нашу жизнь, сделавших ее более комфортной и безопасной.
Технологии
Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири
Общество
Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении
Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
Происшествия
Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль
Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Политика
Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР
Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.