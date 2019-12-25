Транспорт

REGNUMREGNUMВ Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поезд проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма.
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Пассажиры первого поезда через Крымский мост отказались спать

Телеканал 360°01:37

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

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Первый пассажирский поезд пересек Крымский мост (видео)

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Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

Форпост Севастополь01:30

«Таврия» в Крыму: первый поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Симферополь

ТК Звезда00:30

Первый пассажирский поезд проехал по Крымскому мосту

Свободная Прессавчера в 19:11

Поезд в Крым прошел через новую станцию «Тамань пассажирская»

ФАНвчера в 18:06
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Политика

Лукашенко назвал НАТО защитником суверенитета Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Эху Москвы» заявил о том, что мировое сообщество отреагирует в случае, если Россия попробует нарушить суверенитет республики.
Национальная служба новостей вчера в 06:14
Транспорт

На «фиолетовой» ветке московского метро пассажир упал на пути

На Таганско-Краснопресненской линии не ходят поезда от станции «Беговая» до станции «Таганская» из-за пассажира на пути.
Росбалт 00:12
Политика

Россия может построить собственное судно-трубоукладчик за шесть лет

Судно-трубоукладчик для завершения строительства газопровода «Северный поток — 2» может быть построено в России, но на это потребуется примерно шесть лет.
REGNUM вчера в 17:34
Происшествия

Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Красноярском крае, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 01:22
Общество

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь

Пассажирский поезд «Таврия» из Санкт-Петербурга, который первым проследовал по железнодорожной части Крымского моста, прибыл на вокзал Севастополя.
RT на русском 01:39
Шоу-бизнес

Максим Галкин рассказал, как они с Пугачевой выбирали суррогатную мать

Максим Галкин и Алла Пугачева никогда не скрывали, что их детей — Лизу и Гарри — вынашивала суррогатная мать.
7Дней.ру вчера в 08:18
Происшествия

Обвинение просит 3,5 года колонии участнику акции 27 июля Раджабову

RT на русском 23 декабря в 11:25
Политика

Захарова: Польша не прекращает вмешивать историю в отношения с Россией

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что польская элита избрала порочный подход к формированию взаимоотношений с Россией, предполагающий зависимость от интерпретации исторических событий, сообщает 24 декабря телеканал «Россия-24».
REGNUM вчера в 16:44
Финансы

Курс доллара впервые с июля 2018 года опустился ниже 62 рублей

Биржевой курс доллара в ходе торгов на Московской бирже во вторник, 24 декабря, впервые с 12 июля 2018 года опустился ниже 62 рублей.
Известия вчера в 06:53
Общество

В Госдуме предложили создать «новогодний капитал»

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру труда и социальной защиты Максиму Топилину обращение с инициативой создать "новогодний капитал".
Газета.Ru вчера в 22:58
Космос

Ракета «Протон-М» с метеоспутником «Электро-Л» запущена с Байконура

Ракета-носитель «Протон-М» с метеорологическим спутником «Электро-Л» №3 запущена с 81-й площадки космодрома Байконур.
RT на русском вчера в 08:12
Спорт

WADA приняло к сведению решение общего собрания членов РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приняло к сведению решение общего собрания членов Российского антидопингового агентства (РУСАДА) о несогласии с санкциями.
RT на русском 01:52
Шоу-бизнес

Антонов и Лепс названы самыми дорогими артистами на корпоративах

Продюсер Евгений Морозов назвал имена российских звезд, больше всего востребованных на новогодних корпоративах.
Культуромания вчера в 15:05
Общество

Чемезов предложил назначить «Ростех» оператором промышленного мусора

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов предложил создать федерального оператора по обращению с отходами III—V классов опасности (промышленные отходы) и наделить этими функциями саму госкорпорацию.
РБК вчера в 16:01
Общество

Кудрин рассказал о спасении российской экономики Путиным

Российская экономика была спасена в 2008 году решением создать резервные фонды, заявил экс-министр финансов Алексей Кудрин.
Газета.Ru 01:33
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева чуть не развелась с мужем из-за ревности

Друг семьи рассказывает, что Гузеева ревнует всегда и по любому поводу, не давая несчастному мужу продохнуть.
Bimru.ru вчера в 03:50
Происшествия

В Кузбассе из-за двух ДТП с девятью машинами перекрыли участок трассы

В Кемеровской области на участке автодороги Р-255 «Сибирь» произошло два ДТП, в результате погиб человек.
РБК 01:56
Общество

В Алтайском крае закрыли трассы из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий две трассы в Алтайском крае полностью закрыты для всех видов транспорта.
РБК 01:46
Общество

Аэропорт «Пулково» прорубил окно в европейское небо

Режим «открытого неба» будет введен в петербургском аэропорту «Пулково» с 1 января 2020 года сроком на пять лет, сообщает ТАСС.
BFM.ru вчера в 23:27
Общество

Роструд разъяснил порядок оплаты труда в новогодние праздники

Зарплаты россиян в январе не должны стать меньше из-за новогодних праздников, объяснил "Российской газете" заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец.
РИА Новости 00:37
Экономика

Консорциум РФПИ и испанской Urbaser займется сортировкой мусора в России

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), испанский оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Urbaser и еще несколько инвесторов вложат до 2,9 млрд руб. в комплекс по сортировке и размещению отходов в Калининградской области.
РБК 01:05
Транспорт

Из Москвы в Крым отправился первый пассажирский поезд

Первый пассажирский поезд отправился из Москвы в Крым, сообщает РБК. Поезд «Таврия» отправился с Казанского вокзала.
Общественное телевидение России вчера в 19:06
Общество

Медведев поручил ограничить распространение никотиносодержащих смесей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил МВД пресечь незаконное распространение некурительной никотиносодержащей продукции вне торговых точек, включая интернет.
Известия вчера в 13:15
Общество

Россия выделит $4,8 млн на борьбу с детской смертностью в КНДР

Россия приняла решение о выделении $4,8 млн на финансирование проекта Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по снижению детской смертности в КНДР.
RT на русском 01:12
Наука

В Канаде нашли самый древний пример заботы о потомстве

Палеонтологи обнаружили на востоке Канады окаменелые останки древних звероящеров - матери и ее детеныша.
ТАСС Наука вчера в 09:22
Гаджеты

Десять главных гаджетов прошедшего десятилетия по версии TIME

От смартфонов и квадрокоптеров до игровых консолей и автомобилей — в прошедшее десятилетие появилось много гаджетов, изменивших нашу жизнь, сделавших ее более комфортной и безопасной.
РБК 02:24
Технологии

Северный магнитный полюс Земли смещается в сторону Сибири

МонаВиста вчера в 00:21
Общество

Голикова назвала ужасным проведение оптимизации в здравоохранении

Ранее, в начале ноября, Голикова уже сообщала о том, что, по ее мнению, оптимизацию здравоохранения во многих российских регионах «провели неудачно».
РБК вчера в 22:49
Происшествия

Разбившийся в Хабаровском крае Су-57 перед крушением вошел в спираль

Разбившийся в Хабаровском крае во вторник, 24 декабря, истребитель Су-57 перед крушением вошел в спираль, из которой летчик не смог его вывести в режиме ручного управления.
Ведомости вчера в 20:00
Политика

Посол Ирана назвал цель морских учений с Россией и КНР

Посол Ирана в России Казем Джалали в интервью РИА Новости заявил, что целью военно-морских учений Ирана, России и Китая в Индийском океане является отработка действий по борьбе с терроризмом и пиратством.
RT на русском 01:58
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