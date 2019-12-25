Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поезд проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма.

В Севастополь прибыл первый российский поезд

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