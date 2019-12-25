Транспорт

REGNUMREGNUMВ Севастополь прибыл первый российский поезд

Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поезд проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма.
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Первый поезд из Петербурга в обход Украины прибыл в Севастополь

78.ru02:03

Поезд из Петербурга прибыл в Симферополь

Российская газета00:33

Первый пассажирский поезд «Таврия» прибыл в Севастополь

Телеканал Санкт-Петербург01:58

Первый пассажирский поезд из Санкт-Петербурга прибыл в Севастополь

РИА Новости01:58

Как поезд №7 «Таврия» проехал по Крымскому мосту, и как его встретили

Крым 2403:10

Первый поезд «Таврия» из Петербурга прибыл в Севастополь

Московский Комсомолец02:03

Первый поезд в Крым из Северной столицы прибудет сегодня в Воронеж

Вести ПК в Воронеже23 декабря в 23:57
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Происшествия

В Екатеринбурге школьник напал на педагога с молотком

РБК 06:42
Политика

Путин назвал недостаточными темпы роста экономики России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами правительства заявил, что считает недостаточными темпы роста экономики страны.
RT на русском 06:53
Происшествия

На российских полицейских завели дело за отказ найти подростка

В Новгородской области возбуждено уголовное дело в отношении двух полицейских, из-за халатности которых погиб похищенный подросток.
Lenta.ru 06:54
Политика

Медведев пожелал Путину «немножко отдохнуть»

Глава российского правительства Дмитрий Медведев пожелал президенту Владимиру Путину хорошего Нового года.
Национальная служба новостей 06:41
Политика

На Украине возбудили дело после проезда поезда через Крымский мост

Украинская прокуратура возбудила уголовное дело по факту прибытия поезда из Санкт-Петербурга в Крым через Крымский мост.
Известия 05:10
Общество

В Сочи почтили память погибших при крушении самолета Минобороны Ту-154

В Сочи почтили память жертв крушения самолета Министерства обороны Ту-154, которая произошла три года назад.
ТАСС 06:36
Происшествия

В Петербурге пассажир автобуса расстрелял безбилетника

В Петербурге сотрудники полиции ищут мужчину, который выстрелил из травматического пистолета в безбилетника.
Российская газета 05:57
Политика

В фонде Горбачёва назвали выдумкой его обещания по вопросу Курил

Утверждалось, что советский лидер признал территориальную проблему в отношениях с Японией, которую ранее Советский Союз отвергал.
REGNUM 06:48
Экономика

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы

Правительство одобрило план приватизации на 2020—2022 годы в ходе заседания в среду, 25 декабря.
RT на русском 06:18
Происшествия

Российская пианистка трагически погибла в венгерском отеле

"В Будапеште трагически погибла моя выпускница, замечательная пианистка и прекрасный человек Элина Валиева", - заявил преподаватель вуза, где училась и работала девушка.
Газета.Ru 06:09
Происшествия

На Урале бывший полицейский ворвался в мэрию с ножом

В городе Полевской (Свердловская область) бывший заместитель начальника ОМВД по оперативной работе ворвался в управлении культуры городской администрации с ножом, сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
РБК 06:41
Здоровье

Бесплатная медицина в Омске будет стоить 28 млрд рублей

Омское правительство утвердило территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Омской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.
Город55.ру 06:58
Культура

Умерла автор главной песни из сериала «Друзья»

Алли Уиллис была двукратным лауреатом премии "Грэмми" за работу над музыкой к мюзиклу "Цветы лиловые полей" и фильму "Полицейский из Беверли-Хиллз" с Эдди Мерфи.
РИА Новости 03:55
Политика

Козак рассчитывает на компромисс с ЕС по «Северному потоку-2»

Если давление со стороны Запада усилится, то РФ и ЕС совместно найдут решение по наложенным санкциям Наверно, давление будет расти, но возможности этого давления тоже не безграничны прокомментировал спикер Козак добавил, что в Европе все понимают, что газопровод - экономически выгодный проект.
Piter.tv 04:30
Кино

Netflix начнет сражаться с монстрами

История ведьмака началась еще в 1986 году, когда польский писатель Анджей Сапковский, написал свой первый сборник повестей о приключениях наемного охотника на монстров в вымышленном мире под названием Неверленд.
Коммерсантъ FM 22 декабря в 07:15
Политика

Памфилова поручила повторно проверить работу избиркомов Петербурга

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова поручила провести повторную проверку работы избиркомов Санкт-Петербурга на муниципальных выборах 8 сентября в срок до 1 марта 2020 года.
RT на русском 06:39
Общество

В «Современнике» рассказали о состоянии Галины Волчек

Театр «Современник» обратился к зрителям в связи с госпитализацией художественного руководителя Галины Волчек.
BFM.ru вчера в 09:37
Общество

В Госдуме предложено ввести «новогодний капитал» для пенсионеров

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов (ЛДПР) предложил коллегам ввести «новогодний капитал», сообщает 25 декабря RT.
REGNUM вчера в 22:58
Происшествия

Лётчик разбившегося Су-57 ранее уже катапультировался в тех же местах

REGNUM вчера в 18:55
Экономика

Козак считает хорошим исходом выплату «Газпромом» Украине $2,9 млрд

Вице-премьер Дмитрий Козак прокомментировал решение о выплате "Газпромом" компенсации "Нафтогазу". Об этом сообщает телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 05:23
Политика

Умер президент Академии военных наук Махмут Гареев

Ведомости 05:09
Политика

Правозащитник из Екатеринбурга попросил МВД завести дело на Путина

Юрист и правозащитник из Екатеринбурга Никита Томилов подал в МВД заявление с просьбой завести дело на президента РФ Владимира Путина по статье 210 УК РФ (Организация преступного сообщества или участие в нем).
FreeNews-Volga 06:22
Происшествия

Число пострадавших при жесткой посадке Ми-8 возросло до 15

Число пострадавших в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в Красноярском крае увеличилось до 15.
Известия 04:29
Политика

Песков оценил слова Лукашенко о поисках альтернатив российской нефти

Президент заявил, что Минск может реверсом качать нефть в Белоруссию через Польшу и "конфисковать" для этого две трубы нефтепровода "Дружба".
РЕН ТВ 04:59
Экономика

Доля россиян с банковскими вкладами упала из-за низких доходов

Доля граждан, не имеющих возможность открыть вклад из-за нехватки денег, выросла по сравнению с 2017 годом.
РБК 06:21
Общество

Единый реестр турагентов начнет действовать в России с 2021 года

Новый единый реестр турагентов начнет действовать с 1 января 2021 года.
ТАСС 04:12
Культура

Кевин Спейси записал новое видео в образе президента США

Актер Кевин Спейси опубликовал на YouTube рождественский видеоролик, в котором примерил образ своего персонажа из сериала "Карточный домик" — президента США Фрэнка Андервуда.
Газета.Ru 02:55
Происшествия

В Петербурге курьер по доставке еды попытался изнасиловать клиентку

РИА Новости 02:58
Общество

СК проверит данные о бизнесмене, пытавшемся продать село с жителями

РИА Новости 02:26
Общество

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Руслан Шаведдинов вышел на связь

Призванный на воинскую службу сотрудник ФБК нашел способ связаться с коллегами – Шаведдинов воспользовался телефоном, который ему дал начальник медчасти для отправки медицинских документов.
Эхо Москвы 06:00
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