Транспорт
REGNUMВ Севастополь прибыл первый российский поезд
Первый именной состав «Таврия» прибыл из Санкт-Петербурга в Севастополь. Об этом 25 декабря сообщает корреспондент ИА REGNUM. Поезд проехал ночью по Крымскому мосту и совершил небольшую остановку «Семь Колодезей» в Ленинском районе Крыма.
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Первый поезд в Крым из Северной столицы прибудет сегодня в Воронеж
Вести ПК в Воронеже23 декабря в 23:57
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