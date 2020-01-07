Происшествия
РИА НовостиВ Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком
Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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В Севастополе Дед Мороз пролил кипяток на лицо 9-летнего ребёнка
Независимое телевидение Севастополя09:23
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Армия и оружие
Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке
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Иран обосновал ракетный удар по базам США
Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.
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Начались похороны иранского генерала Сулеймани
Церемония захоронения останков убитого генерала Касема Сулеймани началась в иранском городе Керман на фоне ударов Ирана по американским объектам в Ираке, сообщает телеканал Press TV.
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В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном
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Кино
Тарантино получил премию «Золотой глобус»
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Политика
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил конец прошлого года для «Зенита». В четырех матчах питерцы потерпели три поражения.
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На Украине назвали условия отказа от минских соглашений
Глава украинского Министерства иностранных дел (МИД) Вадим Пристайко назвал условия отказа от минских соглашений в интервью немецкому изданию Bild.
Музыка
Группа «Сплин» опубликовала анимационный клип на песню «Воздушный шар»
Армия и оружие
Первая группа турецких военных прибыла в столицу Ливии
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В Госдуме назвали хамством поведение Жириновского на Красной площади
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Армия и оружие
В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе
Армия и оружие
CNN: военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность
Американские войска на Ближнем Востоке минувшей ночью приведены в состояние повышенной боеготовности, 7 января сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.
Авто
Показаны первые официальные фото нового Genesis GV80
В сети были опубликованы первые изображения автомобиля модели Genesis GV80.
Политика
Владимир Путин прилетел в Турцию
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Композитор сериала «Ведьмак»: «Изначально было пять или шесть версий „Чеканной монеты“»
Изначально было пять или шесть версий "Чеканной монеты", которые мы отправили Лорен.
Кино
Гогунский оценил фильм «Вторжение»
Хоккей
Заварухин: «Сибири» повезло, когда Доус не попал в пустые ворота
Главный тренер новосибирской «Сибири» Николай Заварухин поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с екатеринбургским «Автомобилистом» (4:3 ОТ).
Гаджеты
Названы аппараты Huawei, обновившиеся до EMUI 10
Первыми новую прошивку получили аппараты Huawei Nova 4, Honor 10 и V10, а также планшет MediaPad M6.
Армия и оружие
Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу
Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
Хоккей
«Тампа» — «Ванкувер»: Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Пятую шайбу в составе «молний» на 18-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентом выступил Брейден Пойнт.
Происшествия
В Японии выдали ордер на арест жены Гона за дачу ложных показаний
Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
Общество
Илон Маск станцевал в честь старта продаж первых Tesla в Китае
Глава компании Tesla Илон Макс отметил церемонию начала продаж автомобилей Tesla Model 3 в Китае необычным танцем.
Здоровье
Перечень частных клиник, которые смогут работать по ОМС в 2020 году
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Происшествия
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями едва не погиб в вертолете Ми-35. Видео
Глава индонезийского управления по борьбе со стихиями Донни Монардо потерпел неудачу при попытке вылететь на место наводнения — страна с начала года страдает от ливней, в результате чего погибли десятки человек.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как нужно питаться пожилым людям
Из-за изменений в организме пожилых людей Роспотребнадзор рекомендовал ограничить калорийность пищи за счет животных жиров, простых сахаров и поваренной соли.