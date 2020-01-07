Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Армия и оружие Иран обосновал ракетный удар по базам США Иран, нанеся ракетный удар по военным объектам США в Ираке, принял соразмерные меры самозащиты в рамках статьи 51 Устава ООН, которая гласит, что ни один член организации не ограничен в праве на индивидуальную самооборону в случае нападения на него.

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Армия и оружие Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.

Хоккей «Тампа» — «Ванкувер»: Кучеров забросил 15-ю шайбу в сезоне Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Пятую шайбу в составе «молний» на 18-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентом выступил Брейден Пойнт.