Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиВ Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
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В Севастополе Дед Мороз пролил кипяток на лицо 9-летнего ребёнка

Независимое телевидение Севастополя09:23

Дед Мороз облил ребенка кипятком в Севастополе

Известия15:30

В Севастополе Дед Мороз облил ребенка кипятком

РИА Новости13:47

В Севастополе мужчина в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком

РБК15:47

В Севастополе Дед Мороз во время фокуса пролил на ребенка кипяток

ТАСС03:00

Севастопольский Дед Мороз сжег лицо ребенка в новогоднюю ночь

НТВвчера в 09:23

В Севастополе Дед Мороз сжег лицо ребенку на новогоднюю ночь

КП - Крымвчера в 08:34
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Армия и оружие

Трамп прокомментировал атаку Ирана на американские базы в Ираке

Президент США Дональд Трамп после ракетных ударов Ирана по двум американским военным базам в Ираке, заявил, что все в порядке.
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Иран обосновал ракетный удар по базам США

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Армия и оружие

Начались похороны иранского генерала Сулеймани

Церемония захоронения останков убитого генерала Касема Сулеймани началась в иранском городе Керман на фоне ударов Ирана по американским объектам в Ираке, сообщает телеканал Press TV.
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В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.
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США запретили полёты своим авиакомпаниям над Ираком и Ираном

США запретили полёты американским авиакомпаниям над территориями Ирана и Ирака, а также Персидским и Оманским заливами.
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Тарантино получил премию «Золотой глобус»

Режиссер и сценарист Квентин Тарантино выиграл престижную американскую кинопремию "Золотой глобус".
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Политика

МИД Австрии ответил на сообщения о причастности России к кибератакам

Представитель МИД Австрии Петер Гушельбауэр опроверг причастность России и Турции к кибератакам на внешнеполитическое ведомство, сообщила телерадиокомпания ORF.
РИА Новости 15:05
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Известный журналист и комментатор Геннадий Орлов оценил конец прошлого года для «Зенита». В четырех матчах питерцы потерпели три поражения.
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Ющенко назвал поведение Жириновского, который раздавал людям деньги на Красной площади, называя их "холопами", некорректным с человеческой и политической точек зрения.
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В Киеве обвинили ОБСЕ в недостоверных данных об отводе сил в Донбассе

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CNN: военные силы США на Ближнем Востоке приведены в боеготовность

Американские войска на Ближнем Востоке минувшей ночью приведены в состояние повышенной боеготовности, 7 января сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источник.
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В сети были опубликованы первые изображения автомобиля модели Genesis GV80.
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Иран пригрозил атаковать Дубай и Хайфу

Корпус стражей исламской революции (КСИР) пригрозил атаковать город Дубай в ОАЭ и израильскую Хайфу в ходе третьей фазы операции «Мученик Сулеймани», начатой в отместку за гибель в Багдаде в результате авиаудара США генерала Касема Сулеймани.
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Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Пятую шайбу в составе «молний» на 18-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Никита Кучеров, ассистентом выступил Брейден Пойнт.
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Следственный отдел Токийской окружной прокуратуры получил ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна "Ниссан" (Nissan) Кароль Гон по обвинению в даче ложных показаний, сообщило во вторник агентство Киодо.
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