Полиция проводит проверку по факту происшествия, в ходе которого артист в костюме Деда Мороза облил ребенка кипятком во время заказанного представления в одном из домов Севастополя, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

Общество Росстандарт рассказал об изменении правил поверки счетчиков Запись в реестре Росстандарта станет единственным юридически значимым результатом поверки бытовых счетчиков и других средств измерения.

Гаджеты Генеральный директор AMD обещает видеокарту верхнего сегмента на GPU Navi Общаясь с представителями прессы на выставке CES 2020, генеральный директор AMD Лиза Су (Lisa Su) пообещала, что видеокарта верхнего сегмента, построенная графическом процессоре семейства Navi, бубет будет выпущена.

Политика Постпред Ирана призвал СБ ООН осудить незаконные действия США Ранее МИД Ирака подал официальную жалобу в Совет Безопасности ООН в связи с гибелью иранского генерала Касема Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандиса в результате ракетного обстрела США в Багдаде.

Космос Названы два способа двигать Солнце Мэтт Каплан, астрофизик из Университета штата Иллинойс (США) вывел метафору космического корабля на новый уровень, описав две гигантские машины, способные двигать целые звездные системы.

Кино Рецензии 59.RU: да кто такой этот ваш ведьмак, зараза Чтобы помочь читателям решить, стоит ли тратить на него бесценный остаток новогодних каникул, SMM-редактор 59.RU Александр Пастухов разбирает, что вообще происходит на экране, какие у шоу недостатки и можно ли их прощать.

Армия и оружие Германия выводит своих военных из Ирака Почти 30 солдат расквартированы на военной базе в Таджи к северу от Багдада, часть немецких военных - непосредственно в столице Ирака, остальные военнослужащие расквартированы в курдских провинциях на севере Ирака.

Хоккей Пять очков Овечкина, Кузнецова и Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Оттаву» Российские хоккеисты хозяев льда Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов записали на свой счет по одной результативной передаче, их одноклубник и соотечественник Илья Самсонов отразил 26 из 27 бросков по своим воротам и был признан третьей звездой встречи, первой звездой стал Овечкин.

Здоровье В Бердске зарегистрировано 139 человек с половыми инфекциями Есть понятие болезни, которые передаются половым путем. По ее словам, даже презерватив не защищает от инфекций на 100% – только на 90%.

Футбол Мбаппе назван самым дорогим футболистом мира Сегодня, 7 января Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) опубликовал рейтинг самых дорогих футболистов, выступающих в ведущих лигах Европы.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов и Анастасия Костенко ожидают рождения второй дочери В июле 2018 года в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко родилась дочь Милана, а в сентябре минувшего года пара сообщила об ожидании ещё одного малыша.

Хоккей «Монреаль» проиграл «Детройту», Ковальчук набрал два очка Хозяева площадки победили со счетом 4:3. Нападающий гостей Илья Ковальчук записал на свое имя две результативные передачи и заработал показатель полезности «-1». Российский форвард набрал три очка в двух стартовых матчах за канадский клуб.

Общество Онищенко предложил сократить новогодние каникулы Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.

Футбол Кем «Локомотив» планирует усилиться в зимнее трансферное окно Кто-то посчитал это призывом к активной работе на трансферном рынке, но всё-таки главный тренер «железнодорожников» имел в виду улучшение командной игры и прогресс ряда игроков.