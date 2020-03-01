Общество
РИА НовостиВ Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
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Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина была в удовлетворительном состоянии
Вести.Севастополь09:03
Севастопольские пробы на коронавирус отправляют в Новосибирск
Независимое телевидение Севастополя10:22
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Футбол
Сочи — Арсенал (Тула) 1:1 (2-й тайм)
Еще одна красная карточка в адрес тренера в 20 туре Тинькофф Российской Премьер-лиги показана в матче "Сочи" - "Арсенал".
Политика
Песков назвал непростой предстоящую встречу Путина и Эрдогана
Эрдоган сообщал, что попросил Путина «уйти с пути» Турции в Сирии и оставить Анкару наедине с режимом сирийского президента Башара Асада.
Общество
Собчак, Пивоваров и Чепель просят возобновить расследование убийства Листьева
Журналисты Ксения Собчак, Алексей Пивоваров и Родион Чепель обратились в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой вернуть дело об убийстве журналиста Владислава Листьева в производство.
Политика
Путин ввел звание «Город трудовой доблести»
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении звания "Город трудовой доблести".
Происшествия
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо»
В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
Армия и оружие
Турецкие военные сбили два сирийских самолета
Общество
Лувр временно закрылся из-за коронавируса
Французский Лувр, самый посещаемый музей планеты, 1 марта не открылся из-за того, что сотрудники проводят совещание, на котором обсуждается ситуация с коронавирусом.
Происшествия
Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех
В пятницу вечером в банном клубе в Коломенском проезде во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко семь человек получили химические ожоги и отравление, когда в бассейн для создания эффекта тумана бросили 30 кг сухого льда.
Армия и оружие
Сирийские ПВО ведут огонь по беспилотникам в районе города Хама
ПВО продолжают работу уже около 30 минут. Как рассказал РИА Новости сирийский военный источник, огонь ведется по турецким беспилотникам.
Космос
Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны
Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
Происшествия
Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены
Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
Армия и оружие
В результате обстрела ВСУ в столице ДНР повреждена школа
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми
Максим Галкин показал забавное фото Аллы Пугачевой с 6-летними детьми Несмотря на то, что Максим Галкин много работает, он не раз признавался, что после рождения детей стал себя беречь, потому что теперь на нем большая ответственность: ему нужно вырастить и воспитать Лизу и Гарри, если с Аллой Борисовной вдруг что-то случиться.
Политика
Украинцы смогут въезжать в Россию только по загранпаспортам
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспортам, сообщили в Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц страны.
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Юлия Михалкова переехала в США
Целых десять лет Юлия Михалкова была звездой шоу «Уральские пельмени», но в конце прошлого года заявила, что покидает проект.
Единоборства
Анкалаев высказался о своей скандальной победе в UFC
Российский боец Магомед Анкалаев уверен, что заслужил победу над молдавским бойцом Ионом Куцелабой, которую он одержал на турнире UFC Fight Night 169 в США.
Хоккей
«Йокерит» всухую разгромил «Локомотив» в первом матче плей-офф КХЛ
«Йокерит» из Хельсинки разгромил дома ярославский «Локомотив» 1 марта в первом матче ¼ финала Западной конференции КХЛ.
ЖКХ
СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы
Стоимость отопления пересмотрят из-за аномально теплой зимы, рассказали "Известиям" в Министерстве строительства и ЖКХ.
Армия и оружие
Американский авианосец вошел в Средиземное море
Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
Хоккей
«Барыс» победил «Металлург» в первом матче плей-офф КХЛ
Происшествия
Пациент с подозрением на коронавирус находится в больнице в Москве
В Москве в инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-19.
Общество
Путин подписал закон о бесплатном питании младших школьников
С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
Политика
Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров
После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Армия и оружие
США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией
США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
Шоу-бизнес
Сын Максима Виторгана ушел в армию
Футбол
Вадим Евсеев: «Если бы Беленов еще отбил, то били бы еще — до конца»
Общество
В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров
Пока система тестовая, и поэтому у водителей рейтинг пассажира не отображается, но в дальнейшем он будет доступен и для них.
Футбол
Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире
Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии зафиксировали 27 февраля.
Биатлон
Резцова завоевала серебро в пасьюте на чемпионате Европы по биатлону
Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.