Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

В Севастополе разыскивают местную жительницу с подозрением на коронавирус, которая сбежала из инфекционной больницы, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач республики Наталья Пеньковская.
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В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

РИА Новости06:28

В пробах сбежавшей из больницы Севастополя пациентки не обнаружили коронавирус

ТАСС09:14

Сбежавшая из карантина в Севастополе женщина была в удовлетворительном состоянии

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Сбежавшая россиянка с подозрением на коронавирус пожаловалась в МВД на врачей

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Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе

ForPost05:12

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Интерфакс04:18
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Сочи — Арсенал (Тула) 1:1 (2-й тайм)

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В Москве подрались болельщики «Спартака» и «Динамо».
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Число погибших от ожогов сухим льдом в бассейне в Москве достигло трех

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Китайский луноход впервые измерил слой пыли на обратной стороне Луны

Китайский луноход «Чанъэ-4» впервые измерил толщину поверхностной пыли на обратной стороне спутника Земли Луны с помощью радара.
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Задержанные журналисты «Sputnik Турция» освобождены

Троих задержанных в Анкаре сотрудников «Sputnik Турция» отпустили после дачи показаний. Об этом сообщает РИА «Новости».
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СМИ сообщили о пересмотре стоимости отопления из-за теплой зимы

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Американский авианосец вошел в Средиземное море

Американский авианосец USS Eisenhower прошел через пролив Гибралтар и вышел в Средиземное море, свидетельствуют данные портала по отслеживанию судов Marine Traffic.
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В Москве в инфекционной больнице №1 находится пациент с подозрением на коронавирус COVID-19.
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С 1 сентября 2020 года ученики младших классов российских школ будут обеспечены бесплатным горячим питанием.
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Bloomberg рассказал о новом правиле Мишустина для министров

После назначения Михаила Мишустина премьер-министром в российском правительстве поменялось время проведения совещаний, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
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США требуют от России «немедленно убрать военные самолеты» над Сирией

США «полностью поддерживают» право Турции «ответить в порядке самообороны на неоправданные» атаки турецких войск в сирийском Идлибе, в результате которых погибли три десятка военнослужащих, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт.
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В «Яндекс.Такси» появился рейтинг пассажиров

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Гол из чемпионата Ирландии может стать лучшим в мире

Гол футболиста ирландского футбольного клуба "Дандолк" Джордану Флоресу может быть признан лучшим в мире, сообщает РИА "Новости".
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В Белоруссии выявили второй случай заражения новым коронавирусом

Первый случай заражения коронавирусом в Белоруссии зафиксировали 27 февраля.
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Резцова завоевала серебро в пасьюте на чемпионате Европы по биатлону

Белорусская биатлонистка Елена Кручинкина заняла первое место в гонке преследования на чемпионате Европы, который проходит в Белоруссии.
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