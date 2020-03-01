В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из городской больницы, куда ее поместили в связи с подозрением на коронавирус, сообщил РБК источник в правительстве города. Информацию подтвердила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская «Интерфаксу».

В Севастополе из больницы сбежала женщина с подозрением на коронавирус

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