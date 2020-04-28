Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаВ Севастополе коронавирусом заболели сразу 36 строителей

Развозжаев сообщил, что на одной из строительных площадок Севастополя «появился небольшой очаг» — 36 человек с коронавирусом. По словам губернатора, «это практически столько» же, сколько заразилось «за весь предыдущий период».
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В Севастополе более 30 строителей заразились коронавирусом

РИА Новости12:50

В Севастополе удвоилось число заболевших COVID-19

ForPost11:57

В Севастополе подтвердились ещё 36 случаев COVID-19

Севастополь.ру12:30

В Севастополе 36 новых случаев заражения коронавирусом

Новый Севастополь12:01

Развожаев доложил Путину о 36 новых случаях коронавируса в Севастополе

Независимое телевидение Севастополя12:01

Число случаев заражения коронавирусом в Севастополе удвоилось за сутки

ТАСС12:40

В Севастополе коронавирусом заболели 36 строителей аэродрома Бельбек

Вести.Севастополь11:44
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Общество

Режим самоизоляции в Подмосковье продлили до 11 мая

Режим самоизоляции и все сопутствующие ограничения из-за коронавируса в Подмосковье продлили до 11 мая.
Телеканал 360° 14:00
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава назвал важнейший симптом коронавируса

Одышка может свидетельствовать о развитии тяжелой формы COVID-19, заявил главный пульмонолог Минздрава Сергей Авдеев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
РИА Новости 09:52
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Армия и оружие

Российский летчик прокомментировал видео Пентагона с НЛО

Суть событий 11:20
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Политика

Путин сделает 28 апреля Днем работника скорой помощи

В России появится новый профессиональный праздник — День работника скорой медицинской помощи.
ProUfu.ru 11:04
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Политика

Путин подвёл итоги борьбы с пандемией

Президент Владимир Путин выступил с обращением в ходе онлайн-совещания с главами регионов.
Право.ру 11:43
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Общество

В Тульской области введут цифровые пропуска для въезда в регион

В Тульской области с 30 апреля вводится режим цифровых пропусков, сообщается на сайте правительства региона.
РБК 11:46
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Общество

Власти Москвы приостановят организацию детского отдыха до конца июля

Московские власти приостанавливают организацию детского отдыха до 31 июля. Об этом сообщил во вторник мэр столицы Сергей Собянин.
ТАСС 13:52
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Общество

Министр предупредил Путина об аномально жарком лете

Наступающее лето может стать одним из самых жарких за всю историю, заявил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РИА Новости вчера в 09:17
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Политика

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за коронавируса

Владимир Путин в третий раз выступил с телеобращением к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
РИА Новости 10:53
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Киберспорт

DICE заканчивает поддержку Star Wars: Battlefront II — «игра завершена»

DICE вслед за объявлением об окончании поддержки Battlefield V рассказала, что развитие Star Wars: Battlefront II также подходит к своему концу — завтра выйдет последнее контентное обновление.
Игромания.ру 12:48
Экономика

С 27 апреля в России меняются правила наличных расчетов

С сегодняшнего дня в Российской Федерации меняются правила наличных расчетов, выпущенные Центробанком, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 10:41
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Общество

В США выявлено более 1 млн заражённых коронавирусом

Вашингтон, 28 апреля 2020, 22:19 — REGNUM В США количество заражённых коронавирусом преодолело отметку в 1 млн человек, сообщает 28 апреля сайт Университета Джона Хопкинса, ведущего статистику пандемии в стране.
REGNUM 15:19
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Политика

Меркель заявила, что санкции против России во время пандемии неприятны

Санкции в такой исключительной ситуации, как эпидемия коронавируса, неприятны, поэтому Германия продолжает работать над преодолением политических проблем, которые стали причиной введения ограничительных мер в отношении России.
ТАСС 10:20
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Финансы

Правительство разрешило размещать средства ФНБ в юанях

В настоящий момент валютная корзина ФНБ состоит из долларов США, евро и фунтов стерлингов, также разрешено инвестировать средства ФНБ в японские иены, австралийские доллары, канадские доллары и швейцарские франки.
РБК 13:31
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Общество

Испания может снять все ограничения к концу июня

Испания может полностью снять карантин к концу июня, пишет РИА "Новости" со ссылкой на премьера страны Педро Санчеса.
Газета.Ru 12:53
Политика

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей»

В Чехии разгорается скандал вокруг «российских шпионов-отравителей» По информации чешского журнала Respekt, Москва решила отомстить инициаторам сноса памятника маршалу Коневу в Праге: в столицу Чехии из России прибыл шпион с дипломатическим паспортом и рицином в чемодане.
Коммерсантъ вчера в 07:08
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Политика

Путин поручил подготовить план выхода из режима ограничений с 12 мая

На совещании 28 апреля с главами регионов Владимир Путин, президент РФ, поручил правительству, Роспотребнадзору вместе с Госсоветом разработать план выхода из режима самоизоляции.
Ореанда-Новости 11:42
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Киберспорт

Опубликован полный список изменений талантов в патче 7.26b для Dota 2

28 апреля Valve выпустила патч 7.26b для Dota 2, в котором ослабила все таланты героев на 20%.
CyberSport.ru 14:21
Политика

Владимир Путин выступит с обращением по ситуации с коронавирусом

«Речь пойдет об оснащении регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры в соответствии с ранее сформулированными и поставленными целями, оценке ситуации и перспектив на краткосрочный период», – уточнил Дмитрий Песков.
ГТРК Кострома 06:28
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Происшествия

СК проверит данные о медиках в Хакасии, не получивших выплаты

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил проверить данные о работающих в условиях пандемии коронавируса медиках из Абакана, которые не получили положенные им выплаты.
RT на русском 15:45
Футбол

Тарасов: я заступился за Сычёва в драке с Родолфо — и нам насовали

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов рассказал о драке, произошедшей в раздевалке «Локомотива» в перерыве первого матча раунда плей-офф Лиги Европы с «Лозанной» (1:1). Игра состоялась в августе 2010 года в Швейцарии.
Чемпионат 14:24
Происшествия

В семью Арашуковых приняли бывших следователей и полицейского

Согласно версии следствия, генерал-майор Булатов сделал все возможное, чтобы отвести от Рауфа Арашукова подозрения в причастности к убийствам 2010 года.
Коммерсантъ 07:00
18
Общество

В Госдуму внесли проект о штрафах за езду без спецпропуска

В Госдуму внесли проект о штрафах до пяти тысяч рублей за использование транспорта без специального пропуска при режиме повышенной готовности.
РИА Новости 14:41
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Экономика

Минфин выделит средства для поддержки россиян

Министерство финансов России готово выделить дополнительно столько средств, сколько потребуется на поддержку жителей страны и экономики РФ в случае продления ситуации с распространением коронавируса и ограничительных мер.
Накануне.Ru 26 апреля в 20:02
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Общество

Нового настоятеля Елоховского собора госпитализировали в Москве

Нового настоятеля Богоявленского Елоховского собора Фому Мосолова госпитализировали в Москве, сообщил в своем Telegram-канале глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
МР7.ру 13:28
8
Общество

Хабиб Нурмагомедов просит дагестанцев оставаться дома

Sobytiya.news 14:01
Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
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Политика

Президент Грузии высказалась против назначения Саакашвили на Украине

Между Тбилиси и Киевом возник дефицит доверия из-за возможного назначения экс-губернатора Одесской области и бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером Украины.
РЕН ТВ 15:23
Экономика

США могут обойти Россию по экспорту пшеницы

Москва, 28 апреля 2020, 13:58 — REGNUM Ограничения на экспорт российской пшеницы могут оказаться выгодными для США и стран ЕС.
REGNUM 06:58
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Михаил Владимирович Развожаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 октября 2019 года.
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