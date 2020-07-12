Коронавирус
РИА НовостиВ Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
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В Севастополе коронавирусом заразились ещё 9 человек
Независимое телевидение Севастополявчера в 05:02
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Президент Дональд Трамп впервые подтвердил, что Соединенные Штаты провели скрытую кибератаку в 2018 году против российского агентства интернет-исследований, которое в Вашингтоне обвиняют якобы в содействии вмешательству в президентские выборы 2016 года.
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