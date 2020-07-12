Коронавирус
РИА НовостиВ Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19
Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
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В Севастополе коронавирусом заразились ещё 9 человек
Независимое телевидение Севастополявчера в 05:02
Коронавирус в Севастополе, последние новости на 12 июля 2020 года: девять зараженных
КП - Севастопольвчера в 21:30
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Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
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Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний
Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
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С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии
Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
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Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
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Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
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Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт.
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Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
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В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
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Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции
Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
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Путин поздравил жителей России с Днем рыбака
«Поздравляю вас с праздником — Днём рыбака, который уже в сороковой раз отмечают как представители рыбопромышленного комплекса, так и миллионы любителей рыбной ловли», — говорится в поздравительном послании.
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В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения
Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
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По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
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«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России
В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.
Российская газета вчера в 15:33
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В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента
Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
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Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса
В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 10 июля в 05:40
Экономика
Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму
Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
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Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
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Правительство продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год
Правительство продлевает срок кредитов с господдержкой для аграриев, взявших их на строительство, модернизацию или реконструкцию теплиц.
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Арташес Арутюнянц и Валерий Карпин могут уйти из «Ростова»
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Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
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При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских
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В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека
Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
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Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у границ РФ
Дмитрий Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы.
Piter.tv 10 июля в 06:28