Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиВ Севастополе начали эпидрасследование из-за завоза случаев COVID-19

Четыре новых случая заболевания новой коронавирусной инфекции выявили в Севастополе за минувшие сутки, все заболевшие – приехавшие из других регионов страны, проводится эпидрасследование, сообщает пресс-служба городского правительства.
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Приезжие в Севастополе заразились коронавирусом

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В Севастополе коронавирусом заразились ещё 9 человек

Независимое телевидение Севастополявчера в 05:02

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка за сутки

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Оперативная сводка по коронавирусу в Севастополе на 12 июля

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Коронавирус в Севастополе, последние новости на 12 июля 2020 года: девять зараженных

КП - Севастопольвчера в 21:30

Количество COVID-заразившихся в Севастополе увеличилось до 267 человек

Примечаниявчера в 06:31

В Севастополе зафиксировано четыре новых случая коронавируса

Вести.Севастополь04:52
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Происшествия

Генпрокуратура объяснила характер травм погибших на перевале Дятлова

Lenta.ru вчера в 08:47
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Происшествия

На Таймыре разлилось до 20 тонн топлива из-за разгерметизации трубы

Ранее краевой главк МЧС сообщил, что при перекачке авиационного топлива (керосин) из баржи на р. Большая Хета в н.п. Тухард (78 км от Дудинки) в результате разгерметизации трубы на нефтепереливной станции произошел разлив топлива на грунт в объёме 10 кубометров.
РИА Новости 05:26
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Общество

Новые акции в поддержку Фургала в Хабаровске прошли без задержаний

Несанкционированные акции в Хабаровске в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств, прошли без задержаний.
РБК 04:10
8,7K
Экономика

С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии

Корректировка пенсий работающих пенсионеров начнется с 1 августа.
Российская газета вчера в 21:40
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Происшествия

Полицейские разыскивают пассажира машины, устроившего стрельбу на МКАД

Столичные полицейские ведут розыск пассажира машины, который, по предварительным данным, устроил стрельбу на МКАД.
ТАСС 04:48
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Единоборства

Россиянин Ян завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе

Российский боец смешанного стиля Петр Ян завоевал титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории (до 61,2 кг).
Коммерсантъ 00:17
Футбол

РФС проверит Лапочкина на причастность к ставкам

Источник Metaratings в РФС сообщил, что организация проведет проверку по поводу появляющейся информации о связях действующего судьи РПЛ Сергея Лапочкина со ставками на спорт.
Бомбардир.ру 04:44
Религия

12 июля православная церковь отмечает День Петра и Павла

Новости Курортного района Санкт-Петербурга 04:02
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Шоу-бизнес

Сын Дэвида Бекхэма сделал предложение дочери миллиардера

21-летний Бруклин несколько недель назад сделал предложение Николе Пельтц, которая старше его на четыре года.
Московский Комсомолец 03:29
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Общество

Бежавшая из Гонконга в США вирусолог рассказала «правду» о COVID-19

Бежавшая в США вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь заявила в интервью американскому телеканалу Fox News, что власти Китая якобы узнали о коронавирусе задолго до того, как сообщили об этом.
РИА Новости вчера в 22:30
1,3K
Политика

В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
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Шоу-бизнес

Экс-супругу Аршавина не узнали на фото после пластической операции

Экс-супруга футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина решилась на пластическую операцию.
Пятый канал вчера в 23:36
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Политика

Путин поздравил жителей России с Днем рыбака

«Поздравляю вас с праздником — Днём рыбака, который уже в сороковой раз отмечают как представители рыбопромышленного комплекса, так и миллионы любителей рыбной ловли», — говорится в поздравительном послании.
REGNUM 05:20
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Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
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Общество

Собянин назвал ЕГЭ показателем качества дистанционного обучения

Перевод «огромной образовательной машины» столицы в дистанционный формат был непрост, несмотря на то, что Москва — один из самых продвинутых городов в этом отношении, сказал Собянин в эфире канала «Россия 1». Сейчас можно говорить о том, что город оправился, хотя и небезболезненно, заявил градоначальник.
Известия 01:58
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Здоровье

За сутки в Ростовской области коронавирусом заболели 98 человек

По информации Роспотребнадзора на воскресенье, 12 июля, за последние сутки еще у 98 человек на Дону подтверждено инфицирование новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 05:06
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Футбол

«Спартак» проиграл «Сочи» в 28-м туре первенства России

В результате "Сочи" одержал важнейшую для себя викторию: набрав 33 очка, " барсы" догнали "Спартак" и ушли из зоны вылета.
Российская газета вчера в 15:33
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Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться и уйти с поста президента

Депутаты украинской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» призвали президента страны Владимира Зеленского извиниться перед народом и уйти с поста президента.
Lenta.ru вчера в 19:56
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Экономика

Афера XXI века: как Казахстан кинули на колеса

В Казахстане никогда не существовало собственного производства железнодорожных колес.
RuNews24.ru 10 июля в 05:40
2
Экономика

Социальную доплату к пенсии могут приравнять к прожиточному минимуму

Законопроект, предусматривающий закрепление федеральной социальной доплаты к пенсии на уровне прожиточного минимума в регионе, внесен в Государственную думу.
Газета.Ru 09 июля в 13:25
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Экономика

В России предложили провести деноминацию рубля

Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru 10 июля в 09:52
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Экономика

Сбербанк зафиксировал падение зарплат у половины работающих россиян

С марта по май 2020 года сокращение зарплат работающих россиян произошло в основных отраслях экономики, на которые приходится почти 75% занятых.
РБК 10 июля в 12:54
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Экономика

Правительство продлило аграриям срок выплаты займов за 2020 год

Правительство продлевает срок кредитов с господдержкой для аграриев, взявших их на строительство, модернизацию или реконструкцию теплиц.
Российская газета 05:41
Армия и оружие

Укрепление отношений Индии с Россией в оборонной сфере «злит» Китай

ПолитРоссия 05:30
Футбол

Арташес Арутюнянц и Валерий Карпин могут уйти из «Ростова»

Чемпионат-Ростов 01:11
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Политика

Песков считает бездоказательными слова Жириновского по поводу Фургала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова лидера фракции ЛДПР в Госдуме Владимира Жириновского о том, что московские чиновники требовали от губернатора Хабаровского края Сергея Фургала возить в столицу коробки с деньгами, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 10 июля в 07:23
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Общество

Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве

ТАСС вчера в 03:02
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Общество

При беспорядках в Белграде пострадали 14 полицейских

РИА Новости вчера в 05:58
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Происшествия

В Петербурге при падении деревьев из-за ветра пострадали два человека

Два человека пострадали при падении деревьев из-за усиления ветра в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
РИА Новости вчера в 13:28
10
Здоровье

Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у границ РФ

Дмитрий Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы.
Piter.tv 10 июля в 06:28
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Главное