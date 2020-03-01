Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

В Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

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Политика Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».

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Общество Масленичные гулянья начались в парках Липецка Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.