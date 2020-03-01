Общество
РИА НовостиВ Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус
Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
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Транспорт
Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах
Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
Культура
Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube
Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье», появился 1 марта на YouTube.
Политика
Турция открыла границы с ЕС для беженцев из Сирии
По словам Тайипа Эрдогана, Анкара открыла границы для стран ЕС, чтобы сирийские беженцы смогли беспрепятственно вернуться на родину через Турцию.
Происшествия
В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране
В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
Армия и оружие
Anadolu: самолет сирийской армии сбит в Идлибе
Шоу-бизнес
Новое шоу Собчак «Док-ток» не снискало популярности у зрителей
Программа может стать популярной с одним ведущим и не иметь рейтингов с другим.
Религия
Православные отмечают Прощеное воскресенье
В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Политика
Иран не сообщал деталей по встрече с Сирией и Турцией без участия РФ
Иран не сообщил никаких деталей своего предложения по встрече с властями Турции и Сирии без участия России.
Общество
Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников
Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
Политика
В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции
Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Политика
Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса
Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
Происшествия
Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех
Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Общество
Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов
В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Общество
25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева
Политика
Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию
Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
Биатлон
Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место
Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Происшествия
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ
В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Здоровье
Не чеснок: эти продукты защитят от вирусов и бактерий
Как отметила немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух, в рацион нужно включать ежедневно богатые необходимыми витаминами шесть продуктов, сообщает rg.ru.
Политика
Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев
С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.
Общество
В США зафиксировали первую смерть от коронавируса
Футбол
Тамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)
Футбол
Павлюченко считает, что Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком»
Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком» (0:2), выделив игру вратаря хозяев Антона Шунина.
Происшествия
Сахалинских наркополицейских задержали за сбыт наркотиков
"По версии следствия, подозреваемые сбыли наркосодержащее вещество жителю областного центра", - говорится в сообщении ведомства.
Общество
Масленичные гулянья начались в парках Липецка
Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
Политика
Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану
Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Общество
Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса
Армия и оружие
Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»
Здоровье
Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление
Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Общество
С 1 марта в России вступает в силу ряд законов
С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.