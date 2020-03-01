Общество

РИА НовостиРИА НовостиВ Крыму женщина сбежала из больницы с подозрением на коронавирус

Самовольно покинувшую инфекционную больницу в Севастополе женщину с подозрением на коронавирусную инфекцию разыскивают по решению суда, сообщила РИА Новости главный государственный санитарный врач по республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Крыму. Ее ищут в другом регионе

URA.Ru05:31

В Севастополе суд объявил в розыск пациентку, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

ТАСС05:22

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из-под карантина по коронавирусу

Интерфакс04:18

В Севастополе объявили в розыск женщину, сбежавшую из карантина по коронавирусу

Коммерсантъ05:09

В Севастополе разыскивают женщину, сбежавшую из карантина по коронавирусу

Вести.Севастополь04:58

В Крыму пациентка с подозрением на коронавирус сбежала из больницы

Lenta.ru04:19

Женщина с подозрением на коронавирус сбежала из больницы в Севастополе

ForPost05:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7091 источник, обновлено в 06:08, Ашберн
Транспорт

Ученые выявили связь между стоимостью автомобиля и хамством на дорогах

Исследователи выявили прямую зависимость между стоимостью автомобиля и вероятностью, с которой водитель пропустит пешехода на переходе.
РИА Новости вчера в 20:03
Культура

Первый сюжет нового телеканала «Забайкалье» появился на YouTube

Первый сюжет в жанре очерка нового телеканала «Забайкалье», появился 1 марта на YouTube.
Zabnews.ru 02:35
Политика

Турция открыла границы с ЕС для беженцев из Сирии

По словам Тайипа Эрдогана, Анкара открыла границы для стран ЕС, чтобы сирийские беженцы смогли беспрепятственно вернуться на родину через Турцию.
iReactor вчера в 04:21
Происшествия

В Приморье задержали подозреваемого в показе порно на уличном экране

В Приморском крае заключили под стражу подозреваемого в трансляции порноролика на уличном экране во время празднования Масленицы, сообщает региональное управление МВД.
РБК 04:17
Армия и оружие

Anadolu: самолет сирийской армии сбит в Идлибе

Газета.Ru 05:04
Футбол

Фанат «Зенита» в одиночку проник на трибуну «Локомотива» и был избит

Lenta.ru 04:48
Шоу-бизнес

Новое шоу Собчак «Док-ток» не снискало популярности у зрителей

Программа может стать популярной с одним ведущим и не иметь рейтингов с другим.
ИнфоСМИ 03:45
Религия

Православные отмечают Прощеное воскресенье

В воскресенье, 1 марта, у православных христиан наступает Прощеное воскресенье. Накануне Великого поста принято примиряться друг с другом.
Известия 01:51
Политика

Иран не сообщал деталей по встрече с Сирией и Турцией без участия РФ

Иран не сообщил никаких деталей своего предложения по встрече с властями Турции и Сирии без участия России.
Народные новости 05:05
Общество

Путин прибыл в Псков для участия в мероприятиях памяти десантников

Российский президент Владимир Путин прилетел в Псков, чтобы принять участие в памятных мероприятиях, посвящённых 20-летию гибели в Чечне десантников 6-й парашютно-десантной роты 76-й воздушно-десантной дивизии.
RT на русском 06:02
Политика

В Совфеде пообещали ответить на преследование журналистов в Турции

Россия ответит на преследование журналистов российских СМИ в Турции, заявил член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
RT на русском 04:07
Политика

Путин заявил о негативном влиянии на экономику из-за коронавируса

Президент Владимир Путин в ходе совещания с участием первого зампреда правительства Андрея Белоусова, министра энергетики Александра Новака и главы «Роснефти» Игоря Сечина заявил, что в экономике уже наблюдаются негативные последствия из-за распространения нового коронавируса, передает «РИА Новости».
РБК 03:03
Происшествия

Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
Известия вчера в 01:06
Общество

Марш в центре Москвы собрал 10,5 тысяч человек и завершился без инцидентов

В Москве на марш памяти политика Бориса Немцова, застреленного в 2015 году, пришли 10,5 тысяч человек.
Вести.Ru вчера в 08:34
Общество

25 лет назад застрелили журналиста Влада Листьева

Газета.Ru 02:07
Политика

Глава Минобороны Германии призвала усилить давление на Россию и Сирию

Глава правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС), министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что ЕС и США должны усилить давление на президента Сирии Башара Асада и российского лидера Владимира Путина, чтобы положить конец войне в арабской республике.
РИА Новости вчера в 21:50
Биатлон

Определился состав сборной России на этап Кубка мира в Нове Место

Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев в эфире канала «Матч ТВ» назвал состав команды на этап Кубка мира в Нове Место (Чехия).
Спорт-Экспресс 04:53
Происшествия

В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ

В Москве покончила с собой 13-летняя дочь сотрудника ФСБ, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».
Lenta.ru 05:47
Здоровье

Не чеснок: эти продукты защитят от вирусов и бактерий

Как отметила немецкий диетолог Ева-Мария фон Брух, в рацион нужно включать ежедневно богатые необходимыми витаминами шесть продуктов, сообщает rg.ru.
Московский Комсомолец вчера в 12:37
Политика

Поклонская оценила ужесточение правил въезда в Россию для украинцев

С 1 марта граждане Украины могут въезжать в Россию только по загранпаспорту.
РИА Новости 04:56
Общество

В США зафиксировали первую смерть от коронавируса

Piter.tv вчера в 14:02
Футбол

Тамбов — Рубин 0:0 (1-й тайм)

Газета.Ru 05:43
Футбол

Павлюченко считает, что Шунин помог «Динамо» избежать разгрома в дерби со «Спартаком»

Бывший форвард сборной России Роман Павлюченко прокомментировал результат матча 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Динамо» и «Спартаком» (0:2), выделив игру вратаря хозяев Антона Шунина.
RT на русском 05:42
Происшествия

Сахалинских наркополицейских задержали за сбыт наркотиков

"По версии следствия, подозреваемые сбыли наркосодержащее вещество жителю областного центра", - говорится в сообщении ведомства.
РЕН ТВ вчера в 21:03
Общество

Масленичные гулянья начались в парках Липецка

Главный символ праздника в этом году - Жар-Птица - "облетит" все парки и своим пером "зажжет" чучело Масленицы.
LipetskMedia.ru 03:21
Политика

Пушков: Важнее, что Путин ответил Эрдогану

Самое важное в разговоре президентов России и Турции - не что Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину, а что Путин ответил на это своему коллеге.
Российская газета вчера в 11:45
Общество

Китай обнародовал результаты вскрытия первого умершего от коронавируса

Российская газета 28 февраля в 08:56
Армия и оружие

Сирийцы сообщают о неизвестных взрывах на авиабазе «Хмеймим»

Avia.pro вчера в 12:22
Здоровье

Врач назвал простые способы нормализовать низкое давление

Терапевт высшей категории Николай Петров рассказал, как нормализовать низкое давление.
Политическая Экспертиза вчера в 04:16
Общество

С 1 марта в России вступает в силу ряд законов

С 1 марта в Российской Федерации вступает в силу ряд законов, которые вносят изменения в повседневную жизнь.
REGNUM 02:00
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное