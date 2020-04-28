В Севастополе подтвердили коронавирус у 36 строителей
Севастополь, 28 апреля 2020, 19:14 — REGNUM В Севастополе заразилось коронавирусной инфекцией ещё 36 человек, которые работают на одном из строительных объектов. Об этом 28 апреля на совещании с президентом России Владимиром Путиным сообщил и.о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев.В источнике Сегодня перед совещанием пришла информация о том, что на одной из наших строительных площадок появился небольшой очаг – 36 человек инфицированных. Это практически столько, сколько за все два месяца предыдущего периода.
Московский Комсомолец 12:09