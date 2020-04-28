Коронавирус
Вести СевастополяВ Севастополе подтвердилось 36 случаев коронавируса
Из 84 человек диагноз коронавирус подтвердился сегодня у 36. Заболевших разместили в военном госпитале в Омеге и частично в городской больнице №9. Отмечается, что болезнь у строителей протекает в легкой или бессимптомной форме.
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Развожаев доложил Путину о 36 новых случаях коронавируса в Севастополе
Независимое телевидение Севастополя12:01
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 17:23, Ашберн
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска
В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
Общество
На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»
Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
Общество
Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России
Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
Спорт
Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова
Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
Sports.ru 08:35
Кино
На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»
Piter.tv 06:09
Общество
Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая
Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
Политика
Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам
Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
Здоровье
Начались клинические исследования лекарства от коронавируса
Начались клинические исследования нового лекарства от коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:10
Политика
Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
Культура
В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния
В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
Авто
В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»
Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 14:10
Авто
Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%
По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Общество
В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции
Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
Армия и оружие
Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели
Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
Политика
Путин объявил о проведении воздушного парада 9 мая
Общественное телевидение России 13:22
Экономика
Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы
Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
Футбол
Чемпионат Франции по футболу не будет доигран
Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
Общество
В Тульской области введут пропускной режим
В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
Общество
Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом
Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Шоу-бизнес
Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения
Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
Общество
Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
Общество
Академики РАН выступили против реформы МГУ
Члены клуба «1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили против планируемой реформы факультетов МГУ.
Дождь 11:39
Общество
Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты на удалёнке
Как отметил глава Минтруда, права тех, кто работает в удалённом режиме, защищаются государством.
RT на русском 17:16
Общество
В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса
По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
Общество
Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве
Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
Футбол
Геркус назвал приглашение Николича в «Локомотив» странным решением
Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на сообщении о возможном приглашении в клуб сербского специалиста Марко Николича, передает Spоrt24.
ProstoProSport вчера в 09:35
Гаджеты
Xiaomi представила в России Redmi Note 9S
News.ru 15:05
Культура
Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате
Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 16:12
Общество
В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом
Коммерсантъ 16:32
Происшествия
СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Волгограде
RT на русском вчера в 13:31