Коронавирус

Вести СевастополяВести СевастополяВ Севастополе подтвердилось 36 случаев коронавируса

Из 84 человек диагноз коронавирус подтвердился сегодня у 36. Заболевших разместили в военном госпитале в Омеге и частично в городской больнице №9. Отмечается, что болезнь у строителей протекает в легкой или бессимптомной форме.
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В Севастополе более 30 строителей заразились коронавирусом

РИА Новости12:50

Число случаев заражения коронавирусом в Севастополе удвоилось за сутки

ТАСС12:40

В Севастополе коронавирусом заболели 36 строителей аэродрома Бельбек

Вести.Севастополь11:44

В Севастополе 36 новых случаев заражения коронавирусом

Новый Севастополь12:01

Развожаев доложил Путину о 36 новых случаях коронавируса в Севастополе

Независимое телевидение Севастополя12:01

В Севастополе удвоилось число заболевших COVID-19

ForPost11:57

В Севастополе подтвердились ещё 36 случаев COVID-19

Севастополь.ру12:30
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Общество

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за езду без пропуска

В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий штрафы за использование транспорта без специального пропуска в период режима повышенной готовности, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 16:55
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Общество

На дне Черного моря обнаружили теплоход «Армения»

Минобороны России и Русское географическое общество (РГО) нашли на дне Черного моря теплоход "Армения", затопленный немецкой авиацией 7 ноября 1941 года.
ТАСС вчера в 08:07
211
Общество

Ученые изменили прогноз по окончанию вспышки коронавируса в России

Вспышка коронавируса в России может окончательно завершиться 19 августа, следует из постоянно обновляемых данных лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 15:41
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Спорт

Умерла трехкратная чемпионка мира по гандболу Марина Базанова

Советская гандболистка Марина Базанова скончалась в Бремене на 57-м году жизни.
Sports.ru 08:35
Кино

На Первом выйдет продолжение сериала «Диверсант»

Piter.tv 06:09
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Общество

Калининградские власти продлили режим самоизоляции до 11 мая

Калининградские власти продлили режим самоизоляции из-за COVID-19 до 11 мая включительно, но с 29 апреля разрешают работу непродовольственных магазинов, расположенных в здании с отдельным входом, сообщили журналистам в оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
РИА Новости 13:19
20
Политика

Медведев призвал единороссов направить зарплату на помощь медикам

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии направить месячную зарплату на помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 06:24
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Здоровье

Начались клинические исследования лекарства от коронавируса

Начались клинические исследования нового лекарства от коронавируса, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:10
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Политика

Путин продлил нерабочий период до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая нерабочими днями в связи с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ 10:47
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Культура

В театре Бабкиной сообщили об улучшении ее состояния

В театре "Русская песня" рассказали о состоянии госпитализированной руководительницы Надежды Бабкиной.
Газета.Ru 06:36
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Авто

В Европу возвращаются мотоциклы «Ява»

Чехословацкие мотоциклы Jawa («Ява»), права на которые с 2017 года принадлежат индийскому автогиганту Mahindra & Mahindra, возвращаются в Европу.
Автоновости дня 14:10
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Авто

Продажи легковушек в России в 2020 году упадут на 30%

По итогам 2020 года продажи новых легковых автомобилей в стране снизятся на 30%, до 1,14 млн машин.
Известия 17:01
Общество

В Петербурге утвердили выплаты пенсионерам за соблюдение самоизоляции

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о выделении средств на выплаты горожанам старше 65 лет, которые соблюдают режим самоизоляции.
DP.RU 12:00
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Армия и оружие

Российский истребитель Су-57 получит электрические двигатели

Российский перспективный истребитель 5-го поколения Су-57 может быть оснащен электродвигателями взамен гидравлических систем.
Военное дело 01:13
23
Политика

Путин объявил о проведении воздушного парада 9 мая

Общественное телевидение России 13:22
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Экономика

Мир может столкнуться с дефицитом российской пшеницы

Мир может столкнуться с нехваткой зерна из-за введения квоты на экспорт российской пшеницы, а также ее досрочной выработки.
Газета.Ru 05:39
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Футбол

Чемпионат Франции по футболу не будет доигран

Чемпионат Франции по футболу будет досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:42
3
Общество

В Тульской области введут пропускной режим

В Тульской области с 30 апреля будет действовать пропускной режим, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на правительство региона.
Газета.Ru 11:42
589
Общество

Опрос показал отношение россиян к ситуации с коронавирусом

Большинство россиян (78%) обеспокоены распространением коронавируса в стране и в мире, 56% считают, что пандемия несет серьезную угрозу.
Известия 17:00
Шоу-бизнес

Агата Муцениеце словами любви попросила у Павла Прилучного прощения

Агата Муцениеце опубликовала на персональной странице в Instagram стих о любви.
Актуальные Новости 03:36
13
Общество

Собянин ужесточил требования к режиму тишины на период самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин в рамках продления ограничительных мер ужесточил требования к режиму тишины в городе на период самоизоляции.
Газета.Ru 15:43
297
Общество

Академики РАН выступили против реформы МГУ

Члены клуба «1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили против планируемой реформы факультетов МГУ.
Дождь 11:39
4
Общество

Минтруд напомнил о правилах начисления зарплаты на удалёнке

Как отметил глава Минтруда, права тех, кто работает в удалённом режиме, защищаются государством.
RT на русском 17:16
Общество

В Иркутской области чиновников поймали на поджоге леса

По лицу получил первый заммэра Усть-Кутского района Михаил Барс, сообщают очевидцы. Чиновников взяли с поличным, в канистрами бензина.
Блокнот.ру 15:43
2
Общество

Собянин заявил о необходимости продлить режим самоизоляции в Москве

Действие режима самоизоляции в Москве, введенного в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, должно быть продлено, заявил мэр столицы Сергей Собянин на совещании с президентом Владимиром Путиным.
РБК 12:39
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Футбол

Геркус назвал приглашение Николича в «Локомотив» странным решением

Экс-гендиректор «Локомотива» Илья Геркус отреагировал на сообщении о возможном приглашении в клуб сербского специалиста Марко Николича, передает Spоrt24.
ProstoProSport вчера в 09:35
Гаджеты

Xiaomi представила в России Redmi Note 9S

News.ru 15:05
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Культура

Победителя шоу «Маска» Анатолия Цоя обвинили в плагиате

Анатолий Цой стал победителем шоу Напомним, что среди других претендентов на победителя шоу были Лариса Долина, Карина Кокс и Анна Плетнева.
Вокруг ТВ 16:12
4
Общество

В Москве умерли 67 пациентов с коронавирусом

Коммерсантъ 16:32
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Происшествия

СК возбудил дело о покушении на убийство после взрыва в Волгограде

RT на русском вчера в 13:31
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Михаил Владимирович Развожаев
Российский политик
Российский государственный и политический деятель. Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя с 11 июля 2019 года. Секретарь Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» с 25 октября 2019 года.
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