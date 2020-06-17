Общество

ТАССТАССВ Севастополе прошла генеральная репетиция парада Победы

Генеральная репетиция парада в честь 75-летия Победы с участием техники и морской авиации прошла в субботу в Севастополе, говорится в сообщении отдела информационного обеспечения Черноморского флота (ЧФ).
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