Общество
Вести.RuНа Красной площади прошла генеральная репетиция Парада Победы
В центре Москвы прошла генеральная репетиция парада в ознаменование 75-й годовщины Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне. По Красной площади прошли более 14 тысяч военнослужащих и 200 единиц техники, а в небе над ними пролетели 75 летательных аппаратов.
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Трансляцию генеральной репетиции парада Победы на Красной площади увидят москвичи
Каретный ряд17 июня в 09:21
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Lenta.ru 08:26
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Наследники Босова продали его актив на Таймыре миллиардеру Троценко
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РБК вчера в 09:37
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Die Welt оценила шансы достроить «Северный поток-2»
У «Газпрома» (единственный акционер оператора проекта Nord Stream 2) есть возможность завершить строительство газопровода «Северный поток-2», не опасаясь санкций США, пишет Die Welt.
РБК 02:38
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Evo-rus.com вчера в 02:06
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ВОЗ предупредила о новой опасной фазе пандемии коронавируса
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Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
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Коммерсантъ вчера в 13:41
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В Белоруссии прошли протесты против задержания оппозиционеров
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В Омске полностью закрыли медучреждение из-за коронавируса
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