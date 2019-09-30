Политика
Российская газетаВ Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
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Что известно о новом и.о. заместителя губернатора Севастополя Денисе Солодовникове?
Вести.Севастополь05:28
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Культура
Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»
Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Экономика
В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января
С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Космос
Астрономы нашли тройную систему черных дыр
Ученые обнаружили в ходе изучения космического пространства слияние трех черных дыр. Об этом сообщил портал arXiv.org.
МедиаПоток 28 сентября в 07:43
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Политика
Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты
Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты
В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone
На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 02:58
Футбол
Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира
Телеканал 360° 07:49
Религия
Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии
Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Авто
«Яндекс.Драйв» дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями
"Яндекс" дополнил автопарк своего сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" 30 электромобилями.
ТАСС 07:00
Происшествия
На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею
По предварительным данным, 33-летний мужчина зашел в кабинет начальных классов, где ранил себя ножовкой в область шеи.
РБК 07:01
Политика
Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон
Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform вчера в 05:48
Политика
МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США
Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Футбол
Судьба воронежского стадиона «Труд» решится в октябре
Губернатор Александр Гусев поручил областному департаменту физической культуры и спорта в течение двух-трех недель определиться с судьбой Центрального стадиона профсоюзов («Труд»).
РИА Воронеж 05:20
Кино
Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения
Московский Комсомолец 06:45
Шоу-бизнес
Актриса Елена Корикова считает, что слухи испортили жизнь Заворотнюк
Актриса Елена Корикова встала на защиту своей коллеги по шоу-бизнесу Анастасии Заворотнюк, обвинив журналистов в том, что распространяя сообщения о болезни, они портят человеку жизнь, сообщает BIMB.ru.
Слово и Дело вчера в 13:26
Армия и оружие
Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе
В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Происшествия
Девушка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции в Москве
Столичные полицейские проводят служебную проверку в связи с появлением в интернете откровенных фотографий девушки в форме сотрудницы полиции.
ТАСС 08:25
Шоу-бизнес
Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре
Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Технологии
Банки тестируют новый способ платежей
Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Экономика
Пенсионный возраст в России повысят еще на три года
Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Общество
Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ
Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Общество
У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки
Ferra 28 сентября в 09:09
Здоровье
Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением
Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Армия и оружие
С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»
Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.
RT на русском 07:36
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27