Политика

Российская газетаРоссийская газетаВ Севастополе сформирован новый состав правительства

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Новое Правительство Севастополя: Алексей Парикин

Независимое телевидение Севастополя06:16

Овсянников поблагодарил уволенных Развожаевым чиновников

Примечания08:22

Бывший замглавы Минобрнауки Солодовников стал и.о. замгубернатора Севастополя

ТАСС05:19

Ключевым вице-губернатором Севастополя назначили Дениса Солодникова

РИА Новости06:54

Михаил Развожаев перезагрузил правительство Севастополя

ForPost06:05

Что известно о новом и.о. заместителя губернатора Севастополя Денисе Солодовникове?

Вести.Севастополь05:28

Два вице-губернатора сохранили посты в новом правительстве Севастополя

Новый Севастополь08:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7014 источников, обновлено в 08:37, Вашингтон
Политика

Путин и Макрон кратко пообщались после церемонии прощания с Шираком

REGNUM 08:27
Культура

Собчак прокомментировала слухи о разногласиях с «Первым каналом»

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала «заморозку» проекта для «Первого канала» с ее участием.
URA.Ru 06:32
Экономика

В Минтруде рассказали об индексации пенсий с 1 января

С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
RT на русском 07:02
Шоу-бизнес

Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина

Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец вчера в 09:05
Происшествия

Мосгорсуд заменил актеру Павлу Устинову реальный срок на условный

Ведомости 05:27
Космос

Астрономы нашли тройную систему черных дыр

Ученые обнаружили в ходе изучения космического пространства слияние трех черных дыр. Об этом сообщил портал arXiv.org.
МедиаПоток 28 сентября в 07:43
Общество

Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта

РБК вчера в 14:22
Политика

Хасиков счел провокацией протест против работавшего в ДНР главы Элисты

Акция, участники которой требовали отстранить нового главу Элисты Дмитрия Трапезникова от должности, является провокацией.
РБК 05:04
Общество

МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве

На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Гаджеты

В России возник дефицит самых дорогих моделей новых iPhone

На складе российского интернет-магазина Apple отсутствуют модели iPhone 11 Pro и Pro Max, их отправка заказчику возможна только через несколько недель, пишет газета со ссылкой на представителя компании.
Ведомости 02:58
Футбол

Регбистов из Грузии возмутила песня Меладзе на Кубке мира

Телеканал 360° 07:49
Религия

Сегодня именины отмечают Веры, Надежды, Любови и Софии

Если в вашем окружении есть Веры, Надежды, Любови и Софии, а они наверняка есть, не забудьте их поздравить.
ГТРК Ярославия 02:54
Авто

«Яндекс.Драйв» дополнил свой автопарк в Москве 30 электромобилями

"Яндекс" дополнил автопарк своего сервиса каршеринга "Яндекс.Драйв" 30 электромобилями.
ТАСС 07:00
Происшествия

На Кубани мужчина ворвался в школу и ранил себя ножовкой в шею

По предварительным данным, 33-летний мужчина зашел в кабинет начальных классов, где ранил себя ножовкой в область шеи.
РБК 07:01
Политика

Госдеп США возобновил расследование против Хиллари Клинтон

Государственный департамент Соединенных Штатов возобновил расследование дела против Хиллари Клинтон.
NewInform вчера в 05:48
Политика

МИД объяснил решение Лаврова не отказываться от визита в США

Напомним, часть делегации от РФ, которая должна была принять участия в заседании ГА ООН, не получила американские визы.
Newvz.ru 04:25
Футбол

Судьба воронежского стадиона «Труд» решится в октябре

Губернатор Александр Гусев поручил областному департаменту физической культуры и спорта в течение двух-трех недель определиться с судьбой Центрального стадиона профсоюзов («Труд»).
РИА Воронеж 05:20
Кино

Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения

Московский Комсомолец 06:45
Шоу-бизнес

Актриса Елена Корикова считает, что слухи испортили жизнь Заворотнюк

Актриса Елена Корикова встала на защиту своей коллеги по шоу-бизнесу Анастасии Заворотнюк, обвинив журналистов в том, что распространяя сообщения о болезни, они портят человеку жизнь, сообщает BIMB.ru.
Слово и Дело вчера в 13:26
Армия и оружие

Нацистский батальон «Айдар» признал гибель своей наемницы в Донбассе

В Донбассе 27 сентября погибла наемница взвода материального обеспечения нацбата "Айдар" Витовская.
ИА Новороссия 03:59
Происшествия

Девушка устроила откровенную фотосессию в отделе полиции в Москве

Столичные полицейские проводят служебную проверку в связи с появлением в интернете откровенных фотографий девушки в форме сотрудницы полиции.
ТАСС 08:25
Шоу-бизнес

Наследство режиссера Марка Захарова достанется его дочери Александре

Талантливый советский и российский режиссер, актер и художественный руководитель московского театра «Ленком» Марк Захаров скончался на 86-м году жизни в минувшую субботу, 28-го сентября.
Ugpressa.ru вчера в 05:38
Происшествия

Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

Вести.Ru 08:25
Технологии

Банки тестируют новый способ платежей

Крупные банки массово тестируют технологию, которая делает возможными бесконтактные транзакции с помощью смартфонов и планшетов, сообщают "Известия".
РЕН ТВ вчера в 20:38
Экономика

Пенсионный возраст в России повысят еще на три года

Эксперт отметил, что российские власти планируют повысить пенсионный возраст в стране еще на три года: женщины будут выходить на пенсию в 63 года, мужчины – в 68 лет.
9111.ru 03:47
Общество

Составлен рейтинг регионов России по приверженности ЗОЖ

Регионы Северного Кавказа лидируют в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.
RT на русском 05:16
Общество

У стиральных машин нашли опасный для здоровья режим стирки

Ferra 28 сентября в 09:09
Здоровье

Врачи онкоцентра имени Блохина пригрозили массовым увольнением

Ранее сотрудники центра рассказывали, что Варфоломеева создала в коллективе напряженную обстановку — угрожает сократить ставки, понижает заработные платы, нагружает врачей бумажной работой и препятствует работе волонтеров.
Известия 07:50
Армия и оружие

С Плесецка проведён учебно-боевой пуск ракеты «Тополь-М»

Учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М» выполнен с космодрома Плесецк, сообщает пресс-служба Минобороны.
RT на русском 07:36
Шоу-бизнес

Лазарев признался, что у него родился второй ребенок

Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Как работают Яндекс.Новости?
Главное