Политика
Российская газетаВ Севастополе сформирован новый состав правительства
Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сегодня представил новый состав городского правительства, предварительно уволив семерых высокопоставленных чиновников из команды экс-губернатора Дмитрия Овсянникова.
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Что известно о новом и.о. заместителя губернатора Севастополя Денисе Солодовникове?
Вести.Севастополь05:28
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Футбол
Кононов покинул пост главного тренера «Спартака»
РИА Новости вчера в 12:30
Авто
Питерский завод Toyota завершает выпуск RAV4 четвертой генерации
Завод Toyota в Санкт-Петербурге снимает с производства кроссоверы Toyota RAV4 четвертого поколения и уже 1 октября переходит к сборке этой модели пятой генерации.
Letnews.ru 03:02
Политика
Саудовский принц предупредил о возможном скачке цен на нефть
Российская газета 01:55
Политика
Курц объявил о победе своей партии на выборах в Австрии
Глава Австрийской народной партии Себастьян Курц объявил о победе своей партии на выборах в Национальный совет страны, об этом 29 сентября сообщает ТАСС.
REGNUM вчера в 14:18
Политика
Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком
Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM 05:28
Общество
Ученые установили опасный для здоровья режим стиральных машин
REGNUM вчера в 00:35
Общество
Билан выступил в Самаре впервые после скандального концерта
РБК вчера в 14:22
Общество
В Минздраве назвали полезные для сердца продукты
Газета.Ru 28 сентября в 21:46
Общество
В России изменились правила приема на работу
27 сентября вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что с начала следующего года при обращении за государственными услугами россияне смогут не подтверждать свой трудовой стаж документами на бумажном носителе.
Lenta.ru вчера в 05:20
Общество
МВД сообщило о 20 тыс. участников митинга в Москве
На согласованный митинг на проспекте Сахарова пришли 20 тыс. человек.
РБК вчера в 09:40
Общество
В МЧС опровергли запрет курить на балконе
Нововведения вступят в силу с 1 октября. При этом в МЧС ранее отмечали, что запрет касается и курения на балконах и лоджиях.
Московский Комсомолец 28 сентября в 06:15
Политика
В ПАСЕ пройдут дебаты по протестным акциям в Москве
Парламентская ассамблея Совета Европы включила в повестку осенней сессии проведение дебатов по протестным акциям в Москве.
RT на русском 06:05
Шоу-бизнес
Лазарев признался, что у него родился второй ребенок
Двукратный бронзовый призер "Евровидения" Сергей Лазарев признался, что у него родился второй ребенок - дочь Анна.
Газета.Ru 02:27
Футбол
Президент «Арсенала» раскритиковал судейство в матче с «Краснодаром»
Президент «Арсенала» Гурам Аджоев раскритиковал судейство в поединке с «Краснодаром».
Vprognoze.ru вчера в 17:37
Экономика
Россельхознадзор оценил возможность роста цен на молочную продукцию
Россельхознадзор уверен, что внедрение заключительного этапа перехода на электронную ветеринарную сертификацию животноводческой продукции не повлияет на повышение цен на молочную продукцию.
RT на русском 05:41
Общество
Минтруд предупредил о мошенниках, предлагающих пособия от его имени
Как сообщили в пресс-службе Минтруда в понедельник, в последнее время участились рассылки объявлений от имени ведомства, в которых сообщается о некоем "выводе денежного пособия на сумму 115000 рублей от Министерства труда и социальной защиты России" для граждан, работавших в 1991-2019 годах.
Вести.Ru 04:27
Финансы
Курс доллара снизился до 64,64 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 6 копеек и составил 64,64 рубля.
ТАСС 03:05
Политика
Глава украинской делегации в ПАСЕ попросила не игнорировать Россию
Глава делегации Украины в ПАСЕ, депутат Верховной рады от «Слуги народа» Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
РБК 01:38
Происшествия
Саратовский депутат погиб в ДТП
Депутат муниципального собрания Федоровского района Саратовской области Азамат Душалов погиб в ДТП, сообщили РИА Новости в понедельник в районной администрации.
РИА Новости 05:20
Политика
Саакашвили собрался вернуться в Грузию
Экс-глава Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что в ближайшие несколько месяцев хочет вернуться в республику, чтобы «восстановить ее государственность».
Московский Комсомолец 03:46
Общество
В гидрометцентре сообщили о возвращении тепла
На этой неделе в центральную часть России вернется почти летняя погода, рассказал «Российской газете» ведущий синоптик гидрометцентра Леонид Ананьев.
БИЗНЕС Online 02:40
Общество
ГИБДД анонсировала электронные водительские права на смартфоне
В России могут появиться электронные водительские удостоверения, которые можно будет предъявлять с экрана смартфона.
Lenta.ru 05:42
Происшествия
В Германии задержали брата погибшей в Испании девочки из России
Брат несовершеннолетней россиянки, найденной мертвой в каталонском городе Матаро в середине июня, был задержан в Германии по подозрению в убийстве сестры, сообщает газета Vanguardia со ссылкой на близкие к следствию источники.
РИА Новости 04:34
Футбол
Сборная России назвала состав на матчи против Шотландии и Кипра
Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против сборных Шотландии и Кипра.
РБК 06:29
Энергетика
Bloomberg: таяние вечной мерзлоты угрожает нефтедобыче России
Отмечается, что об угрозе нефтяной промышленности от быстрых изменений вечной мерзлоты говорится и в докладе межправительственной группы экспертов по изменению климата ( .pdf ).
Коммерсантъ вчера в 13:41
Общество
Беглов ушел в отпуск спустя полторы недели после инаугурации
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов ушел в отпуск на две недели – с 30 сентября до 13 октября, сообщает пресс-служба администрации города.
Ведомости 05:15