Коронавирус
Российская газетаВ Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
У 36 строителей, работавших на военном аэродроме Бельбек в Севастополе, подтвержден коронавирус. Об этом сегодня на совещании с президентом России сообщил врио губернатора города Михаил Развожаев.
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Развожаев доложил Путину о 36 новых случаях коронавируса в Севастополе
Независимое телевидение Севастополя12:01
Автоматически обработано 7167 источников, обновлено в 14:13, Ашберн
Общество
В Москве режим самоизоляции продлен до конца майских праздников
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 режим повышенной готовности продлен в Москве по 11 мая включительно.
Коммерсантъ 13:06
Происшествия
Следствие по делу Пашинского завершено
Как сообщает пресс-служба ГБР, Следователи Главного следственного управления Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование по факту нанесения бывшим народным депутатом Сергеем Пашинским тяжкого телесного повреждения гражданину.
Новостной фронт 10:56
Политика
Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников
Президент России Владимир Путин объявил 6, 7 и 8 мая официально нерабочими днями с сохранением заработной платы.
Ведомости 11:13
Общество
Во Владимирской области введут цифровые пропуска
"Утвержден порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по Владимирской области в период действия режима повышенной готовности", - говорится в сообщении.
РИА Новости 07:03
Шоу-бизнес
Раиса Рязанова впервые рассказала о смерти сына
Скорая приехала через семь минут, но к тому времени актера уже не стало. Причиной его смерти стал оторвавшийся тромб.
Paparazzi.ru 10:43
Биатлон
Адвокат: подпись Родченкова признали поддельной
Подпись бывшего руководителя Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова признана поддельной, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 13:32
Общество
Метания судна для завершения «Северного потока-2» объяснили санкциями
Метания судна для завершения "Северного потока-2" объяснили санкциями.
Piter.tv вчера в 10:00
Политика
Путин объявил о проведении авиационного парада 9 мая
Национальная служба новостей 12:52
Здоровье
Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса
Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
Политика
Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины
Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
Футбол
В РФС назвали единственный реалистичный вариант возобновления РПЛ
Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев сообщил, что чемпионат России может быть возобновлён 28 июня.
Metaratings 11:15
Общество
960 российских военных заразились коронавирусом
"В ходе сплошного тестирования в Вооруженных Силах РФ в период с марта по 28 апреля с.г. установлено 960 военнослужащих с положительными результатами", - соообщили в Минобороны.
Газета.Ru 13:07
Происшествия
В Саратовской области из окна пятиэтажки выпал двухлетний ребенок
Вольск, Саратовская область, 28 апреля 2020, 16:55 — REGNUM В городе Вольск произошел несчастный случай, с балкона пятого этажа многоквартирного дома выпал двухлетний ребенок.
REGNUM 09:55
Энергетика
Мировая нефть продолжила падение
С начала торгов во вторник, 28 апреля, стоимость нефти на мировых рынках продолжила падение.
Lenta.ru 01:45
Общество
Тульская область вводит цифровые пропуска для передвижения по региону
Тульская область, получившая в апреле возможность протестировать платформу выдачи цифровых пропусков в числе первых семи регионов Центрального федерального округа (ЦФО), вводит пропуска для передвижения по региону с 30 апреля, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе правительства региона.
ТАСС 11:19
Экономика
Кремль ответил на слова ректора ВШЭ о риске обеднения среднего класса
«Если обедневшие богатые все равно останутся богатыми людьми, а бедные так и будут бедными, то для среднего класса, принимающего сейчас основной удар на себя, есть серьезные риски скатывания в бедность», — пояснил ректор ВШЭ.
РБК 05:54
Наука
Сибирские ученые разгадали тайну состава Тунгусского метеорита
Специалисты заключили, что масштабные разрушения в районе падения Тунгусского метеорита объясняются мощной ударной волной.
Российская газета 11:32
Общество
Собянин заявил, что в Москве надо продлить режим самоизоляции
27 апреля губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что ситуация с вирусом в регионе по-прежнему сложная, отметив, что в области нужно продлить режим самоизоляции и пропуска.
RT на русском 11:23
Общество
Академики РАН выступили против реформы МГУ
Члены клуба «1 июля», в состав которого входят академики и члены-корреспонденты Российской академии наук, выступили против планируемой реформы факультетов МГУ.
Дождь 11:39
Происшествия
В Норвегии задержали миллионера, чья жена исчезла в 2018 году
В Осло задержали миллионера Тома Хагена, таинственное исчезновение жены которого полтора года назад стало одним из самых обсуждаемых преступлений, сообщила норвежская газета VG.
РИА Новости 03:51
Общество
Pampers прекратил сотрудничество с Тодоренко
РИА Новости вчера в 22:42
Финансы
Доллар, евро и золото подешевели — данные в Бишкеке на 28 апреля
В Бишкеке снизились курсы доллара и евро, цены на золотые слитки, а стоимость ГСМ осталась прежней.
Sputnik Кыргызстан вчера в 23:44
Происшествия
В Саратовской области умер восьмой пациент с коронавирусом
Восьмой пациент с коронавирусной инфекцией скончался в Саратовской области, у него было тяжелое хроническое заболевание, но умер он от пневмонии, сообщил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов.
РИА Новости 07:02
Общество
Доктор Мясников предрек миру более смертоносную эпидемию
Официальный представитель информационного центра по коронавирусу, врач Александр Мясников, известный как доктор Мясников из программы «О самом главном» на канале «Россия 1», предрек миру еще одну эпидемию, более смертоносную, чем нынешняя пандемия.
Lenta.ru вчера в 10:27
Общество
В Подмосковье продлят режим самоизоляции на майские праздники
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил жителям региона о необходимости продления режима всеобщей самоизоляции, пропускной системы, а также ограничительных мер из-за COVID-19, в том числе на майские праздники.
РИА Новости вчера в 14:01
Политика
Путин напомнил о примере Спарты из-за ситуации с коронавирусом
Президент РФ Владимир Путин, говоря о защите россиян от коронавирусной инфекции, отметил, что в Спарте бросали слабых и больных в пропасть, но в итоге она утратила государственность, подчеркнув, что эта история поучительна в контексте борьбы с распространением болезни.
РИА Новости 12:37
Общество
Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса
Ранее, как сообщает издание, тест на коронавирус был сделан всем 10 500 рабочим Чаяндинского месторождения.
Газета.Ru 09:58
Общество
Школьникам могут запретить смартфоны для обучения
Минпросвещения России обновило рекомендации по организации дистанционного обучения для школьников.
Русская Планета вчера в 23:03
Общество
«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу
Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании.
РБК 01:43
Общество
Более 270 сотрудников ФСИН и 40 заключённых заразились коронавирусом
У более 270 сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний и 40 заключённых выявлена коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба ФСИН.
RT на русском 09:35