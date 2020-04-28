Коронавирус
ИнфоросВ Севастополе у 36 строителей выявили коронавирус
По данным врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева, коронавирус подтвержден у 36 человек, работающих на одной из строительных площадок. Таким образом, общее число зараженных в городе достигло 73, пишет ТАСС.
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Развожаев доложил Путину о 36 новых случаях коронавируса в Севастополе
Независимое телевидение Севастополя12:01
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